Вопросы жилищного строительства в Чувашии всё чаще оборачиваются протестами жителей. Ещё одной площадкой народного противостояния может стать микрорайон Университет в Чебоксарах с 12-тысячным населением, где планируется построить два небоскрёба на 1,2 тыс. человек — студенческие общежития уровня «две звезды и ниже» в 13 и 16 этажей, хотя ещё год назад шла речь о «предельной» высоте в пять этажей. Народ пытается узнать, что и кто позволил объектам вырасти в три раза ввысь, протестуя против «общаг»-небоскрёбов в принципе.

Речь идёт об участке, который находится в федеральной собственности. Заказчиком проекта строительства выступает Чувашский госуниверситет им. И. Н. Ульянова, у которого «дикая потребность в общежитиях». Противники строительства в свою очередь считают это уплотнительной застройкой, опасаются предстоящей «дикой потребности» в парковочных местах, ссылаются на дефицит зелёных зон и полагают, что застройка «в целом усложнит жизнь микрорайона». Опасения местных жителей в считающемся благополучным северо-западном районе вызывают и сами «общаги», и «студенты-иностранцы».

В интересном положении оказались депутаты-единороссы, избравшиеся в том числе от данного микрорайона. На публичные слушания депутат горсобрания Чебоксар Ильдар Абызов делегировал свою помощницу, которая выступила в поддержку строительства. В любопытной политической ситуации находится депутат Госсовета Чувашии Андрей Александров, он же — ректор госуниверситета: народного избранника на публичных слушаниях с народом не было, а позицию вуза представлял проректор.

https://zakupki.gov.ru/ Проект студенческих общежитий

https://zakupki.gov.ru/ Проект студенческих общежитий

https://zakupki.gov.ru/ Проект студенческих общежитий

https://zakupki.gov.ru/ Параметры студенческих общежитий

Есть вопросы у инициативной группы и к главе Чебоксар, спикеру горсобрания Олегу Кортунову: активисты заявляют, что ещё в 2021 году в ответ на коллективное обращение была организована встреча с руководством вуза, но якобы «активистов не пригласили» и «сами решили», что общежития нужны.

«К кому же обращаться нам? К кому нам пойти?» — недоумевают жители.

При этом обе стороны грозят Путиным. В вузе ссылаются на то, что кампусы — это «путинская программа». В ответ жильцы парируют путинской цитатой о том, что «главное в работе партии — быть вместе с людьми».

Детали: «Две звезды и ниже»

Примечательными были публичные слушания: они шли 1,5 часа при аншлаге в большом зале администрации Чебоксар — с аплодисментами с обеих сторон и бурлящими эмоциями. По данным мэрии, всего собрались более 70 человек.

ИА REGNUM На публичных слушаниях

По словам проректора чувашского госуниверситета Александра Николаева, у вуза «дикая потребность в общежитиях» («на 20 тыс. студентов у нас всего-то 2,4 тыс. мест»), поэтому предлагается построить кампус в микрорайоне Университет рядом с учебным корпусом, дворцом культуры и библиотекой.

«В этих общежитиях будут жить студенты, которые обучаются в соседнем учебном корпусе, а какие это факультеты — историко-географический, филологический, математический, юридический, факультет искусств, факультет иностранных языков — это девчачьи факультеты, там редкость мальчики-иностранцы», — добавил проректор.

Стоимость проекта предварительно оценивается в 2,33 млрд рублей федеральных средств. Два общежития-небоскрёба будут рассчитаны на 1260 мест при 52 парковочных местах — это решение отдельные жители встретили скептически, приведя в качестве примера многоэтажку по Лукина, 1: «У нас 74 машино-места, но даже на наш дом в 364 квартиры нам этих мест не хватает категорически».

В вузе обещают построить также новую социальную инфраструктуру, которая будет доступна и для жителей города: к общежитиям добавят футбольное поле «по размерам стандартным», многофункциональную спортивную и детские площадки, зону отдыха.

