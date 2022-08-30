Новую порцию комментариев в соцсетях и к публикациям собрал замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, который назвал угрозы об отмене шенгенских виз «русофобским кудахтаньем». Многие расценивают туристические поездки в Европу в нынешней ситуации «инвестированием в экономику враждебных стран», предлагая отменить визы хотя бы для того, чтобы в России «не видели мы, до чего в Европе опустились», которую в перспективе ожидают «холод, голод и разврат». При этом комментаторы предлагают обратить внимание на внутренний туризм и доступность туристической инфраструктуры, которая «оставляет желать лучшего». Редкие пользователи называют «истинную причину истерии Запада».

Адольф фон Менцель. Белый павлин среди индюков и кур

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев иронично отреагировал на угрозы ЕС о полной отмене шенгенских виз гражданам РФ, прокомментировав предстоящее заседание глав МИД ЕС по визовой тематике.

«Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу. Наконец-то все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России», — написал в телеграм-канале Дмитрий Медведев.

По его словам, таким образом Европа не только «в очередной раз» покажет «истинное лицо», но и станет «меньше отвлекать» от ведения спецоперации «враньём и бредовыми посулами».

Отметим, что за отмену шенгенских виз для граждан России выступили Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия, которые в настоящее время причисляются к самым русофобским странам ЕС. Остальные государства еврозоны выступают за усложнение визовой процедуры и ограничение выдачи разрешений, но против полного запрета.

Европа «воюет против себя»

В соцсетях многие солидарны с Дмитрием Медведевым, также эмоционально выражая своё мнение, отмечая, что «достали уже этими визами», «пусть скорее запрещают», другие добавляют, что «до лампочки их визы», третьи заявляют, что «простым гражданам вообще фиолетово», «пусть плачут мажоры и олигархи». Даже проскочил призыв начать сбор подписей против европейских виз.

«Думаю, россиянам нужно выступить с инициативой отказаться от посещения враждебных стран, это они должны нас уговаривать приезжать к ним!» — восклицает Lidiya T.

«Запретить визы надо, чтоб не видели мы, до чего в Европе опустились», — с сарказмом замечает Андрей Л.

«Всем госслужащим надо запретить въезд во все страны мира, а обычным россиянам, наоборот, разрешить куда угодно», — предлагает Александр С.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Шенгенская виза

«Визы нет, держаться надо», — перефразировал одну из известных медведевских цитат Василий С.

«Да отмените всë. Постройте высокий забор, и ров не забудьте вырыть. Оденьте шапочку из фольги и медитируйте», — ироничен Славик.

«То европейцы орут, что в России хотят ввести выездные визы, чем лишают граждан прав на передвижение, то сами планируют ввести ограничения о выдаче въездных виз. Раздвоение сознания», — ставит диагноз Oliver L.

«ЕС сам объявляет нас агрессорами, сам же воюет против себя, сам же себе запретил покупать энергоресурсы из России… заодно и предателей РФ не пускает к себе», — пишет Алексей М.

Некоторые «правят» Медведева, заявляя, что Европа показала «не лицо, а оскал». На что многие комментаторы обращают внимание на «множество интересных мест в большой России, жизни не хватит все везде посмотреть». В соцсетях считают, что нужно развивать собственную туристическую инфраструктуру, делая её качественной и доступной всем жителям.

«В Карелии круто, Питер месяц обходить можно, Алтай, Казань, Камчатка, Север. Жизни не хватит всю нашу родину объездить», — поддержал предложение Donbass.

«Ну а кому хочется жарких стран и экзотики — пожалуйста, вот вам Африка, Азия, Восток. Что все сходят с ума по Европе? Мы ничего не потеряем без них, станем чище душой без их навязывания нам нетрадиционной ориентации и распутства. Потерпим несколько лет, потом будут, как всегда, говорить: «Простите нас, русские». И звать назад», — прогнозирует Людмила.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристы, идущие к Белухе. Горный Алтай

«Зачем мотаться туда? Они сейчас немытые, злые, у наших отбирают евро на границе», — вставляет комментарий Марго.

«Чем быстрее запретят, тем быстрее загнутся без «руссо туристо». Турция уже завыла от британских «хитроумных» отдыхающих и нерасплачивающихся, то ли ещё будет», — прогнозирует Katerina.

«Ну что делать в Европе нормальному человеку? Малюсенькие страны, всё какое-то облезлое, маленькое, кругом — русофобы. А сейчас вообще будет только холод, голод и разврат», — продолжает Лилиан Б.

Светлана Ф. заключает, что «сначала европейцы это посеяли, а теперь возмущаются».

«И кто кому сделал больно?» — оставляет открытым вопрос Оля И.

Причина истерии

В продолжение темы отдельные респонденты предлагают Европе «самим тухнуть в своей демократии». Им также замечают, что, отправляясь в туры по Европе, жители России тем самым «спонсируют вражеские страны».

«Кроме унижения, больше ничего наших граждан в этих странах не ждёт. По крайней мере тех, кто за Россию. Зато с запретом на визы увеличится безопасность. Совершать террористические акты, заезжая с европейской зоны, будет сложнее. Пусть режут до конца нити дружбы и варятся в собственной русофобии», — аргументирует White R.

Дарья Драй ИА REGNUM Туристы в аэропорту

Ряд пользователей видит политический подтекст в визовом вопросе, считая, что «истинная причина истерики» — провал санкционного давления, её «настоящая цель — поднять майдан в России любой ценой, настроить народ против власти».

«Хех, сила действия равна силе противодействия. А в России эта сила опоры, сила противодействия только крепчает», — уверена Наталья Н.

«Нам тоже надо отменить визы в Россию, а то европейцы зимой будут бегать к нам погреться и помыться на халяву, да и туалетную бумагу всю раскупят», — полушутя-полусерьёзно заключает Андрей Б.