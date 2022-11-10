Михаил Кадыков
Автор
Михаил Кадыков родился на Алтае, учился в московском вузе. Работал в корпоративных изданиях и пресс-службах органов власти, продолжив трудиться в федеральной прессе.
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«Вы нас не убьёте!» — соцсети о Русском солдате и «пародии» тиктокера
В социальных сетях и телеграм-каналах продолжают обсуждать подвиг российского пехотинца, который, лёжа в траншее, сохраняя запредельное стальное спокойствие, в одиночку отбил прицельную атаку дрона ВСУ: голыми руками он отшвыривал сброшенные на него гранаты. Эти кадры, снятые бандеровцами ещё в...
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О банде карателей из б. УССР в Чувашии: архивные документы
Героическая память о победе советского народа в Великой Отечественной войне играет особую роль в воспитании патриотизма у нынешнего поколения, объединяя и сплачивая многонациональный народ. Попытки искажения военной истории со стороны иностранных журналистов, историков и деятелей искусства за...
20 октября 2022
Зачем России холод, голод и разврат? — Сеть о визовой русофобии ЕС
Новую порцию комментариев в соцсетях и к публикациям собрал замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, который назвал угрозы об отмене шенгенских виз «русофобским кудахтаньем». Многие расценивают туристические поездки в Европу в нынешней ситуации «инвестированием в экономику враждебных...
31 августа 2022
«Ходоки» у Путина — соцсети оценили троллинг Кнайсль
Международную информационную повестку разбавил «классный троллинг» экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль, которая превратила знаменитую серовскую картину «Ходоки у Ленина» в интернет-мем. Идею подхватили пользователи социальных сетей и мессенджеров, заваливая смайликами репосты «живописной»...
26 августа 2022
«И вас вылечим... Всех вылечим» — сети о фашизме Запада
В социальных сетях возмутились заявлением генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что нельзя допустить победы России на Украине. Ему ответили не только официальные лица, но и жители страны, которые считают, что в очередной раз Запад показал «лицо нового фашизма», и винят его в провоцировании...
5 августа 2022
«Путин может и Америкой порулить» — в Сети ответили Госдепу
Лидерские качества президента России Владимира Путина, вокруг которого сплотился российский народ, публично оценил ещё один высокопоставленный чиновник в США. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман назвала Путина очень умным и уверенным в себе политиком, который умеет настаивать на своём...
30 июля 2022
«Не оставили места для маневра Байдену» — Сеть о звонке Путина товарищу Си
Пользователи социальных сетей отреагировали на «новостную портянку», которую выдало американское агентство Bloomberg из сообщения о том, что ранее президент России Владимир Путин поздравил с днём рождения председателя КНР Си Цзиньпина. Профессор государственного управления в американском колледже...
21 июня 2022
«Литва встала в очередь за Украиной?» Сеть о блокаде России
Новой формой агрессии пользователи социальных сетей оценили запрет Литвы о транзите ряда грузов через территорию страны в Калининград. Многие считают, что Литва «вместе со своими хозяевами сеет беззаконие», предлагая России выдвинуть ультиматум. Новый виток международного напряжения спровоцировала...
21 июня 2022
Застройка по Путину? Чебоксарцы против «общаг» — небоскрёбов и иностранцев
Вопросы жилищного строительства в Чувашии всё чаще оборачиваются протестами жителей. Ещё одной площадкой народного противостояния может стать микрорайон Университет в Чебоксарах с 12-тысячным населением, где планируется построить два небоскрёба на 1,2 тыс. человек — студенческие общежития уровня...
9 июня 2022
«Запад поразил вирус безумия!» — Сеть о словах Лаврова
Очередные обличающие западных «партнёров» заявления сделал глава МИД России Сергей Лавров, чьи выступления и оценки становятся всё жёстче. И это вызывает не только эмоциональную реакцию в социальных сетях, но и растущую поддержку пользователей, которые констатируют, что Запад, в который «вселился...
16 мая 2022
Украинский учитель-каратель: история предательства
В России продолжают рассекречиваться архивные документы не только о малоизвестных событиях периода Великой Отечественной войны, но и зверских преступлениях украинских националистов в 1941–1945 годы и послевоенные годы. Министерство обороны России публикует массивы документально-исторических...
22 апреля 2022
«Гэкать и шокать в России можно» — о запрете Киевом русского языка в школах
Очередной русофобский наскок сделали на Украине. Главный государственный надзиратель украинского языка Тарас Кремень предложил отменить в новом учебном году преподавание русского языка в школах, а педагогов — «отправить на простой», то есть фактически «списать». В социальных сетях пользователи...
19 апреля 2022
За Кадырова ответил ОМОН: «Вам не стыдно, мужчины Украины?»
В Сети и мессенджерах распространяется ответ московских бойцов ОМОНА львовской актрисе и «её хозяевам» из-за скандального постановочного ролика с казнью. Пользователи отмечают, что это больше, чем ответ трёх русских солдат. Это ответ от всей России действующей украинской власти и так называемой...
13 апреля 2022
«Прав Кадыров» – Сеть об украинской актриске-террористке
На Украине с продвижением российской армии всё более разнузданные и извращённые формы принимает местное русофобское «творчество», которое не только показывает царящие «во власти и высшем обществе» фашистские настроения, но и попирает обычные нравственные нормы. Антироссийские призывы становятся всё...
12 апреля 2022