«Общежитие строим на законных основаниях, — заявил проректор. — Другое дело, кривить душой не будем, там указана этажность — пять этажей. […] Общежитие проектировалось по своду правил общежитие-хостел, то есть слова-синонимы: «общежитие» и «хостел». Если мы заглянем, что такое хостел, — это третий пункт строительных правил, там сказано, что это гостиница класса две звезды и ниже».

Проректор также заверил, ссылаясь на экспертизу и схему инсоляции, что здания не закроют от солнца близлежащий дом и света хватит «даже жителям первых этажей, чтобы на подоконниках выращивать рассаду».

ИА REGNUM На публичных слушаниях

Преподаватель вуза, председатель первичной профсоюзной организации Олег Широков добавил, что из 1,5 тыс. педагогических кадров «несколько сотен испытывают очень большую нужду относительно жилищных условий» и «речь идёт именно о людях, которых мы можем потерять». И сослался на то, что кампусы — это «путинская программа». Ему вторили выступившие студенты, в том числе одна из них заявила, что кампус станет «отличным толчком для улучшения жизни наших студентов».

«По поводу развития, что Владимир Владимирович говорит, что нужно образовывать кампусы и так далее. Я просто хотел напомнить, что в недавнем обращении Владимир Владимирович ясно дал понять, что власть Российской Федерации — это народ и его воля. Думаю, что больше 1 тыс. реальных голосов жителей — самое яркое проявление настроения жителей», — выступил житель микрорайона Сергей М., уточнив, что за четыре дня они собрали 1118 подписей против строительства общежитий (рукописные подписные листы включали фамилии, адрес и подписи, собирались без предъявления документов ).

«Мы, жители микрорайона, выступаем категорически против», — заявил Сергей М.

В довесок в видеоматериале активисты привели цитату Путина о том, что «главное в работе партии — быть вместе с людьми, досконально знать запросы людей, их нужды, проблемы, реагировать на них, причём делать это незамедлительно», а также «помогать, объяснять, защищать» жителей.

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Олег Широков в свою очередь призвал задуматься «о том, какую миссию возлагает на себя чувашский государственный университет, ведущий вуз Чувашии, и как вы можете помочь». Студенты пошли ещё дальше: один из них уверен, что от того, «насколько эффективно мы будем включаться в образовательный процесс, зависит развитие Чувашии в целом».

ИА REGNUM Территория университета огорожена забором

В ответ жительница микрорайона Ирина Ш. попросила привести динамику по годам по количеству обучающихся студентов после смены ректора, «какое место в рейтинге вузов по России занимает ЧГУ и насколько актуально строительство настолько многоэтажных зданий».

«Нам [власти] обещали школу в микрорайоне. Школу нам не строят, а общежитие построят? То есть наши дети не важны, а студенты и иностранцы важнее? Мы везде пишем, что нам школа нужна, а нам говорят: нет, вам нужно общежитие и именно в непосредственной близости от дома. Вам это нужно, говорят нам», — негодовала Людмила М.

Она также высказала мнение, что это уплотнительная застройка, подчеркнув, что даже если бы вместо общежитий предложили построить обычные многоэтажки, то и тогда «мы были бы против».

Обе стороны также апеллировали к транспортным и парковочным вопросам, смотря на проблему под разными аспектами. Помимо этого, жильцами были поставлены вопросы нагрузки на коммунальные сети, на разный «уклад жизни» студентов и семей с детьми.

Что предлагают жители

В завершение выступившие жители заявили, что «не против самой идеи с общежитиями», а против их строительства рядом со спальным микрорайоном. Они предложили рассмотреть другие земельные участки, реконструировать или построить мансардные этажи к действующим общежитиям, выкупить места у других вузов.

«А данную территорию предлагаем обустроить как сквер, зелёную зону отдыха для студентов и жителей микрорайона, обустроить парковую зону с дорожками, скамейками и местами для активного отдыха», — предлагает Ирина Ш.

По итогам публичных слушаний комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки администрации города Чебоксары отклонила все замечания, поступившие от жителей, признав их нецелесообразными, и разрешила вузу увеличить этажность общежитий, «так как это необходимость для студентов».

Активисты заявляют, что сдаваться не намерены.