Москва, 13 декабря, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Государственное телевидение России представило документальный фильм «Россия. Новейшая история» о нашей жизни 1990-х годов, когда был убит СССР, распад грозил самой России, колониальный контроль Запада над нашей страной был открытым и циничным.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Нет времени, места и, в общем, желания анализировать все мысли этого фильма и его политические устремления. Самое важное в нём — личное участие и личные свидетельства президента России Владимира Путина. Это и надо проанализировать специально.

Суммирую.

Путин категорически резко характеризует уничтожение тысячелетней российской государственности в 1991 году и не находит слов оправдания для колониальной, црушной, компрадорской зависимости тогдашней власти России во главе с Ельциным от радикально либерального и антирусского Запада и особенно США — и прямой капитуляции перед ними. Путин ясно видит и говорит, что Запад прямо расчленял Россию. Запад ставил Россию на грань кровавой гражданской войны.

Путин резко дистанцируется от центральной власти во главе с Ельциным и его решений первой половины 1990-х годов, которые давали «мультипликационный эффект» отступления России в целом в области политики, экономики, социальной сферы.

Зрелище этой картины порождает на языке простейшие слова, от которых удерживается телевизионный Путин: измена и предательство. Но, опуская эти квалификации, Путин договаривает: они (измена и предательство) поставили Россию перед задачей элементарного выживания.

В финал двухчасового фильма его создатели монтируют кадры воссоединения Крыма с Россией и освобождения Южной Осетии от агрессии Грузии. Мы очень хорошо понимаем: этот список открыт. И ждём его продолжения.