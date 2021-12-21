Степанакерт, 21 декабря, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики (Арцаха) Давид Бабаян дал интервью главному редактору ИА REGNUM Модесту Колерову, которое полностью приводится ниже:

Mil.ru Российские миротворцы. Нагорный Карабах

ИА REGNUM Прошло больше года после окончания третьей Карабахской войны, результаты которой общеизвестны. Каково Ваше видение этих событий? И что это было вообще?

Третья Карабахская война является одним из тяжелейших испытаний в истории нашего народа и государственности, и это требует от нас глубокого, всестороннего, объективного и профессионального анализа произошедшего, его причин и последствий. Причем, анализ должен быть проведен как в срезе геополитики, так и в процессе государственного строительства. Естественно, придёт время, и все точки над «i» будут поставлены, но для этого необходимо ответить на все вопросы в соответствии с вышеуказанной философией. Очевидно, что анализ и разработка нашей стратегии действий должны быть проведены соответствующими общественно-политическими кругами, где главными критериями должны выступать высокий профессионализм и патриотизм. Демагоги, спекулянты, круги, обслуживающие чужие интересы, не могут и не должны участвовать в данном процессе, иначе не избежать спекуляций и популизма, извращенного понимания действительности.

Война 2020 года в корне отличилась от предыдущих двух Карабахских войн (Первая Карабахская война 1990−1994 гг., Апрельская война 2016 года). На этот раз против Арцаха открыто воевал не только Азербайджан, но и Турция и международные террористические и экстремистские подразделения из Ближнего Востока и других регионов. Фактически, мы стали свидетелями объединения агрессивных государств и экстремистско-террористических группировок — феномен, который представляет опасность для всего цивилизованного мира, особенно для России. Ведь совершенно очевидно, какие угрозы для РФ представляют экспансионистские планы, и, кстати, не скрываемые той же Турцией. После третьей Карабахской войны в Закавказье уже произошел ряд системных геополитических трансформаций, основная из которых — официальное и непосредственное геополитическое присутствие Турции в регионе, ситуация, которой не было с 1920 года.

ИА REGNUM А какую роль играет Арцах в нынешней геополитической конфигурации в Закавказье? Не ослабла ли его роль после войны 2020 года?

Как уже было отмечено, война 2020 года была самым серьезным испытанием для нашего государства и имела тяжелые последствия: несколько тысяч людей погибло, защищая нашу родину, тысячи стали инвалидами, около 80% нашей территории оккупировано Азербайджаном, Турцией и международными террористами. Десятки тысяч людей стали беженцами. На оккупированных территориях проводится политика культурного геноцида, уничтожается все армянское. Да, Карабах тяжело ранен, но от этого его роль в региональной геополитике не уменьшилась, я бы даже сказал, что сейчас его геополитическая факторность получает особую важность. Если не будет Арцаха, то в Закавказье будет сформирован совершенно иной взрывоопасный геополитический ландшафт, что чревато эффектом домино и военно-политическими потрясениями на Северном Кавказе, в Крыму, в Поволжье, в Центральной Азии, в Синьцзяне, на Ближнем и Среднем Востоке. Со временем эта «геополитическая пандемия» просочится и в Европу. Ситуация схожа с той, которая была в начале 30-х годов, когда заигрывание с Гитлером в надежде направить его агрессию на Восток стало трагедией для всех и вся. Сегодняшняя Турция в лице Эрдогана очень напоминает Германию 30-х годов. Кстати, сам Эрдоган, совершенно не стесняясь, публично заявляет, что Гитлер — идеальный пример руководителя. Особую опасность, хочу повторить, все это представляет для России, ведь маленький, тяжело раненный Карабах все еще является серьезным препятствием на пути этих страшных векторов. Я всегда говорю нашим русским братьям, что если не будет Арцаха, следующую битву россияне проведут на Куликовом поле.

ИА REGNUM Кстати, а как в Карабахе относятся к России, и изменилось ли это отношение в последнее время?

Россию и русский народ в Карабахе всегда считали братской страной и братским народом. Наши связи с Россией уходят в глубь веков. Нас связывают исторические, культурные, геополитические и чисто человеческие узлы братства и дружбы. На протяжении столетий мы боролись с общими врагами, единым фронтом противостояли различным угрозам и вызовам. Карабах внес свою лепту в защиту независимости России, в укрепление ее обороноспособности и развитие страны, десятки тысяч арцахцев отдали во имя этого свои жизни.

Это отношение не изменилось и сейчас. Мы высоко ценим роль России в поддержании мира и стабильности в Арцахе, в обеспечении безопасности страны и ее населения. В России также проживает самый большой сегмент армянской диаспоры мира — более 3 млн человек, около трети из них выходцы из Арцаха. Это очень серьезный ресурс для дальнейшего углубления и укрепления двусторонних отношений, и мы планируем и далее расширять связи с российской армянской диаспорой.

ИА REGNUM Изменились ли основные цели внешней политики Арцаха после войны?

Как вы знаете, внешняя политика — весьма динамичная сфера, и зачастую объективные факторы могут кардинально изменить ситуацию, военно-политический баланс, внести коррективы во внешнеполитический курс страны. Даже само время вносит свои коррективы и, естественно, Республика Арцах не исключение. Основными внешнеполитическими приоритетами нашей страны являются международное признание Республики Арцах, развитие и укрепление отношений с разными странами и их субъектами, всеобъемлющее урегулирование азербайджано-карабахского конфликта. Это наши традиционные внешнеполитические императивы, которые остались в целом неизменными.

