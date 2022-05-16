«Запад поразил вирус безумия!» — Сеть о словах Лаврова
Очередные обличающие западных «партнёров» заявления сделал глава МИД России Сергей Лавров, чьи выступления и оценки становятся всё жёстче. И это вызывает не только эмоциональную реакцию в социальных сетях, но и растущую поддержку пользователей, которые констатируют, что Запад, в который «вселился вирус безумия», сбрасывает «маски», а российские политики стали называть «вещи своими именами».
Глава МИД РФ Сергей Лавров на 30-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике заявил, что Россия предпринимала все усилия для того, чтобы избежать «прямого столкновения» с Западом. Но «раз вызов брошен, то мы его, конечно, принимаем». Лавров добавил, что антироссийские санкции в разных вариациях были «практически всегда».
Пользователи в ответ отмечают, что это «от зависти, которая порождает глупость». Другие высказывают мнение, что в условиях конфликта у США и Запада «проявилась суть паразита», а третьи призывают прекратить называть их «партнёрами, коллегами». Но больше всего возмущены тем, что дипломаты продолжают причислять своих оппонентов к «цивилизованным странам».
«Какая цивилизованность?! Снимаем розовые очки», — оставляет эмоциональную реплику Tatyana F.
«Для западной цивилизации — это естественное и очень предсказуемое поведение. Это связано с их глубинной сутью паразита, что доказывается тысячелетиями», — продолжает Zero.
«На этом строилась вся колониальная политика Запада. Ограбление других народов ради собственного благополучия», — считает Наум П.
Некоторые «правят» Лаврова, предлагая другие формулировки.
«Правильнее: пещерном всплеске русофобии в развитых странах», — считает authentic.
«Правильнее: пещерном всплеске русофобии в «развитых» странах», — поправляет Юрий Б.
«Не в развитых странах, а в странах возрождающегося нацизма», — добавляет ISN.
«Да, сейчас так забавно слышать про цивилизованные страны, когда ставят в пример Европу», — заключает Михаил П.
«Они и не были цивилизованными. Просто одеты хорошо за чужой счёт», — солидарен Андрей В.
«Пусть теперь шубы и валенки надевают и греются», — продолжает тему Юрий М.
«Торжество русофобии — это для них нормальное состояние. И обостряется тем острее, чем сильнее Россия становится, можно по нему измерять наши успехи», — уверен пользователь с ником «Глаз не Алмаз».
Но не только политики и бизнесмены попали под антироссийские санкции. Сергей Лавров также отметил, что «травле подвергаются» не только известные российские деятели культуры, спортсмены и учёные, но и простые граждане. На что «простые граждане» дают советы, как можно помочь тем, кто неудобен Западу.
«Нужно больше культуры русской показывать на всех каналах и во всем мире и переводить фильмы русские и современные сериалы. Нужен русский «Голливуд», чтоб не боялись, а любили русских», — считает Рада В.
Некоторые обращают внимание на то, что подобные заявления «Запад всё равно не услышит». На что им отвечают, что Запад — это не весь мир, а небольшая его часть.
«Вы ориентируетесь только на тех, кто санкции включил России? Это всего лишь пятая часть всех стран, есть ещё и другое большинство. Это разговор с ними, а не с малой частью. Малая часть так и останется малой частью, типа цивилизованной», — парирует A Ch.
Его поддержали другие пользователи, напомнив, что хорошо смеётся тот, кто смеётся последним.
Многочисленные комментарии также вызвало заявление Сергея Лаврова о массовой высылке дипломатов, чего не было даже «в мрачные периоды холодной войны», что «разрушает общую атмосферу отношений» с Западом.
Он высказал мнение, что «грабительскими действиями» западные страны «окончательно подорвали свою репутацию как предсказуемых договороспособных партнёров».
Страны ЕС, США, Великобритания и некоторые другие страны начали вводить санкции против отдельных российских чиновников и бизнесменов, «замораживая» их активы. Также западные государства заблокировали валютные резервы Центробанка РФ. Ранее Сергей Лавров заявил, что западные «партнёры» украли у России свыше $300 млрд. В ответ Россия внесла эти страны в список недружественных государств и перевела оплату за газ в рубли.
В ходе обсуждения пользователи делают вывод, что «Россия к бою готова», в какой бы форме он ни был.
«В общих чертах понятно. Россия к бою готова. К трудностям нам не привыкать. Посмотрим, на что сможет пойти Запад в плане ухудшения качества жизни и буксовки экономики», — пишет Лёня П.
«Запад уже агонизирует. Не соображает, что творит», — считает Юрий В.
«Получат все… Только обычных граждан на Западе жалко», — сочувствует Vic D.
«Лавров стал вещи называть своими именами… Очень радует», — признаётся Maria R.
«Сверху на Западе — лоск, а внутри — гниль и ложь. Сплошное притворство», — даёт оценку Екатерина К.
«Хорошо, что они не оставили нам выбора, а то бы мы так и надеялись, что в них есть хоть какие-то зачатки здравомыслия и порядочности», — рассуждает Елена Ш.
«В них вселился вирус безумия…» — добавляет Людмила Х.
«Людмила, не вселился. Он там был. Просто теперь маски сброшены», — заключает Эльмира Щ.