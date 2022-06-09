Москва, 9 июня, 2022, 23:41 — ИА Регнум. Интервью турецкому изданию haberrus.ru

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция России в Донбассе и на Украине

Какое влияние окажет российско-украинский кризис на отношения между РФ и Западом в долгосрочной перспективе? Стоит ли ожидать ослабления трений после выхода конфликта из острой фазы?

Конфликт Запада с Россией исторически начал Запад в его борьбе против России, для чего Запад избрал как таран Украину. Об этом много лет назад писал, как оказалось, великий американский мыслитель Збигнев Бжезинский, который правильно позиционировал роль Украины как торпеды против России, уничтожителя России как великой державы. Этот конфликт находится в острой фазе, но не в самой острой. Прямой войны нет. Есть война опосредованная (прокси-война), в качестве пушечного мяса используется Украина. Этот конфликт, на мой взгляд, будет сопровождать нас всю жизнь. Он не закончится, потому что целью Запада является уничтожение России как суверенного государства, как целостного государства, как государства, которое само контролирует свои ресурсы. Западу нужны ресурсы России, поставленные под контроль колониальной администрации или компрадорской элиты, и пока Запад не достигнет этого — он не успокоится. Ясно, что главное содержание мировой политики сейчас составляет конкуренция США и Китая. Здесь Россия — это только площадка для отработки будущих действий против Китая, с одной стороны.

С другой стороны, если считать главным первым приоритетным фронтом США против Китая Тихий океан, Тайвань, Японию, то запад Китая, северо-западные границы — это Россия (Казахстан, Туркестан — Средняя Азия) — это второй фронт США против Китая. И активность США в Афганистане была подчинена задаче выстраивания второго фронта против Китая, чтобы через Афганистан держать Среднюю Азию (Туркестан). Китай защищается. Он стал близким союзником Пакистана, чтобы нейтрализовать западный фронт, западную угрозу. Но и с Индией у Китая будут всегда фундаментальные противоречия, а Индия ближайший союзник в регионе, ближайший союзник США. Китай контролирует Киргизию, в значительной степени контролирует Казахстан, контролирует поставки энергоресурсов из Туркмении и Узбекистана, он добился серьезных территориальных уступок от Таджикистана. В Средней Азии Китай доминирующая внешняя сила. Россия, как эвентуальный, вынужденный союзник Китая, защищает его с севера и запада. Монголия вынуждена ограничивать свою свободу в выборе враждебных Китаю союзников, но находится в близких отношениях с Южной Кореей, США и с Японией. Всего еще 80-ти лет не прошло, как Китай признал независимость Монголии: по просьбе Советского Союза он её признал. Монголия это понимает, тем более что есть другая часть Монголии, входящая в Китай. Ну и по численности населения: миллиард с большим плюсом в Китае совершенно не сопоставим с 3-мя миллионами Монголии. Вот это главный фронт будущего. На этом фронте Россия не только защищает себя, но и борется за то, чтобы быть надежным тылом для Китая. Поэтому Китай сочувствует России на Украине, и мы ждем, что те политические выводы, которые он сделает из этой войны на Украине, он будет применять в отношении Тайваня. Тайвань — следующий. Поэтому окончания системы санкции со стороны Запада против России ждать не надо. Если вдруг какие-нибудь фрагменты Запада будут отказываться от санкций, исходя из своих прагматических соображений, как Венгрия, например, и т.д., то эти исключения, эти фрагменты не будут слишком значительны для позиции Запада. Надо привыкать жить без Запада. И я умру, вы вырастете, состаритесь, станете счастливой бабушкой, дай бог, а санкции Запада будут продолжаться.

Какие ключевые риски можно на данный момент выделить на прибалтийском направлении? (Литва, Латвия, Эстония).

Можно было бы сказать коротко, что страны Прибалтики не являются независимыми субъектами внешней политики. Они — радикальные, но участники системы НАТО и ЕС. Они давно в НАТО и давно в ЕС. Сейчас нынешняя «военная тревога» поможет им, видимо, выпросить себе продление европейских субсидий для борьбы против России. Но есть одно важное исключение — сухопутный транзит в Калининградскую область России проходит через Литву. И Литва уже дергает за веревочки, демонстрируя свою способность и готовность нарушить этот сухопутный транзит. Я думаю, что по логике центров принятия решений на Западе, в НАТО и в ЕС, Литва неизбежно нарушит сухопутный транзит в Калининград. Уже сейчас небо для российской авиации закрыто, и морской маршрут доставки всего необходимого в Калининградскую область из Санкт-Петербурга будет проходить по Балтийскому морю. Другого пути, надежного и спокойного, не будет. Хотя я даже допускаю, что когда будет прекращен сухопутный транзит, когда окончательно закроется для нашей авиации небо, наступит очередь враждебного воздействия на наш морской транзит. Как это можно сделать? Надо всегда высоко оценивать способности своего противника. Надо представить себе, как бы ты играл против себя с противоположной стороны шахматной доски. Я бы на месте Литвы начал уже сейчас готовить морские претензии против России. Им надо найти какую-нибудь морскую рыбку, которая живет на маршруте движения наших паромов из Санкт-Петербурга в Калининград. И срочно начать ее защищать. Поскольку, как известно, прибалты уже выловили и съели все свои шпроты. То теперь у них будет способ доказать, что они борются за судьбу каких-нибудь других рыбок. Я бы на их месте нашел бы этих рыбок, чтобы прекратить им морской транзит. Такая угроза, без всякого сомнения, будет. Поэтому я думаю, что Калининградской области надо будет привыкать жить без газового транзита, без сухопутного транзита, что Калининградской области надо выстраивать свою автономную энергетическую систему. Там действуют тепловые электростанции, но они работают на привозном топливе. Значит там все-таки надо заканчивать строительство атомной электростанции, которое будет полностью автономным. По ошибочным причинам коммерческого свойства это строительство было прекращено, но Литва, несомненно, заставит нас это сделать.

В продолжение предыдущего вопроса. Есть ли в этой части постсоветского пространства какое-либо пространство для маневра по части экономической или культурной интеграции? Какие-либо силы, с которыми Москва могла бы работать?

Нет. Там есть русское население, но оно подавлено, оно в адекватной степени не представлено в органах власти и фактического влияния на свои власти не имеет.

Некоторое время назад было объявлено, что первый этап СВО был завершен, его цели достигнуты. Как Вы считаете, какие цели у Москвы на втором этапе СВО и сколько продлится операция в целом?

Наша задача — это сделать Украину безопасной. Для этого должна быть уничтожена военная инфраструктура. Должны быть полностью уничтожены все американские биолаборатории, которые там являются основой для химического, бактериологического оружия; должны быть уничтожены все склады, базы для тяжелого вооружения, в том числе того тяжелого вооружения, которое будет поставлять туда Запад. Поэтому это надолго. Когда наши прекрасные воины это сделают, тогда можно говорить о мире. Мир нам сейчас, со стороны Украины, не угрожает. Со стороны Украины нам угрожает только война.