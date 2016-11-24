Москва, 24 ноября, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Немецкие СМИ сообщают, что представители бизнеса Германии обращаются к своему правительству с требованием отмены или хотя бы пересмотра антироссийских санкций в сторону смягчения. Представители немецких деловых кругов считают, что бизнес несет потери из-за того, что политики Евросоюза не делают достаточно для восстановления политического диалога с Россией.

Handelsblatt.com Немецкие автомобили

Тем не менее, несмотря на санкции, впервые с 2012 года в Германии произошел рост объемов экспорта в Россию. Почти половину совокупного экспорта немецких товаров в Российскую Федерацию составляют автомобили и иная продукция машиностроения. По сообщениям немецких деловых СМИ, в III квартале 2016 года объем экспорта товаров из Германии в Россию увеличился на 3,9% по отношению к III кварталу 2015 года, однако всего с 2012 года данный экспорт упал на 45%, до 21 млрд евро. За этот же период на 8% уменьшилось число немецких предприятий и филиалов немецких предприятий в России.

Рост экспорта связан, прежде всего, с тем, что в III квартале спрос на немецкие автомобили в России стал постепенно восстанавливаться — почти на 4% выросли продажи брендов Volkswagen, произведенных как в России, так и импортных; по мере укрепления рубля в текущем году и умеренного роста доходов российского «среднего класса» начинает расти и спрос на другие немецкие автомобильные бренды.

Так как нынешние элиты Евросоюза продолжают настаивать на сохранении санкций, немецкие деловые круги, и прежде всего, производители автомобилей, опасаются, что если Германия и Россия не наладят политический диалог, то немецким корпорациям придется существенно уступить свою долю на российском авторынке корейским автопроизводителям. Недовольство деловых кругов Германии может в 2017 году, если антироссийские санкции так и не будут отменены, привести к тому, что нынешняя политическая элита ФРГ, включая канцлера Ангелу Меркель, не переживет намеченных на сентябрь 2017 года парламентских выборов.