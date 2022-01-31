Пушкинские Горы, Псковская область, 28 ноября, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Председателем Парламентской ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) избран спикер Архангельского областного собрания депутатов Виктор Новожилов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Псковского областного собрания депутатов, решение об этом было принято сегодня, 28 ноября, в в ходе 51-й конференции ПАСЗР, которая проходит в Пушкинских Горах.

Виктор Новожилов сменил на посту руководителя парламентской ассоциации Сергея Бебенина — председателя Законодательного собрания Ленинградской области.

Бебенин теперь займёт пост заместителя председателя ПАСЗР. Ещё одним заместителем председателя избран спикер Псковского областного собрания депутатов Александр Котов.

«По сложившейся традиции парламентарий, занимающий эту должность, в последующем будет претендовать на пост председателя ПАСЗР», — отметили в пресс-службе регионального парламента.

Напомним, Парламентская ассоциация Северо-Запада России (ПАСЗР) — консультативно-совещательный орган, образованный в 1994 году. В ПАСЗР входят законодательные (представительные) органы власти 11 субъектов Северо-Запада России: Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей и Ненецкого автономного округа.