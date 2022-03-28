Баку, 28 марта, 2022, 12:11 — ИА Регнум. На вопросы главного редактора ИА REGNUM Модеста Колерова ответил экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров:

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

ИА REGNUM: Вопросы к вам не только о вашем личном мнении, но и, по возможности, о политическом консенсусе в Азербайджане, как он вам представляется. До конца мандата (так и не детализированного) российских миротворцев в Нагорном Карабахе (здесь мы не обсуждаем пригодность этого географического понятия в русском лексиконе для сторон конфликта) осталось три с половиной года. Каковы настроения в Азербайджане? Будет ли он продлён?

Форматирование общественно-политической позиции Азербайджана происходило под воздействием многих факторов, главным из которых была жесткость и даже жестокость конфликтующих сторон по отношению друг к другу. Применение практики тотальных этнических чисток обрекали многочисленные попытки примирения на неудачу. И только в ноябре 2020 года Азербайджан, фактически разгромив противника, неожиданно для многих согласился прервать установившуюся практику, когда действовало одно правило — там, где армянский солдат, не живут азербайджанцы и наоборот. Имея военную возможность продолжать наступление, азербайджанские вооруженные силы остановились в пригороде Ханкенди. Ответ на вопрос «почему» прост — соглашаясь на размещение в зоне конфликта двухкомпонентной российско-турецкой миротворческой миссии, руководство страны провозгласило политику реинтеграции оставшегося армянского населения посредством возможности предоставления им прав гражданина в Азербайджанской Республике. Помимо желания соблюсти нормы и принципы международного гуманитарного права, этот шаг позволил избежать возможных негативных последствий и критики международных структур, занимающихся мониторингом нарушения прав человека.

Нельзя сказать, что общественность была готова к этому решению властей, однако после того, как эмоциональный фон частично стабилизировался, после утрат и потерь люди начали более конструктивно рассматривать деятельность миротворческой миссии (СПМ). Следует отметить, что практическая деятельность СПМ находится под пристальным вниманием СМИ и общественных и политических организаций, в том числе и оппозиционных. Критерий оценки деятельности предельно прост — способствуют ли они реинтеграции армянского населения в зоне своей ответственности, или, наоборот, пытаются создать анклав вне правового поля законов Азербайджана. Любые попытки СПМ, российских госструктур или других государств «Минской группы» поиграть в старую игру «конфликтного управления регионом» вызывают ответную реакцию как властей страны, так и общественности, которая постоянно оказывает свое воздействие на официальную повестку.

Обострение противоречий по линии Россия — Запад создают дополнительные предпосылки к тому, что интерес глобальных игроков к региону будет снижаться и это в свою очередь приведет к увеличению числа тех, кто захочет остаться и принять гражданство Азербайджана. Надо понимать, что численность армянского населения неуклонно снижается и, по оценке национальных средств объективного контроля, находится в пределах 25—27 тысяч (по переписи 1987 в НКАО проживало 137 тысяч армян). Исходя из этой тенденции руководство СПМ должно активно способствовать деятельности республиканских властей по ускорению процесса реинтеграции. К сожалению, приходится констатировать, что целый ряд задач, поставленных перед СПМ, продолжает оставаться нерешенным. Это, в первую очередь, вопрос вывода военнослужащих Республики Армения из зоны ответственности СПМ и разоружения незаконных вооруженных формирований и других антиконституционных образований. Вызывает недовольство то, что в дополнение к обеспечению безопасности СПМ продолжает выполнять несвойственные им функции пограничного и таможенного контроля в Лачине. Эти и другие «несоответствия», особенно на фоне звучащих из уст некоторых «аватаров Кремля» заявлений о том, что миротворцы прибыли «навсегда», создают политический фон, в котором громко звучат призывы не только не продлевать срок деятельности СПМ, но досрочно прекратить их деятельность. Резюмируя всё вышесказанное можно сказать, что продолжительность деятельности СПМ напрямую зависит от того, насколько их деятельность соответствует государственным интересам принимающей страны, то есть Азербайджанской Республики.

ИА REGNUM: Недавнее соглашение о стратегическом союзничестве между Россией и Азербайджаном подвергается критике в Азербайджане, а теперь и в России. Можно ли, по Вашему мнению, уже сейчас назвать практические результаты этого соглашения?

Как представляется, критика этого документа вызвана тем обстоятельством, что многие комментаторы продолжают считать этот документ обязывающим, а не декларативным, каковым он является на самом деле. Если внимательно ознакомиться с текстом, то понятно, что это некий свод статей и положений других документов из нормативно-правовой базы, насчитывающей около 300 межгосударственных соглашений, подписанных за 30 лет после установления дипломатических отношений. Например, статья о «оборонном союзничестве» является повторением 4-й статьи договора, подписанного еще в 1997 году и т. д. и т. п.

Поэтому, если говорить о реальной значимости этого документа, то он закрепляет некий алгоритм взаимовыгодного сотрудничества, базирующегося на взаимном уважении и учете основополагающих интересов двух дружественных государств.

Факт подписания этого документа имеет особое значение еще и потому, что оно состоялось после принятия Шушинской декларации, в которой закреплены союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией. Причем следует отметить, это страна, которая обладает вторыми по численности вооруженными силами среди членов НАТО и имеет продвинутые и разносторонние отношения с Россией, включая оборонную сферу.

Вышеназванные документы совместно создают некие геополитические рамки, в которых Азербайджан намерен действовать в нынешние сложные времена…

ИА REGNUM: В последние дни официальная Армения сделала решительные шаги навстречу позициям Турции и Азербайджана. Каких новых конкретных действий от Еревана ждут в Баку?

В этой связи следует отметить, что инициаторами или коспонсорами этого процесса одновременно выступают оба участника регионального тандема Россия — Турция. Поэтому следует надеяться, что он будет успешным.

Собственно, решающий шаг в вопросе нормализации должен сделать Ереван, официально отказавшись от территориальных претензий к Азербайджану и Турции. Только это может стать базой для примирения и взаимовыгодного сотрудничества в будущем. Важнейшим компонентом является разблокирование коммуникаций в регионе, в том числе — Зангезурского коридора и передача его под контроль пограничных войск ФСБ РФ, как это определено в трехстороннем Заявлении от 10 ноября 2020 года.

Этого от Армении ожидает не только Азербайджан и Турция, но Россия, Иран, Пакистан и Индия, которые надеются на использование этой железнодорожной магистрали в интересах стратегически важного транспортного коридора Север — Юг.