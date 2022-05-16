Очередные обличающие западных «партнёров» заявления сделал глава МИД России Сергей Лавров, чьи выступления и оценки становятся всё жёстче. И это вызывает не только эмоциональную реакцию в социальных сетях, но и растущую поддержку пользователей, которые констатируют, что Запад, в который «вселился вирус безумия», сбрасывает «маски», а российские политики стали называть «вещи своими именами».

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Глава МИД РФ Сергей Лавров на 30-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике заявил, что Россия предпринимала все усилия для того, чтобы избежать «прямого столкновения» с Западом. Но «раз вызов брошен, то мы его, конечно, принимаем». Лавров добавил, что антироссийские санкции в разных вариациях были «практически всегда».

«Что удивляет, так это абсолютно пещерный русофобский всплеск, который произошёл во всех так называемых цивилизованных странах. Политкорректность, приличия, правила, а с ними и правовые нормы просто отброшены, применяется культура отмены всего русского и разрешены любые враждебные действия против нашей страны, включая прямой грабёж», — сказал глава российского МИД.

Пользователи в ответ отмечают, что это «от зависти, которая порождает глупость». Другие высказывают мнение, что в условиях конфликта у США и Запада «проявилась суть паразита», а третьи призывают прекратить называть их «партнёрами, коллегами». Но больше всего возмущены тем, что дипломаты продолжают причислять своих оппонентов к «цивилизованным странам».

«Какая цивилизованность?! Снимаем розовые очки», — оставляет эмоциональную реплику Tatyana F.

«Для западной цивилизации — это естественное и очень предсказуемое поведение. Это связано с их глубинной сутью паразита, что доказывается тысячелетиями», — продолжает Zero.

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«На этом строилась вся колониальная политика Запада. Ограбление других народов ради собственного благополучия», — считает Наум П.

Некоторые «правят» Лаврова, предлагая другие формулировки.

«Правильнее: пещерном всплеске русофобии в развитых странах», — считает authentic.

«Правильнее: пещерном всплеске русофобии в «развитых» странах», — поправляет Юрий Б.

«Не в развитых странах, а в странах возрождающегося нацизма», — добавляет ISN.

«Да, сейчас так забавно слышать про цивилизованные страны, когда ставят в пример Европу», — заключает Михаил П.

«Они и не были цивилизованными. Просто одеты хорошо за чужой счёт», — солидарен Андрей В.

«Пусть теперь шубы и валенки надевают и греются», — продолжает тему Юрий М.

«Торжество русофобии — это для них нормальное состояние. И обостряется тем острее, чем сильнее Россия становится, можно по нему измерять наши успехи», — уверен пользователь с ником «Глаз не Алмаз».

Но не только политики и бизнесмены попали под антироссийские санкции. Сергей Лавров также отметил, что «травле подвергаются» не только известные российские деятели культуры, спортсмены и учёные, но и простые граждане. На что «простые граждане» дают советы, как можно помочь тем, кто неудобен Западу.

«Нужно больше культуры русской показывать на всех каналах и во всем мире и переводить фильмы русские и современные сериалы. Нужен русский «Голливуд», чтоб не боялись, а любили русских», — считает Рада В.

Некоторые обращают внимание на то, что подобные заявления «Запад всё равно не услышит». На что им отвечают, что Запад — это не весь мир, а небольшая его часть.

«Вы ориентируетесь только на тех, кто санкции включил России? Это всего лишь пятая часть всех стран, есть ещё и другое большинство. Это разговор с ними, а не с малой частью. Малая часть так и останется малой частью, типа цивилизованной», — парирует A Ch.

Его поддержали другие пользователи, напомнив, что хорошо смеётся тот, кто смеётся последним.

Многочисленные комментарии также вызвало заявление Сергея Лаврова о массовой высылке дипломатов, чего не было даже «в мрачные периоды холодной войны», что «разрушает общую атмосферу отношений» с Западом.

«Коллективный Запад объявил нам тотальную гибридную войну. И трудно прогнозировать, сколько всё это продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения», — уверен Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Он высказал мнение, что «грабительскими действиями» западные страны «окончательно подорвали свою репутацию как предсказуемых договороспособных партнёров».

В ходе обсуждения пользователи делают вывод, что «Россия к бою готова», в какой бы форме он ни был.

«В общих чертах понятно. Россия к бою готова. К трудностям нам не привыкать. Посмотрим, на что сможет пойти Запад в плане ухудшения качества жизни и буксовки экономики», — пишет Лёня П.

«Запад уже агонизирует. Не соображает, что творит», — считает Юрий В.

«Получат все… Только обычных граждан на Западе жалко», — сочувствует Vic D.

«Лавров стал вещи называть своими именами… Очень радует», — признаётся Maria R.

«Сверху на Западе — лоск, а внутри — гниль и ложь. Сплошное притворство», — даёт оценку Екатерина К.

«Хорошо, что они не оставили нам выбора, а то бы мы так и надеялись, что в них есть хоть какие-то зачатки здравомыслия и порядочности», — рассуждает Елена Ш.

«В них вселился вирус безумия…» — добавляет Людмила Х.

«Людмила, не вселился. Он там был. Просто теперь маски сброшены», — заключает Эльмира Щ.