После войны особую актуальность приобрело поддержание геополитической факторности нашей страны, что мы считаем одной из ключевых основ не только для ведения успешной внешней политики, но и для будущего нашей страны в целом. Мы внесли также коррективу тактического характера, основным девизом которой выступает принцип «мало говорить, больше делать». Что касается будущего Карабаха, то вне зависимости от всех изменений, потрясений для нас неизменным осталось одно — мы никогда не будем частью Азербайджана. Это исключено. Любые попытки включить нас в состав Азербайджана приведут либо к новой кровопролитной войне, либо к исходу армян из Арцаха. Иных вариантов попросту нет.

ИА REGNUM Внешнеполитическая деятельность НКР продолжается. Идёт ли речь о расширении представительств НКР за рубежом?

Да, конечно, Нагорно-Карабахская Республика продолжает вести достаточно активную внешнюю политику. Одним из ключевых направлений нашей внешней политики, как уже отмечалось, являются взаимоотношения с Российской Федерацией. Говоря о наших представительствах за рубежом, мы всегда отдавали предпочтение не количественному компоненту, а качественному. Несмотря на то, что наша страна небольшая и ресурсы у нас ограничены, мы имеем достаточно подготовленный, высококвалифицированный и патриотический дипломатический персонал. Наши зарубежные представительства выполняют большой объем работы, а также защищают интересы нашей страны в разных инстанциях.

ИА REGNUM Со стороны хорошо видно, что, несмотря на непрерывно острый характер событий на армяно-азербайджанской границе в Сюнике, Баку публично почти не реагирует на вопросы укрепления безопасности НКР, де-факто оставляя их полностью в ведении НКР. Это так?

Как неоднократно нами уже отмечалось, мы никогда не будем частью Азербайджана, тем более учитывая, что Азербайджан не отказывается от своей экспансионистской и геноцидальной политики по отношению к Арцаху, да и армянскому народу в целом. Азербайджанская сторона периодически осуществляет провокации, в результате чего имеются также жертвы и среди мирного населения. Однако вероятность широкомасштабной войны против Карабаха мала, исключительно ввиду того, что здесь находится российский миротворческий контингент. Устраиваемые Азербайджаном провокации против Карабаха однозначно являются также провокациями против российских миротворцев, т. е. против самой России. Не может быть никаких сомнений, что пантюркистские круги рассматривают Арцах и Россию в качестве врагов.

ИА REGNUM Массовое создание новых рабочих мест в НКР требует значительных инвестиций. Какова здесь динамика? Внешние инвесторы интересуются экономикой НКР или они пока ждут решения вопроса о статусе НКР?

На сегодняшний день в Карабахе ведутся масштабные строительные работы, которые в первую очередь направлены на строительство жилья для тысяч гражданских лиц, оставшихся без крова в результате агрессии Азербайджана, Турции и международных террористов. Имеется также поток иностранных инвестиций, которые в основном осуществляются представителями армянской Диаспоры. Это своего рода патриотические инвестиции, и для этой категории инвестиций международная непризнанность НКР не является преградой. Более того, нередко именно обеспокоенность судьбой Арцаха подстегивает наших соотечественников принять более деятельное участие в восстановлении и развитии Арцаха.

ИА REGNUMНет сомнений, что для НКР и, как минимум, находящихся здесь российских миротворцев будет необходима безопасная транспортная коммуникация с внешним миром через Баку. Идут ли сейчас консультации на эту тему?

Как уже было сказано, окончательное и всеобъемлющее решение азербайджано-карабахского конфликта является одной из ключевых задач нашей внешней политики. Результатом этого должно стать то, что Арцах и Азербайджан станут соседями. Только в этом случае возможно налаживание полноценных коммуникационных связей между Арцахом и Азербайджаном. Пока конфликт не урегулирован, более того, пока Азербайджан не отказался от идеи уничтожить Арцах, очевидно, что говорить о нормально функционирующей системе коммуникаций между двумя странами преждевременно. Что касается использования российскими миротворцами азербайджанской транспортной коммуникационной системы, то этот вопрос находится в совершенно иной плоскости и никоим образом не может отражаться на таких политических вопросах, как наш статус, будущее Арцаха и так далее.

ИА REGNUMВидите ли Вы заинтересованность российских миротворцев в установлении гуманитарных связей с населением НКР? Это общение как-то формализовано? Или оно целиком сосредоточено в руках официальных властей НКР? Оживление «Русской общины Нагорного Карабаха» внушает надежду на создание новых форматов общения. Но в НКР большинство населения — всё же не русские.

С российскими миротворцами у нас очень хорошие и братские отношения. Российский миротворческий контингент, кроме своей непосредственной миссии поддержания мира и стабильности в регионе, также оказывает ощутимую помощь в решении многих вопросов гуманитарного характера, которые без его участия зачастую невозможно решить. Мы высоко ценим эту деятельность. Что касается русской общины Арцаха, надо отметить, что эта общественная организация — одна из самых состоявшихся в нашей стране, на протяжении многих лет она принимает активное участие в жизни нашей республики. Русская община — важное звено, связывающее наши народы и страны. И я уверен, что эти связи будут и далее укрепляться и углубляться.

ИА REGNUM Какова судьба оставшихся под оккупацией армянских памятников и музеев?

К сожалению, большая их часть, по всей видимости, разграблена и уничтожена, но окончательная картина может быть установлена лишь после международного мониторинга.

ИА REGNUMКак Вы оцениваете роль российских миротворцев?

Российский миротворческий контингент на сегодняшний день является главным гарантом поддержания мира и стабильности в зоне азербайджано-карабахского конфликта. Не будь российских миротворцев, Турция и Азербайджан сразу же начали бы новую войну с целью уничтожения Арцаха и армянской государственности.