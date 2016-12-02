Москва, 2 декабря, 2016, 12:21 — ИА Регнум. 4 декабря в Италии пройдет референдум по вопросу изменений в конституцию страны. Предлагаемые изменения включают сокращение полномочий Сената (верхней палаты итальянского парламента), что подразумевает сокращение полномочий регионов Италии в области бюджетной политики; а также расширение полномочий премьер-министра, связанных с формированием экономической политики. Данный референдум был инициирован премьер-министром Италии Маттео Ренци и правящей Демократической партией, которая агитирует население за то, чтобы выразить фактический вотум доверия премьеру. Однако оппозиция, и в первую очередь — евроскептики (националистическая партия «Пять звезд» и партия «Лига Севера», выступающая с противоположных позиций — за существенное расширение полномочий регионов Италии, вплоть до федерализации) призывают население сказать «нет» конституционной реформе. Премьер Маттео Ренци в случае, если большинство населения на референдуме не одобрит эту реформу, готов уйти в отставку. Согласно опросам, более половины населения Италии готовы принять участие в референдуме, чтобы проголосовать против реформы (и фактически выразить недоверие Ренци).

WDnet Евро

В Евросоюзе обеспокоены в наибольшей степени экономическими последствиями грядущего итальянского референдума. Главным из них может стать фактический дефолт Италии по государственным долгам. В настоящее время государственный долг Италии превышает 2.2 трлн евро и составляет 133% ВВП страны, и по показателю соотношения долга к ВВП Италия входит в пятерку крупнейших стран-должников мира. (Для сравнения: у США доля долга в ВВП лишь немного превышает 100%, а у Украины, имеющей немало проблем с обслуживанием госдолга, аналогичный показатель составляет только 81%). Если итальянцы скажут реформе Ренци «no» вместо ожидаемого правящей партией и премьером «si», то правительство Ренци уйдет в отставку, и, согласно итальянским законам, в стране должны будут пройти досрочные парламентские выборы, что повлечет за собой дополнительные государственные расходы, которые Италии все труднее и труднее нести при огромном размере долга. На выборах может победить партия «Пять звезд», которая, согласно опросам, сейчас является самой популярной политической силой в Италии, а эта партия теоретически может объявить «Италэкзит», предполагающий референдум о выходе страны из еврозоны и возвращении итальянской лиры (при этом программа партии не предусматривает референдума о выходе Италии из ЕС).

Но если итальянцы введут новую валюту, то ее курс окажется сильно занижен по отношению к евро из-за высокого госдолга страны. А во время переходного периода от евро к лире Италия теоретически может объявить мораторий на выплаты по госдолгу, то есть фактический дефолт. Кроме того, не исключено, что вслед за дефолтом государства точно такой же дефолт могут объявить проблемные итальянские банки. Так, объем портфеля просроченных кредитов у старейшего итальянского банка Monte Paschi di Siena составляет 28 млрд евро, по объему безнадежных кредитов этот банк является самым проблемным в Европе, что подтвердил июльский стресс-тест для европейских банков, ежегодно проводимый ЕЦБ. В настоящее время акционеры банка уже работают над планом докапитализации банка и реструктуризации его «плохих» долгов, но итоги референдума 4 декабря могут внести коррективы в этот план.

Если референдум состоится, и большинство итальянцев скажут «нет» реформам Ренци, то по курсу евро к доллару может быть нанесен серьезный удар, и очень вероятно, что до конца текущего года доллар может подняться по отношению к евро до $1 за 1 евро, то есть до паритета. Если же референдум не состоится либо большинство населения выразят фактический вотум доверия Ренци, то в краткосрочном аспекте евро может немного вырасти, примерно до $1.07−1.08 за 1 евро.