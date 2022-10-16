Модест Колеров

Автор

Колеров Модест Алексеевич — кандидат исторических наук, Москва. Родился в Тульской области. Окончил Московский государственный университет. Автор книг: "Не мир, но меч. Русская религиозно-философская печать от «Проблем идеализма» до «Вех». 1902-1909" (1996); "Индустрия идей. Русские общественно-политические и религиозно-философские сборники. 1887-1947" (2000); "Сборник «Проблемы идеализма» (1902): история и контекст" (2002); "Война: Внешняя политика России и политическая борьба" (2009); "Социализм в одной стране" (2017); "Сталин: от Фихте к Берия. Очерки по истории языка сталинского коммунизма" (2017); "От марксизма к идеализму и церкви (1897-1927)" (2017); "Тоталитаризм: русская программа для западной доктрины" (М., 2018); "Изнутри: Письма Бердяева, Булгакова, Новгородцева и Франка к Струве. Переписка Франка и Струве (1898-1905 / 1921-1925)" (М., 2018); "Археология русского политического идеализма: 1904-1927" (М., 2018); "Пётр Струве: революционер без масс, 1870-1918" (М., 2020); "Манифесты русского политического идеализма: "Проблемы идеализма" (1902), "Вехи" (1909), "Из глубины" (1918) и их наследники" (Минск, 2020).