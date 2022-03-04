Нет никакого сомнения в том факте, что генетически и исторически Россия и Украина принадлежат к единому корню, единой ойкумене — Руси. Русь, Историческая Россия равно объединяют четыре восточнославянских народа: русских (в прежние времена — великороссов), украинцев (малороссов), белорусов и русинов. Их многократно зафиксированная в опросах, переписях, свидетельствах идентичность ещё сто лет назад основывалась на признании единого культурно-исторического корня РУССКИХ. И это было выбором единства и утверждением единства на основе общей истории, языка, веры, культуры. Именно на этом доминирующем фоне развивались кабинетные, журнальные, интеллигентские упражнения в этнографии по изобретению новых национальных языков — и поэтому титульных национальностей.

Михаил Хмелько. Навеки с Москвой, навеки с русским народом. 1951

Политический национализм (то есть патриотизм жителей суверенного государства и политическое единство его разноплеменного народа) в евро-атлантическом мире стал главным результатом борьбы Северо-Американских Соединённых Штатов за независимость от Британской империи и Французской революции (в СССР традиционно называвшейся Великой) в конце XVIII века. Его продолжениями и превращениями в XIX веке стали большие общенациональные (но разноплеменные) движения за объединение Германии и Италии, национально-освободительные (и уже не общенациональные, а этнические) движения народов внутри Австрии и Османской империи и т.п.

Российская империя во взаимном противоборстве великих держав — континентальных (не колониальных) империй (Османской, Российской, Австро-Венгерской) равно с её конкурентами стала объектом атаки разрушительных этнических национализмов. Практически весь XIX век Россию атаковал антирусский польский этнический национализм, подавляя даже саму мысль о возможности собственных интересов великороссов, украинцев и белорусов. Их самоопределение вне польского великодержавия отрицалось, их демографический потенциал на подлинно имперской территории бывшей и будущей польской Речи Посполитой по умолчанию прибавлялся к общей сумме чужого для них, ассимиляторского национального (этнически националистического) государства.

Ян Матейко. Казимир III закладывает католический собор в покорённом Львове. Картина. 1888

Австрийская дуалистическая монархия, политически выращивала в своей Галиции из русинов (по самоназванию «русских») отдельное от всё ещё слабо дифференцированного восточно-славянского, русского массива — украинство. Ясно, что его целью было создание мощного этнографического тарана против западной части Российской империи. Однако для абсолютного большинства галицийской, украинской, малороссийской части большого русского народа эти усилия местных властей оставались почти незаметными, пока в 1914 году австрийские власти не начали её принудительную ассимиляцию, сопровождаемую актами геноцида.

Так формально кабинетный, научный вопрос о национальном лице, национальной идентичности — исторически почти мгновенно превратился в орудие империалистического (и капиталистического!) геноцида.

История «национального вопроса» (межнациональные отношения, государственная национальная политика, этнические конфликты, практический и теоретический национализм, сепаратизм и ассимиляция) и в России была известна давно — и именно в тени австро-германской науки (и страшно сказать — практики) с самого начала ХХ века. В меру общественной свободы, социально-политического заказа или личной ангажированности исследователи хорошо обследовали основные межнациональные предпосылки той государственной катастрофы, что постигла полиэтничную Россию в 1917-м и полиэтничный СССР в 1991-м.

Выстраивая новый государственный проект, Советская Россия руководствовалась задачами мировой революции, которая должна была прийти на место континентальных (Германской, Австро-Венгерской, Османской и Российской) и колониальных (Британской и Французской) империй. Новый мировой коммунистический порядок (по конституции СССР 1924 года, СССР был шагом на пути к созданию Мировой ССР, МССР), как можно предположить, с точки зрения переходного государственного строительства, был вдохновлён опытом многонациональной Австро-Венгрии и на практике применён к территории бывшей Российской империи. В своём теоретическом плане эта МССР строилась как сеть национальных государств, объединённых Коммунистическим Интернационалом, ядром и донором которого служила Российская (Всесоюзная) коммунистическая партия (большевиков).

300-летие воссоединения Украины с Россией. Киев. 1954

Первым крупным национально-государственным проектом этой Мировой ССР была Советская Украина, созданная волей русских большевиков. В этом проекте также ясно видится опыт Австро-Венгрии, в течение более чем полувека просуществовавшей как двойственная (дуалистическая) монархия — двух государств: Австрии и Венгрии. В Советской России, построившей вокруг себя СССР и намеренной построить вокруг себя (в союзе с ожидаемой Советской Германией) Мировую СССР, вторым государственно-национальным (и потому — индустриальным) центром которых должна была стать «русская Венгрия» — Украина.

Поэтому надо прямо сказать: именно Ленин и Сталин на деле создали территориально огромную Советскую Украину, освободив её от многочисленных белых армий, защитив её от польского и румынского империализмов, вложив в неё огромные силы всего СССР, приняв её в 1918—1920 годах под своё управление и обеспечив ей с самого начала приоритетное централизованное финансирование из Москвы и, главное, изначально сформулировав ей национальные, языковые, этнические цели как национального государства, как части будущей МССР, проведя последовательную многолетнюю украинизацию («коренизацию») территории УССР (наряду с рядом соседних районов РСФСР).

Самоупразднение СССР в 1991 году оставило Украину наедине с этим национально-государственным проектом так, как его создали большевики, Ленин и Сталин. Они ставили ей другую, мировую задачу. А она решила взять своей целью ту судьбу, что нарисовал ей американский стратег польского происхождения — Збигнев Бжезинский: стать самоистребительным орудием Запада в борьбе против России.

Kleinschmidt Збигнев Бжезинский

Нет сомнений, что этот проект оказался для современной, всё более националистической Украины избыточен, велик и слишком сложен. Поэтому сегодня Украина стоит перед самым главным, принципиальным вопросом в своей истории: стать окончательно этно-национальным государством, отказавшись от империалистических территориальных претензий на Юго-Востоке, — или стать спасительной для неё федерацией, опять же — отказавшись от своего националистического империализма. Именно эта судьба Украины решается сегодня, в эти дни. И мы — её свидетели.

Петр Данилов ИА Красная Весна Исследование «Украинство — кем и зачем оно сконструировано»

Обо всем этом читайте в публикуемой ИА REGNUM коллективной монографии «Украинство: кем и зачем оно сконструировано», подготовленной Коммуной движения «Суть времени» под руководством С. Е. Кургиняна в уже далеком 2017 году.