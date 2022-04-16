Очередной русофобский наскок сделали на Украине. Главный государственный надзиратель украинского языка Тарас Кремень предложил отменить в новом учебном году преподавание русского языка в школах, а педагогов — «отправить на простой», то есть фактически «списать». В социальных сетях пользователи сошлись во мнении, что чиновники на Украине «нашли главного врага», предложив пойти «ещё дальше и дальше, на самое дно», отменив всю русскую классику и запретить рассказывать об открытиях, сделанных русскими учёными. Запретить таблицу Менделеева, например. Украина вместе с языком хочет отменить русский народ, уверены пользователи и отмечают: «Гэкать и шокать в России разрешаем!»

Морган Вестлинг. Сельская школа. 1879

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень предложил с 1 сентября в школах, где в числе предметов остался русский язык, заменить его другими дисциплинам:

«Увеличив долю изучения других важных предметов, а именно: история Украины, украинский язык, украинская литература, математика и английский язык».

Языковой омбудсмен предложил «отправить на простой» учителей русского языка, которые «не преподавали ничего другого». И также предложил пересмотреть образовательную программу по зарубежной литературе из-за большой доли изучения творчества русских писателей.

Ilya Тарас Кремень

«Оставить только литературу про Бандеру?»

Многие пользователи с удивлением восприняли эту идею, ссылаясь на то, что Украина была частью СССР, и русский язык был официальным языком, поэтому «большинство жителей говорит на русском, это их родной язык». И в то же время добавляют, что в таких «новациях» нет «ничего удивительного», так как «русофобия и идиотизм крепчают».

«Нашли главного врага — русский язык. Идиотизм делать из средства общения какой-то идеологический инструмент. Это всё равно что спорить, есть ложкой или вилкой. Кому чем удобнее, тот тем и ест. Нет же, развели байду с этим языком. Тупизм», — реагирует Людмила Щ.

«Вся Украина говорит на русском, делают вид, что знают украинский, а говорят не пойми на чём», — считает Марина З.

«А потом сюда, в Россию, без знания русского языка», — прогнозирует вероятное будущее Галина С.

«В США и Англии наоборот вводят уроки русского языка: чтобы хоть как-то выживать, надо уметь просить по-русски!» — иронизирует Станислав П.

«Если Штаты заговорят на русском, в России возражать не будут», — иронизирует Мария Ц.

Другие пользователи предлагают Тарасу Кременю «не останавливаться на достигнутом», выдвигая новые инициативы для «форматирования образования» в школах. Например, отменить всех русских классиков, которые вошли в мировую историю.

«А ещё можно отменить математику, биологию, географию и физику с химией! Как вам мысль оставить только литературу про Бандеру?» — предложил Гарри А.

Vart Героизация пособника нацистов Степана Бандеры на Украине

«Уже всё отменили, видимо, судя по их уровню образования. Это полный шлак, как будто пустые страницы в школах читают», — добавляет Светлана И.

«Ну и хорошо! Невежественными людьми управлять легче. Зачем им Пушкин, Толстой, Есенин или Майков?! Оставьте только Гоголя — единственное, что есть у них», — считает Мария М.

«Да, но Гоголь на русском писал. Его тоже отменят, уберут из программы?» — продолжает тему Ольга К.

«А химию оставят? Менделеев же таблицу составил», — замечает Марина К.

«Таблицу Менделеева уберут пусть сразу — всё-таки русским придумано, что уж… Да и географию исключить можно, там полпрограммы Россия занимает, астрономию вообще даже всуе не поминайте, ещё упаси детей узнать о Гагарине», — развивает тему Юлия З.

«Ну не могут в украинских школах Пушкина, Достоевского на языке оригинала читать, ну и не надо их мучить. Я вот музыкант, песни украинские пою и украинских композиторов играю. Слава Богу, Украина нам не запретит этого делать», — в том же тоне добавляет Елизавета Е.

«Гэкать и шокать на территории РФ разрешаем!» — поддержала тональность Юленька Р.

«Промахнулся Тарас. С 1 сентября на Украине украинский язык будет изучаться факультативно. Преподавание будет на русском», — полушутя-полусерьёзно замечает Николай П.

«Украинский фашизм — это тот же фашизм»

Редкие голоса высказались в пользу очередной русофобской инициативы.

«Имеют право», — буркнул Rory M.

«Бесспорно, что имеют право. Но зачем? Тот же украинский язык не под запретом даже на Донбассе, который восемь лет обстреливает украинская власть. Кстати, я в школе, когда жил ещё в Союзе, немецкий учил. Не под запретом был. Так что это всё отговорки. Украинский фашизм — это тот же фашизм», — парирует Lesio K.

«Было бы логично и правильно, если бы на Украине не проживал очень большой процент русских и русскоязычных граждан», — добавляет Boris C.

Некоторые обращают внимание на своеобразное понимание «свободы слова» и «демократии по-украински».

«Зачем тогда вообще писать по-русски, говорить по-русски? Прекращайте сразу говорить и писать на нём. Зачем самые ярые русофобы говорят на русском? Что за двуличие такое?» — ставит вопросы Андрей Т.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

«Да, забавно, что выступающие против русского языка пишут тут на русском», — солидарна Nonna E.

«И хорошо, что говорят на русском. Ведь без языка нет народа. Так они просто хотят отменить русский народ», — возражает Анна И.

«Давайте поговорим о «свободе слова» на Украине. Во-первых, свой суверенитет Украина потеряла, когда вследствие незаконного государственного переворота США поставили своё правительство в стране. Во-вторых, если мы говорим про свободу слова среди народа, то почему госпереворот подают как волю народа, но когда юго-восток был против этого — это уже не воля народа? Так как мы не были услышаны, и ездили к нам автобусы с радикалами на перевоспитание, то почему из-за нашего мнения к нам поехали украинские танки, когда мы захотели уйти из этой версии «страны». Тоже свобода слова? Про спонсорство третьими странами вообще молчите. Украине оружие кто давал и даёт? Причём открыто теперь. Что США делают в суверенной Украине?» — привела серию аргументов Kate D.

«Если говорить про демократию, то в России почему-то не сносят памятники тем, кто говорил на украинском, площади не переименовываются, не запрещают изучение литературы и музыки в школах, песни никто из эфиров не убирает. Может, это демократия хвалёная и есть? А?» — оставляет открытым вопрос Елена Ж.