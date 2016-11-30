Москва, 30 ноября, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Российские СМИ сообщили, что до конца текущего года акционеры «Евросети», одного из крупнейших российских сотовых ритейлеров, могут принять решение о разделе сбытовой сети и долга компании. Напомним, что акционерами, владеющими по 50% капитала «Евросети», являются ПАО «Вымпелком» и ПАО «МегаФон». Решение пока не принято, однако вероятность, что оно будет принято до конца декабря 2016 года, мы оцениваем как достаточно высокую.

DariuszSankowski Смартфоны

Если акционеры договорятся о разделе «Евросети», то бренд «Евросеть» в следующем году уйдет с рынка, а принадлежащие ей салоны связи будут работать соответственно под брендами «Билайн» и «МегаФон». Главные причины возможного раздела «Евросети», по нашему мнению, могут заключаться в том, что у «Вымпелкома» и «МегаФона» выручка растет в основном за счет предоставления услуг ШПД и передачи данных. «МТС» увеличивает выручку, кроме этого, за счет продаж телефонов и аксессуаров. Таким образом, разделение бренда «Евросети» между акционерами было бы правильным решением для них — это была бы возможность входа на новый рынок под собственными брендами и увеличения выручки.

Однако «Евросеть» в 2015 году и в первом полугодии текущего года значительно снизила цены на смартфоны, что увеличило спрос на них и повысило продажи смартфонов в целом в России по итогам девяти месяцев 2016 года на 6% в натуральном выражении. Таким образом, разделение «Евросети» между двумя ведущими операторами может привести к повышению цен на смартфоны, что может стать невыгодно потребителям и понизить спрос на продукцию флагманов мирового рынка смартфонов. Поэтому не исключено, что акционеры могут этот процесс растянуть во времени или даже отказаться от раздела «Евросети» до тех пор, пока не начнут расти реальные доходы населения.