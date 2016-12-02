Москва, 2 декабря, 2016, 08:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ежегодном Послании Федеральному собранию РФ рассказал о важности российско-китайского партнерства. Также глава государства отметил важность сотрудничества России с Индией. При этом президент особо заметил, что переориентация России на сотрудничество с Азией вместо былого сотрудничества с Европой продиктована «долгосрочными национальными интересами» и глобальным развитием.

Дарья Антоновав ИА REGNUM Доллар

Для России сотрудничество с двумя крупнейшими развивающимися странами, входящими в группу БРИКС и в G20 (в том числе с Китаем как ядерной державой, членом Совета Безопасности ООН), имеет не только политическое значение, но и экономическое. Индия и Китай — одни из лидеров по темпам экономического роста не только в Азии, но и во всем мире. По прогнозам МВФ, рост ВВП Китая в текущем году составит 6,5%, а Индии — превысит 7%. Обе страны — крупные потребители нефти в мире. Китай потребляет свыше 11 млн баррелей нефти в день, занимая по этому показателю второе место в мире после США, а Индия — 3,85 млн баррелей в день (четвертое место в мире).

Российские нефтяные компании, и в первую очередь государственная «Роснефть», в 2016 году значительно нарастили экспорт нефти в Китай, причем расчеты за поставки нефти страны осуществляют в рублях либо юанях. Уже в текущем году «Роснефть» начала поставки нефти в Индию, приобретя долю в 49% в индийской компании Essar Oil. Ранее Индия импортировала нефть преимущественно из Саудовской Аравии. В Китай из России будет построен газопровод «Сила Сибири». Индия также заинтересована в сельскохозяйственной и военной продукции из России.

Через 5−7 лет Россия, Китай и Индия полностью откажутся в международных расчетах от доллара и евро, так как наработанный успешный опыт у России и Китая уже существует, и перейдут на расчеты в национальных валютах. Таким образом, более тесное сотрудничество этих трех стран БРИКС в долгосрочном аспекте может нанести определенный удар по доллару США.