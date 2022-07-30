Лидерские качества президента России Владимира Путина, вокруг которого сплотился российский народ, публично оценил ещё один высокопоставленный чиновник в США. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман назвала Путина очень умным и уверенным в себе политиком, который умеет настаивать на своём и «не намерен сходить с намеченного пути». Особую иронию в социальных сетях вызвало её заявление о том, что российский лидер может говорить без шпаргалки, в отличие от американского президента Джо Байдена, который периодически попадает в конфузные ситуации, — в ответ пользователи попросили «не завидовать тому, что у нас есть Путин», но при этом предположили, что всё идёт к тому, «чтобы предложить Путину стать президентом США».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Путин «не намерен сходить с намеченного пути»

Очередной повод для гордости за российского лидера дала, как ни странно, первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, которая рассказала в интервью журналу Economist о своём удивлении от эрудиции Владимира Путина и его умении говорить бегло и без шпаргалки. Она до сих находится под впечатлением от четырёхчасовой встречи, которая была в 2015 году в Сочи, когда сопровождала на встрече госсекретаря Джона Керри.

«Он [Путин] очень умный, не пользовался никакими шпаргалками, говорил бегло и был очень уверен в себе», — указала Шерман.

Подробнее: В Госдепе удивились эрудиции Путина и умению говорить без шпаргалки

Шерман также высказал мнение, что у Владимира Путина есть чёткое видение стратегии развития России, а также он умеет настоять на своём и, обладая такими качествами, российский лидер «не намерен сходить с намеченного пути».

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Уэнди Шерман

Контрастом на этом фоне выступает президент США Джон Байден, который периодически попадает в странные, пикантные ситуации. В частности, в июне 2022 года журналистам удалось сфотографировать шпаргалку, приготовленную специально для Байдена, где прописан пошаговый алгоритм действий: согласно инструкции, президент должен зайти в комнату, поздороваться с участниками мероприятия, сесть на своё место, дать короткие комментарии, задать вопрос участнику встречи, поблагодарить всех и выйти.

Подробнее: Американские журналисты сфотографировали шпаргалку Байдена

Отметим, что мероприятия с участием Джо Байден регулярно оборачиваются конфузом. Так, в июле при награждении орденом одного из героев США он надел ему орден, стоя за его спиной, в апреле попытался поздороваться с пустотой и даже протянул руку для рукопожатия туда, где никого не было, а ранее не смог сразу найти выход со сцены после выступления.

«Владимир Владимирович может и Америкой порулить»

В ответ российские пользователи заявили, что «России повезло», что Путин «много чего умеет», и умение говорить без «шпаргалки и методички» — «не единственный козырь» главы государства, поэтому «мы гордимся своим президентом».

«Он ещё и стреляет, не целясь», — написал Zovzov.

«Суперпрезидент, а все остальные нам завидуют», — добавляет wall.

«А раньше никто не думал, что Путин говорит своими словами, а не чужими? Или привыкли уже, что политики не должны иметь своего мнения? Вот, учитесь», — рекомендует МК.

«Особенно Байден, который уже даже шпаргалку прочитать не может», — продолжает Андрей К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

«Докатились со своими «западными ценностями», что удивляет способность президента страны (неважно, какой, сам факт) говорить без шпаргалки и быть просто умным», — делает вывод «Диго».

«Запад просто выродился со своей толерантностью и мультикультурализмом, доведёнными до абсурда. Там же элементарное образование на уровне школы нивелировали в пылу борьбы с расизмом и прочей ересью… Вот и до верхов докатилось, там то же самое, просто изначально планка выше была», — рассуждает Сергей Ш.

«А у нас есть Путин, а у вас?» — оставляет открытым вопрос Полин.

В соцсетях с учётом конфузов, в которые попадает Джо Байден, отмечают, что умение говорить без шпаргалки «для американцев удивительно». Другие отмечают, что Путин «работает президентом, а не тряпичной марионеткой», а «шпаргалки и прочие бумаги нужны для лгунов, потому что бумага всё стерпит».

«На Западе живут и управляют по шпаргалке, а теперь ещё и жить будут по шпаргалке», — прогнозирует Галина М.

«Профессионализм политика взывает удивление на грани потрясения. Говорил бегло, не ёрзал на стуле, не просился отлучиться на минутку, не искал комнату Рузвельта и не пытался здороваться с пустотой… Вероятно, есть с кем сравнивать», — иронизирует Nestin.

«На заре своего президентства Путин усиленно изучал английский, историю, экономику и финансы, риторику и ораторское искусство. Президент должен много знать, много думать и уметь говорить. И у Путина этому надо учиться», — пишет ЯRus.

Пользователи также предлагают отправить в Госдеп ссылки на «разбор ответов» Путина, чтобы и «за океаном» учились, а не удивлялись. В соцсетях отмечают, что сейчас в мире «нет равных российскому президенту, как бы его ни демонизировали вместе со всей страной».

«Имя Путина войдёт в историю мира как великого человека, гениального политика и умного, дальновидного президента России», — уверен Николай Ф.

«Это, наверное, тому, чтобы предложить Владимиру Владимировичу стать президентом США», — думает Алексус.

«Владимир Владимирович может и Америкой порулить. Обдумайте пока», — предлагает Александр.

Трамп, Помпео и Ставридис о Путине

Отметим, что личные и лидерские качества Владимира Путина высоко оценивали и другие высокопоставленные американские чиновник. Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что глава российского государства — «крепкий орешек», является умелым переговорщиком. В ситуации с Украиной, по мнению, Трампа, Путин проявил себя как умный лидер, перехитрив Байдена и других мировых лидеров:

«Проблема не в том, умён Путин или нет. Конечно, он умён. Настоящая проблема в том, что наши лидеры глупы, такие глупые».

Ранее экс-госсекретарь США Майк Помпео признался, что «невероятно уважает» президента России, которого оценил как «проницательного, очень способного» человека. По его словам, Путин прекрасно информирован и чётко выражает интересы России, просчитывает действия и «всё равно будет делать по-своему».

Gage Skidmore Майк Помпео

Бывший командующий силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США Джеймс Ставридис назвал Путина «умным тактиком».