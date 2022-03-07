В условиях недружественных и прямо враждебных политических и экономических санкций стран Запада и его союзников против России власти России приняли решение снизить зависимость науки в России от влияния иностранных (ныне враждебных) стандартов наукометрии. Цитирование, индексация, оформление научных работ, принятые в западных бюрократических институциях и без того давно подвергаются в России обоснованной и разрушительной критике. А в контексте едва ли не тотальных санкций Запада, которые лишь укрепляют независимость России, радикальная ревизия провинциального статуса науки в России будет наилучшим ответом на санкции и попытки навязать науке России не просто чужие, но и колониальные, а теперь — прямо враждебные правила.

Иван Шилов ИА REGNUM Наука

Об этом говорилось много и давно.

И вот сегодня пришла долгожданная, но неожиданно оперативная новость о том, что правительство России планирует отменить требование наличия публикаций в зарубежных изданиях при выполнении федеральных проектов, программ, государственных заданий на научные исследования. В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщили, что он уже поручил Министерству образования и науки оперативно внедрить собственную систему оценки эффективности научных исследований.

Официальный сайт правительства России Дмитрий Чернышенко

Компетентный специалист в области управления современной наукой, практик и известный научный деятель в своей сфере на условиях анонимности так прокомментировал эту новость. Он заявил, что во-первых требование наличия публикаций в зарубежных изданиях должно быть исключено из обязательных для представления диссертационных (кандидатских и докторских) работ в Высшую аттестационную комиссию (ВАК) при Минобрнауки.

И далее: «Стоит рассмотреть вопрос и о том, могут ли теперь работать в вузах и институтах Российской академии наук без перезащиты и нострификации обладатели докторских степеней недружественных стран. Особо важно для гуманитарной Высшей школы экономики (ВШЭ). Особый вопрос: членство таких людей в советах ВАК».

Да, наука России должна стать, наконец, независимой от западного наукометрического колониализма. Санкции Запада против России сейчас — не то чтобы просто особый, но буквально последний, крайний повод к его преодолению.