Москва, 1 декабря, 2016, 11:51 — ИА Регнум. Ноябрь 2016 года оказался не самым лучшим месяцем для российского рубля, хотя и не самым плохим. В ноябре рубль ослаб к доллару на 1,2%, до 63,996, однако одновременно укрепился к евро на целых 3%, до 67,78. Укрепление рубля к единой валюте было связано в основном с ослаблением евро к доллару. Что касается курса рубля к американской валюте, нужно отметить, что сравнительно небольшое падение было обусловлено резким ростом рубля в последний торговый день ноября на новостях о том, что нефтяной картель ОПЕК намерен сократить добычу черного золота. И к концу торгового дня в России стало ясно, что этим намерениям суждено осуществиться: ОПЕК снизит добычу с января 2017 года на 1,2 млн баррелей в день, при этом независимые производители нефти, в том числе Россия, сократят добычу в общей сложности еще на 600 тысяч баррелей в день. Это должно способствовать росту цен на нефть.

ИА REGNUM Рубль

Как поведет себя рубль по отношению к мировым валютам в декабре? Скорее всего, на его динамику повлияет ряд следующих важных событий, которые произойдут в этот месяц в России и в мире:

Послание президента России Федеральному Собранию РФ. 1 декабря президент России Владимир Путин выступит в Кремле с ежегодным посланием Федеральному Собранию РФ. В обращении российского президента может быть затронут ряд важных экономических и политических вопросов, и, что особенно вероятно, вопросы восстановления деловых и партнерских отношений России и США, которые вновь актуальны после избрания новым президентом Соединенных Штатов Дональда Трампа. Финансовые рынки, в том числе валютный, ожидают с нетерпением новостей, которые могут стать сигналом о будущем притоке в Россию американского капитала. Новости способны оказать позитивное воздействие на рубль в случае, если такая тема будет отражена в президентском послании.

Встреча стран ОПЕК и независимых производителей нефти в Катаре. 9 декабря, по сообщениям мировых СМИ, в катарской столице Дохе может состояться встреча представителей стран ОПЕК, а также России и других не входящих в картель производителей черного золота. На ней могут обсуждаться технические вопросы и конкретные параметры сокращения добычи независимыми производителями. Событие способно придать новый стимул росту цены нефти, что положительно повлияет на укрепление рубля.

Принятие государственного бюджета РФ в третьем чтении. Третье чтение законопроекта о госбюджете РФ состоится в Госдуме 9 декабря, после чего законопроект будет направлен в Совет Федерации, а после доработок — на подпись президенту. Напомним, что российский бюджет принимается в текущем году впервые с момента начала кризиса на три года. Данная новость может оказать умеренное позитивное воздействие на курс рубля.

Вероятное повышение Федеральной резервной системой США процентной ставки. ФРС США на заседании 14 декабря с высокой вероятностью может повысить процентную ставку, так как в недавних заявлениях представителей федеральных резервных банков, входящих в ФРС, обосновывалась необходимость скорейшего ее повышения, так как экономика США показывает существенные признаки роста, что требует более жесткой денежно-кредитной политики. Повышение процентной ставки, которого ожидают все мировые финансовые рынки, может привести к укреплению доллара, и, соответственно, ослаблению других мировых валют, в том числе рубля. Однако мы полагаем, что негативное воздействие этого события на российскую валюту не будет продолжительным, а по отношению к евро в этой ситуации рубль может даже укрепиться.

Голосование выборщиков за Трампа. 19 декабря коллегия американских выборщиков соберется на заседание, чтобы официально утвердить итоги выборов президента США, на которых победил Дональд Трамп. Несмотря на то, что Трамп одержал убедительную победу, что признала даже его конкурентка Хиллари Клинтон, в некоторых штатах пока предпринимаются попытки пересчета голосов с целью оспорить результаты. Мы считаем, что вероятность изменения официального результата выборов президента США крайне мала, и Трамп все-таки будет официально утвержден в должности президента, однако ожидание данного события и какие-либо новости из СМИ могут заставить спекулянтов на валютных рынках сыграть на понижение доллара, что отчасти способно нивелировать негатив от повышения процентной ставки в США. Соответственно, это может смягчить негативное влияние на рубль.

Ожидается, что до конца декабря курс доллара может ослабнуть до 62 руб., а курс евро — до 64−65 руб., однако дальнейшее укрепление российской валюты будет определяться динамикой цен на нефть и стабильностью роста курса доллара к мировым валютам после повышения процентной ставки.

В декабре частным инвесторам рекомендуется поделить свою «корзину валют» между рублем и американским долларом равными долями.