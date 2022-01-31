Глава правительства Армении (при декоративном президенте страны — её подлинное первое лицо) посетил Москву, чтобы косметически уравновесить свой визит в Брюссель, где взял на себя весьма значительные обязательства, а в итоговом документе ни словом не упомянул ни о роли России, ни о её миротворцах в Нагорном Карабахе.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Грузия

Находясь с визитом в Москве, Пашинян возложил венок к чрезвычайно значимому, высшему для современной России мемориалу — могиле Неизвестного Солдата возле стены Кремля. Так — у себя дома официальный и публичный фанат армянского гитлеровца Нжде — Пашинян якобы поклонился в Москве нашим героям борьбы против Гитлера и его гитлеровцев. Впрочем, не только дома: официальные попытки прославления Нжде в России проникают из Еревана всё демонстративней.

Теперь проверим, чего стоят слова и буквы Армении Пашиняна. Например, в двух пунктах Меморандума после встречи Путина и Пашиняна в Москве, — наиболее существенных из всего их довольно риторического обилия. Пункт 11 — отказ от неонацизма: прекратит ли Армения прославлять гитлеровца Нжде? Нет, не прекратит. Пункт 12 — отказ от предоставления своей территории для разработки биологического оружия: закроет ли Армения биолаборатории США? Очень сомневаюсь.

Primeminister.am Никол Пашинян

Накануне поездки Пашиняна в Москву глава МИД России Лавров до предела ясно заявил, что Минская группа ОБСЕ (МГ) по урегулированию карабахского конфликта умерла. Затем сопредседатель МГ от России был мгновенно переименован из сопредседателя МГ в спецпредставителя России по Карабаху.

Но глава МИД Армении упорно и настойчиво водит хороводы с (уже бывшими за смертью МГ) сопредседателями МГ от США и Франции и имеет возмутительную «вежливость» на встрече с Лавровым публично опровергать его, утверждая, что «по его данным» МГ жива. То есть нагло и бессовестно рассказывает Лаврову о том, что ему, главе дипломатии России — одного из сопредседателей МГ, надо думать и говорить!

А теперь, когда — повторю — и сопредседателя МГ от России уже просто физически нет, о нетленной жизни МГ после визита в Москву у себя в Ереване вновь твердит и сам Пашинян.

Обкладываясь тридцатью мелкими и мельчайшими (особенно по сравнению с итогами визита в Брюссель) пунктами итогового Меморандума с Россией, Армения Пашиняна явственно и демонстративно уходит из практического диалога с Россией — и громко хлопает дверью, выбирая ЕС (Брюссель) и остатки (остатки ли? или пустые экс-должности?) США и Франции в МГ.

Логично, что в эти же самые дни Пашинян заявляет о «снижении планки» требований Армении по Карабаху, сознательно делая именно Россию и её миротворцев (а вовсе не ЕС, США и Францию) крайними в полноте ответственности за судьбу армянского Карабаха и населяющих его людей.

Mil. am Боевые действия в Нагорном Карабахе

Самообнуление и самоустранение Армении из прозрачной и стабильной повестки дня в отношениях с Россией делает, во-первых, Армению для России «территориально» дальше, чем она была ещё недавно. Во-вторых, даже Нагорный Карабах она делает всё более тяжелым бременем России, для которой обязательное присутствие Армении там становится всё менее обязательным.

Это автоматически делает даже нынешнюю (пронатовскую) и особенно нынешнюю (отказавшуюся от санкций) Грузию «географически» ближе к России — в непосредственном соседстве с ней, Абхазией и Южной Осетией.

Предполагаю, что в отношениях России и Грузии появляется некоторое новое пространство. Спасибо за это Армении — в том числе.

Здесь важно, что аналитически и экспертно Грузия почти так же плохо понятна и известна в России, как и Азербайджан.

Самоупразднение Армении как фактора будущего Закавказья также повышает запрос на аналитическое и экспертное исследование Азербайджана (прежде всего, для понимания и строительства перспектив Нагорного Карабаха).

Модест Колеров ИА REGNUM Нагорный Карабах. Вид из Шуши в сторону Степанакерта

И тут тоже «неожиданно» обнаруживается вновь, что Азербайджан также непосредственно граничит с Россией и живёт на Каспии. Что отдавать отношения с ним только лишь в руки его лоббистов в Москве — опасно и вредно. И здесь вновь — спасибо умывающей руки Армении.

Чем более трезво (на фоне политической русофобии и агентуры США) Грузия будет управлять своими отношениями с Россией, чем более трезво (на фоне разнузданной русофобии его политического класса) Азербайджан будет управлять своими амбициями в регионе и беспредельными надеждами на свою «одну нацию — два государства» с Турцией, тем яснее станет необходимость в новом анализе их отношений с Россией, которые, как часто кажется (особенно в Баку) глубоко тонут в океане агрессивной демагогии.