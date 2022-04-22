Героическая память о победе советского народа в Великой Отечественной войне играет особую роль в воспитании патриотизма у нынешнего поколения, объединяя и сплачивая многонациональный народ. Попытки искажения военной истории со стороны иностранных журналистов, историков и деятелей искусства за рубежом и в России показывают открытое стремление Запада разобщить нацию. Особо яростная борьба по разрушению духовных скреп ведётся в странах, которые прямо или косвенно поддерживают фашистские идеи — в первую очередь на территориях б. УССР и Прибалтики. Сила России заключается в её исторической правде, которая должна быть защищена от искажений.

Зверства ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

С учётом попыток переврать и переписать историю в России продолжают рассекречиваться документы о зверских преступлениях националистов во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы. Свидетельства их жестокости запечатлены в архивах, в том числе это затронуло и тыловую Чувашию. В октябре 2022 года УФСБ России по Чувашской Республике рассекретило очередные документы о зверствах банды карателей из числа националистов бывш. УССР. ИА REGNUM публикует материал УФСБ по Чувашии о данных преступлениях и часть рассекреченных документов из архива управления в рамках дела № 394.

Из рассекреченных архивных материалов УФСБ России по Чувашии Дело № 394 о зверствах украинских националистов в Чувашии. Обложка

Согласно материалам уголовного дела № 394, в 1942 году на территории Алатырского района уроженцем Сумской области И. И. Терещенко была создана организация, схожая по целям и методам деятельности с организацией националистов ОУН (организация, деятельность которой запрещена в России).

Терещенко и его сообщники ставили перед собой такие цели, как создание контрреволюционных националистических организаций или отдельных ячеек, проведение активной националистической пропаганды, подбор лиц для повстанческих действий против советской власти, проведение террора в отношении партийно-советского актива.

Члены преступной группы проводили контрреволюционную работу, агитировали против советской власти, осуществляли террористические акты в отношении партийных работников, а также готовились к «осуществлению внутреннего восстания и вооружённой борьбе против действующего режима». Также доказано, что они занимались убийствами, бандитизмом, вооружёнными грабежами, кражами, незаконным хранением оружия и боеприпасов.

Из рассекреченных архивных материалов УФСБ России по Чувашии Дело № 394 о зверствах украинских националистов в Чувашии. Фрагмент

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Все началось с того, что Терещенко сбежал из лагеря в Архангельской области в 1942 году, где отбывал наказание за руководство бандгруппой в 1934–1940 годах в Сумской области. После побега он прибывает в Чувашскую АССР и оседает в Алатырском и Порецком районах, выдавая себя за иностранца и «организатора народа на борьбу против советской власти». Он и его соучастники из числа местных крестьян и рабочих вербовали представителей сельской, студенческой молодёжи под «подписки-клятвы о сотрудничестве для борьбы с советской властью».

В 1946 году Терещенко вместе с сообщницей Кручининой (позывной — Оля) убил сестёр Сустриковых (одна работала учительницей, другая трудилась бухгалтером в колхозе) из-за того, что они хотели заявить на него властям. Со слов Терещенко, «сестры отказывались вступать [в националистическую организацию], и Кручинина говорила, что их надо уничтожить, чего их жалеть». После убийства они завладели их имуществом, облигациями и деньгами.

Из рассекреченных архивных материалов УФСБ России по Чувашии Дело № 394 о зверствах украинских националистов в Чувашии. Фрагмент

Свидетельница Евдокия из Порецкого района сообщила, что Терещенко представлялся «Шуркой», рассказал, как «приехал сюда, чтобы организовать народ против существующего порядка». На «сборищах» из восьми человек, в которых она принимала участие, все давали Шурке подписку:

«Кроме того, эти же лица были связаны с ним отдельной клятвой о сохранении тайны. Клятва эта заключалась в следующем. У Шурки были в то время какая-то божественная книжка и какой-то листочек с изображением «спасителя». И он давал каждой из нас поцеловать этого спасителя в знак сохранения в дальнейшем тайны. В случае нарушения — казнить, и что если кто нарушит, то для него человека уничтожить ничего не стоит».

В связи с окончанием Великой Отечественной войны Терещенко стал вести активную пропаганду о неизбежности новой войны с Америкой, гибели советской власти и необходимости террора в отношении советских партийных работников. Так, 7 ноября 1946 года с помощью сообщника он совершил террористический акт: убил из револьвера председателя колхоза имени Ворошилова и тяжело ранил кладовщика. В архивном деле сохранились две пули по делу об убийстве и покушении.

Из рассекреченных архивных материалов УФСБ России по Чувашии Дело № 394 о зверствах украинских националистов в Чувашии. Пули стали уликами совершения теракта

Преступления бандитской группировки на территории Чувашии не остались безнаказанными благодаря сотрудникам органов безопасности. В январе 1948 года Терещенко задержали. В ходе обыска были обнаружен платок с вышивкой символов националистических организаций, трехцветный флаг и трезубец.

В отношении Терещенко и 13 членов организации было возбуждено уголовное дело № 394 по обвинению в совершении террористических актов, направленных против представителей власти, в призывах к свержению советской власти, контрреволюционном саботаже, незаконном хранении оружия и боеприпасов, грабежах и краже. В сентябре 1948 года Военным Трибуналом войск Министерства внутренних дел Татарской АССР участникам банды был вынесен приговор с назначением наказания от 5 до 25 лет лишения свободы.