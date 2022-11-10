Москва, 10 ноября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В социальных сетях и телеграм-каналах продолжают обсуждать подвиг российского пехотинца, который, лёжа в траншее, сохраняя запредельное стальное спокойствие, в одиночку отбил прицельную атаку дрона ВСУ: голыми руками он отшвыривал сброшенные на него гранаты. Эти кадры, снятые бандеровцами ещё в марте, были подхвачены западной прессой и шокировали мир. В России о подвиге солдата с новой, уже всенародной силой, заговорили в ноябре. И даже считают одним из символов храбрости на войне русского солдата, как один из образов Родины и Победы, как и подвиг в тылу старушки с Красным Знаменем из Харьковской области, отказавшейся брать продукты у растоптавших красный стяг бандеровцев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В соцсетях

«Русский солдат непобедим»

Речь идёт о видео с русским пехотинцем, которое снято с беспилотника ВСУ. Эти 28 секунд засвидетельствовали всему миру отвагу русского воина и в то же время задокументировали «остервенелость, жестокость и бесчеловечность» фашистского киевского режима, готового «добивать лежачего раненого». На видео запечатлено, как солдат, лёжа в траншее, одной рукой отбрасывал от себя две прицельно сброшенные на него гранаты. Одна из отброшенных гранат взорвалась в паре метров от героя — земля рядом загрохотала от ударной волны и обернулась чёрным пороховым облаком.

9 ноября пресс-служба администрации Ленобласти заявила, что солдат жив и здоров: это уроженец Ленинградской области из 138-й отдельной мотострелковой бригады. Выяснилось, что съёмка велась у села Малая Рогань весной этого года.

«Эти кадры под заголовком «Русский солдат непобедим» облетели весь мир. Гордимся мужеством и реакцией земляка — пехотинца Алексея из 138-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в посёлке Каменка Выборгского района Ленобласти. Благодарим командиров за выучку! Всем бойцам бригады — большой воинской удачи!» — заявили в администрации Ленобласти.

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Из западной прессы на ролик в числе первых обратила внимание The Sun, назвав его шокирующим. Народную известность на своей Родине российский солдат получил в ноябре. И этому предшествовала музыкальная пародия на подвиг пехотинца, состряпанная 22-летним тиктокером, живущим в элитном комплексе в центре Москвы, который, как выяснилось, вовсе не гражданин России, а заезжий из Молдавии и к тому же нарушитель миграционного законодательства.

«Настоящий символ» России

В социальных сетях посыпались тысячи комментариев после широкого распространения видеозаписи с дрона, сделанной бандеровцами. Многие пишут, что русский солдат не простой «герой с фантастической выдержкой, спокойствием и нервами-канатами», но и у него «мощный ангел-хранитель», прося Бога «хранить таких солдат». Другие добавляют, что сейчас «мужики выживают под градами этих адских игрушек».

«Больно, страшно и жутко смотреть», — Елена С.

«Господи, что пережил парень. Второй раз родился», — эмоционально реагирует Наталья.

«Русский Терминатор и Рембо! Что за лев этот тигр!» — восхищается Мара М.

«Русский солдат сделан из стали. Русский парень в огне не горит, русский парень в воде не тонет. Дорогой солдат, ты нужен нам живым и здоровым. Храни вас Богородица, сынки», — просит Vincent.

«Слава богатырю, железный мужик! Почему народ до сих пор не знает его?» — оставляет открытым вопрос Ирина В.

«После убийственных кадров, как на нашего раненого солдата с дрона одну за другой скидывают гранаты, а он швыряет их обратно, будто в морду убийце, ничего не могу смотреть и читать. Солдата нашли! Он жив! Зовут Алексей, пехотинец из Ленинградской области. И он настоящий символ действительно — символ того, что вы нас не убьёте. И все ваши снаряды полетят в вас же», — предупреждает Маргарита К.

«Так даже звери не поступают»

В ходе обсуждения пользователи также отмечают, что киевский режим «сам себя спалил», публикуя такие записи. И причисляют его к очередным свидетельствам фашизма на территории б. УССР для «будущего трибунала».

«Это же нелюди корректировали сброс гранат. Пусть земля горит у них под ногами!» — пишет Гульнора.

«Этим фашистам так сильно хотелось добить раненого, что просто жуть! А наши первую помощь оказывают этим гадам», — возмущает Лилия Б.

«Вот оно — лицо современного киевского режима: лежачего добивать!» — делает вывод Галина З.

«Не так просто нас взять, твари», — добавляет Trunov Aleks.

«Таких не победить! Киевский режим, сдавайся!» — предлагает GM.

«Сердце кровью обливается, за каждого бойца болит сердце. Вернись, мужик! На таких героях земля и держится!» — не может сдержать эмоции Александр П.

«Так даже звери не поступают. Как после такого видео просто терпеть киевский режим, ведь дроном кто-то управлял, всё это видел, понимал? Это зверство, сравнимое с печами Освенцима! Не прощу, просто не прощу такого! Только за то, что парень откинул первую гранату, он достоин жить, даже если враг кому-то. Это видео должно стать самым ярким доказательством остервенелости, жестокости и бесчеловечности господ из США, Запада и Киева», — добавляет АМ.

И очень много комментариев с призывами молиться Богу за «наших воинов», чтобы они вернулись домой.

«Господи, сохрани нашего парня, истинного воина!!! Здоровья тебе, сыночек, и вернуться домой к маме!!! Матерь Божья, сохрани, помоги», — молится Галина.

«Слава Аллаху! За правое дело Аллах спасает», — молится А.

«Кто-то очень молится за этого воина, будем все вместе молиться за наших мужчин. Господи, береги наших воинов!» — молится Juls.

Как «расчехляется суть тиктокеров»

Что касается 22-летнего блогера, который выдал музыкальную пародию на подвиг пехотинца, то Пресненский суд Москвы постановил депортировать его на родину, в Молдавию. В соцсетях ответом на его «творчество» стали тысячи гневных комментариев, в том числе с непечатными откликами. Его предлагают, как «минимум, показательно наказать».

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«Мужик, которого ты изображал, спасал свою жизнь. Мужик. А ты… у меня нет цензурных слов», — пишет Ирина С.

«На фронт чудака, пусть идёт в окопах показывать мастер-класс», — предлагает Mebeli.

«Надо было его показательно наказать, а лучше отправить к Кадырову на перевоспитание. Устроил тут вакханалию», — считает Ольга М.

«Пусть валит без права въезда в Россию. Пожизненно», — добавляет Михаил Н.

Отдельные ветки многочисленных дискуссий посвящены образованию и воспитанию молодого поколения, которое «залипает в соцсетях и берёт пример не пойми с кого».

«Этот тиктокер даже не понял, что сделал. В этом вся суть. Такие даже не врубаются, что они творят», — полагает Сергей.

«У блогеров ничего святого нет, для них контент… контент… контент…» — считает Альбина.

«Ему нормально и родным его нормально. Он знаете сколько денег зарабатывает на наших и ваших детях? Деньги для таких — самое главное, это их новый бог», — размышляет Сергей.

«Беда страны в том, что в нашем обществе таких «юмористов» очень много. Работать надо с молодёжью с самого младенчества», — поставил свой диагноз MorozMoroz.

«Хорошо, что бандеровские фашисты сами выкладывают в сеть свои преступления, где они пытаются добить раненых русских солдат. Пригодится для трибунала. А тоже хорошо, что показывают героизм наших воинов. И отлично, что благодаря таким видео расчехляется суть этих тиктокеров», — Stim Pank.