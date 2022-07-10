Москва, 10 июля, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Крупнейший исследователь выдающегося русско-еврейского политического деятеля и писателя Владимира Жаботинского — доктор филологических наук, профессор Леонид Кацис поделился с ИА REGNUM своим новым открытием в области творчества Жаботинского (здесь он выступает под псевдонимом Зекки-паша) и свидетельством о месте города Славянск между Харьковом и Ростовом-на-Дону, который ныне ждёт освобождения от бандеровских оккупантов.

Газета «Утро Юга». 1914

Ниже полностью приведена статья Жаботинского из одной из крупнейших дореволюционных газет Юга России — «Утро Юга» 1914 года.