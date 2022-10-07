Сегодня — 70-летний юбилей президента России Владимира Путина. После убийства и самоубийства СССР, катастрофы России, тяжелейшего, равного демографическим последствиям Великой Отечественной войны вымирания нашего народа Владимир Путин фактически принял полноту ответственности за страну в августе 1999 года — в момент её масштабного исторического отступления, всеобщей нищеты, террористического диктата, унижения, внешнего управления, людоедской коммерциализации социальной сферы, либеральной, олигархической и компрадорской диктатуры и колониальной зависимости, самой нижней на памяти моего поколения точки падения и на грани дальнейшего распада и полного уничтожения ради мирового капитализма. Живые и до конца ещё не побеждённые следы этого варварского капитализма изнутри терзают нашу страну до сих пор, но теперь они уже не навязываются нам как последнее слово либеральной и колониальной диктатуры, а изживаются вместе с её носителями во власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В начале 2000-х я выступил с первой публичной попыткой определить место Владимира Путина в нашей истории. И тогда, на фоне катастрофы 1990-х годов и больших надежд нашего народа, назвал Путина «сыном нации» и носителем её главных надежд на выживание, силу, достоинство, независимость. Теперь я могу с чистой совестью сказать, что Путин стал подлинным отцом нации. И от него прямо зависит судьба России и наша судьба.

За истекшие годы своего президентства в 2000–2008 годах, премьерства в 2008–2012 годах и вновь президентства с 2012 года Владимир Путин смог сделать то, что навсегда внесло его имя и дело в учебники истории России и всего мира. Я назову семь главных заслуг Владимира Путина перед нашей Родиной, Россией:

Первая. Освобождение от колониальной диктатуры Запада, начатое в исторических манифестах Путина в Мюнхене в 2007 году и в Москве в сентябре 2022 года. Запад ведёт против России свою прокси-войну на территории б. УССР. Её цель — уничтожение и расчленение России, геноцид нашего народа. Путин восстал против этой перспективы и поднял на это восстание Россию;

Вторая. Независимость экономики России. Путин начал борьбу против колониальной зависимости России от мировых олигархии и империализма. Путин ликвидировал институт олигархов в России, который в лице Ходорковского, Гусинского, Березовского почти уже полностью поставил под свой контроль высшую власть в России;

Третья. После авантюризма Горбачева и Ельцина Путин прекратил заигрывания России с Тайванем, решил территориальную проблему с Китаем, сделал Россию его другом и теперь Китай всё больше компенсирует России санкции Запада;

Четвёртая. Путин поддержал верность русского Донбасса России и начал Специальную военную операцию против нацистского Киева, подготовленного Западом к убийству России. Наша новая оборонительная Отечественная война уже воссоединила с Россией исконно русские земли Донбасса, Запорожья и Херсона;

Пятая. Путин победил международный терроризм Ичкерии в Чечне, перед которым отступил Ельцин, а терроризм пошёл в прямое наступление на Дагестан. Путин провел в 2003 году референдум в Чечне, который конституционно вернул её в состав России. И сейчас Чечня вместе со всем нашим народом ведёт войну за Россию;

Шестая. Путин вернул в состав России Крым и Севастополь, которые сами начали свою борьбу за возвращение на Родину против нацистского государственного переворота в Киеве, управляемого Западом.

Седьмая. Путин предопределил защиту и признание независимости Абхазии и Южной Осетии от националистической Грузии Саакашвили, натравливаемой США против России.

Исполать, Владимир Владимирович, нам предстоит ещё много борьбы и труда, освобождения от своих предателей и ошибок. Россия жива и будет жить вечно.