Москва, 22 ноября, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Пока лидеры Европейского союза с упорством тевтонских рыцарей (до разгрома на Чудском озере) держат оборону своих «евроценностей» и антироссийских санкций, избиратели во многих странах ЕС недвусмысленно намекают этим лидерам, что пора уходить. Уже в декабре 2016 года и особенно в 2017 году Европу ожидает целая серия парламентских и президентских выборов в ряде стран ЕС, которые могут сильно изменить политическую карту Евросоюза и нанести существенный удар по мнимым «евроценностям». А также, вероятно, ударить еще и по курсу евро. С начала текущего года евро подешевело к доллару на 2,5%. Сейчас за один евро дают $1,065. По всей видимости, это еще не предел, так как некоторые европейские эксперты предсказывают, что в 2017 году доллар может выйти на паритет с евро. Это станет весьма вероятным, если на парламентских и президентских выборах в некоторых странах победят партии или представители партий так называемых евроскептиков либо националистов.

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Весьма значимыми для динамики курса евро в 2017 году станут президентские выборы во Франции, которые состоятся в мае. Действующий президент Франсуа Олланд — уже отработанный материал, и в президентских выборах 2017 года, скорее всего, не будет участвовать (если, конечно, не хочет публично совершить политическое самоубийство). Вероятно, что таким же отработанным материалом, благодаря невнятной внешней и внутренней политике Олланда, станет и партия социалистов.

Основная борьба на президентских выборах во Франции разгорится, по прогнозам, между кандидатом от правоцентристов Франсуа Фийоном, который уже лидирует на партийных праймериз в первом туре, и лидером националистическо-евроскептической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. В экономической программе Ле Пен есть весьма радикальные предложения, такие как проведение референдума о выходе Франции из Евросоюза, аналогично референдуму в Великобритании, а также об отказе Франции от европейской валюты и возвращении французского франка. Марин Ле Пен также известна своими жесткими заявлениями в адрес мигрантов, особенно мигрантов из исламских стран, и предложениями прекратить выплату всем мигрантам социальных пособий. Также «Национальный фронт» во главе со своим лидером выступает за снижение пенсионного возраста. Интересно, что ее наиболее вероятный соперник на выборах Франсуа Фийон и правоцентристы выступают, наоборот, за повышение пенсионного возраста и сокращение бюджетных расходов, в том числе за более избирательную политику в области предоставления социальных пособий.

Победа Фийона на президентских выборах более вероятна, так как французы в XX и XXI веке до сих пор предпочитали свободу и толерантность жесткому консерватизму, а центризм — радикализму. Но после «нулевых» годов XXI века плебисциты в Европе и даже в США преподносят немало сюрпризов в пользу евроскептиков и радикалов. Поэтому мы не исключаем победы на выборах Марин Ле Пен. Это в краткосрочном аспекте может привести к обвалу евро, но такой негатив может быть отыгран на других новостях, например, на улучшение отношений Франции и России, так как Марин Ле Пен и ее семья известны своей симпатией к нашей стране и лично к Владимиру Путину.

В сентябре 2017 года выборы в парламент (бундестаг) предстоят Германии. По итогам парламентских выборов будет сформировано новое правительство и избран новый канцлер ФРГ. Ангела Меркель уже заявила, что намерена в четвертый раз занять пост канцлера. Немецкие избиратели отнеслись к этому двояко — больше половины избирателей, по опросам, одобряют деятельность канцлерины, но, с другой стороны, больше половины опрошенных немцев предпочитают, чтобы Меркель не избиралась на этот пост в четвертый раз. В Европе ее рейтинг в последние годы значительно упал из-за навязывания всему Евросоюзу квот на распределение прибывших в ЕС мигрантов. Поэтому в Германии стремительно растет популярность молодой евроскептической партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) во главе с молодым лидером Фрауке Петри, которая также не прочь стать новой канцлериной в случае победы ее партии на выборах в бундестаг.

Партия АдГ, также как и «Национальный фронт» во Франции, выступают против мигрантов (особенно из исламских стран), за прекращение выплаты социальных пособий мигрантам и, более того, за ограничение их доступа в Германию. Также АдГ требует проведения референдума о выходе из еврозоны и возвращения дойчмарки. Однако по отношению к Евросоюзу у АдГ другое мнение, чем у их единомышленников во Франции: немецкие евроскептики выступают за сохранение ЕС при условии его реформирования из наднационального образования в чисто экономический союз суверенных европейских государств, как это было до 1992 года.

Партия АдГ сегодня в Германии одержала ряд побед на местных выборах и является третьей по значимости политической силой в стране после ХДС и социалистов, которые в значительной мере утратили популярность у народа в основном из-за поддержки ошибочной политики Меркель в отношении мигрантов. Если к власти все-таки придет АдГ, то это может достаточно сильно ударить по курсу евро, так как евро может не пережить отказа Германии от единой европейской валюты.

А еще раньше состоятся парламентские выборы в Нидерландах (март 2017 года) и повторные президентские выборы в Австрии (4 декабря текущего года). На парламентских выборах не исключен сенсационный успех националистической «Партии свободы», которая выступает за проведение референдума о выходе Нидерландов из ЕС и еврозоны. Отметим, что «Партия свободы», лидеру которой Геерту Вилдерсу принадлежит авторство термина «патриотическая весна» (по аналогии с «пражской весной» 1968 года), активно выступала весной текущего года за голосование на референдуме о целесообразности евроинтеграции Украины и против подписания Евросоюзом соглашений о принятии этой страны в ЕС, и, как видим, агитация оказалась успешной, несмотря на то, что сам референдум был достаточно формальным. Также голландские евроскептики выступают за ужесточение миграционного законодательства. Победа «Партии свободы» на парламентских выборах может привести к краткосрочному понижению курса евро. Что касается возможной победы лидера «Австрийской партии свободы» на президентских выборах текущего года, то эта новость уже достаточно ожидаема, хотя краткосрочное снижение евро в этом случае тоже возможно.

Отметим, что евроскептики усиливают свои позиции по всему Евросоюзу. В конце 2017 года пройдут выборы в парламент Чехии, на котором тоже ожидается победа партии евроскептиков под названием ANO, которую возглавляет миллиардер Андрей Бабиш (в народе его называют «чешским Трампом»). Однако экономическая программа этой партии не предусматривает выхода из ЕС и отказа от евро, равно как и недружелюбных действий по отношению к мигрантам. Партия, скорее, выступает за то, чтобы Чехия имела больший суверенитет и больше права голоса в ЕС, а также за то, чтобы сделать экономику страны более социально ориентированной. Победа на выборах этой партии, скорее, может привести к росту курса евро, чем к его падению.

А в 2018 году ожидаются выборы в парламенты Италии и Швеции, где тоже могут победить евроскептики, но несколько более мягкие по отношению к ЕС и евро, чем аналогичные партии и политики во Франции, Нидерландах и Германии. Как бы то ни было, евро в 2017 году окажется намного более слабым и волатильным, чем в 2016 году, а доллар, соответственно, более привлекательной инвестиционной идеей по сравнению с евро. Но так как многие евроскептики дружелюбно настроены по отношению к России, то их победа на выборах может ожидаемо способствовать росту курса рубля к евро.