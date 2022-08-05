В социальных сетях возмутились заявлением генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что нельзя допустить победы России на Украине. Ему ответили не только официальные лица, но и жители страны, которые считают, что в очередной раз Запад показал «лицо нового фашизма», и винят его в провоцировании конфликтов по всему миру. В соцсетях успокаивают Столтенберга, обещая «вылечить» его, предлагая, к примеру, направить «на перевоспитание» к главе Чечни Рамзану Кадырову.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

О чём напомнили Столтенбергу

Гневную реакцию в России вызвало заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который назвал конфликт на Украине «самой опасной ситуацией со времён Второй мировой войны» и отметил, что «нельзя допустить, чтобы Россия победила». По его словам, «будет намного хуже, если в Европе начнётся война между Россией и НАТО, поэтому государства блока помогают Украине оружием, деньгами, оборудованием».

На реплику Столтенберга отреагировали и официальные лица, и пользователи социальных сетей.

«У него плохая память. Забыл, кто победил тогда, во Второй мировой войне. История повторится», — был краток заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Жёстче ответил генсеку НАТО пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, который заявил, что не спецоперация России стала угрозой мировому порядку, а «агрессивная атака» Североатлантического альянса в части его расширения на восток и «режиссура» смены власти на Украине — в результате возникли «угроза и опасность» для всего мира.

«Лицо нового фашизма»

Заявление Столтенберга вызвало шквал эмоциональных оценок в Сети. Заявление генсека НАТО назвали проявлением лицемерия, отмечая, что «раз в столетие Запад посещает амнезия», иронизируя, что «нельзя забыть то, чего не знал». Другие в ответ пишут, что как раз у Столтенберга «прекрасная память, именно поэтому он врёт». Другие же делают вывод, что Россия «продолжает бороться с фашизмом».

«Вот лицо нового фашизма!» — даёт оценку Виталик К.

«В 1945-м победили фашизм и сейчас победим», — уверен Александр Х.

Уличный бой в Берлине. 1945

«Россия — она и есть сама победа», — добавляет Ирина Д.

«Пусть этот подвиг нашему поколению достанется, а у будущих поколений будет ещё один День Победы», — пишет Роман С.

Комментируя действия НАТО, большое количество пользователей считает, что это попытка переписать историю.

«Ну так они переписывают историю и сами являются заложниками своих иллюзий», — полагает Маргарита Р.

«Враг отрицает перед мировой общественностью явные аргументы и факты своих злодеяний, поэтому должен быть повержен», — поддержал её Алексей Н.

«Вторую мировую войну начал Гитлер, и он в ней проиграл. Тот, кто развязывает такое всемирное зло, всегда в результате проиграет», — добавляет Алена К.

«Пищат там чего-то. Лучше бы историю учили. Ничему их жизнь не учит», — поддержала Елена А.

«Чему бы грабли ни учили, но сердце верит в чудеса!» — с сарказмом замечает diadia.

«Реально что-то с памятью у них стало. Депутаты, которые сидят в бундестаге, да и не только депутаты, выйдите на улицу, подойдите к Рейхстагу, обойдите его хотя бы разок, посмотрите внимательно на его купол… И вспомните! Какое знамя развевалось над ним?! Кто взял Берлин в 45-м?! И кто победил во Второй мировой войне! Или у вас совсем память отшибло, или у вас с головой проблемы. Но это мы исправим. И вас вылечим», — уверен Максим Г.

«Всех вылечим. Вся эта насаждаемая ЛГБТ-идеология, меняющая физический и моральный облик человека, тотальный цифровой контроль противоестественны самой природе человека, и осознанные люди должны всеми силами и средствами противостоять фашистским проектам глобалистов», — считает Анна И.

(сс) OSKAR IANSONS ЛГБТ на Украине

Пользователи солидарны с тем, что «главным ядром» конфликта в мире стали страны Запада.

«НАТО само себя поставило в это опасное положение своей низкой социальной ответственностью, тупостью, продажностью и жадностью, а теперь им, видите ли, «неудобно» и опасно. Ну так бойтесь. Или приведите свои мозги в адекватное состояние и прекратите провоцировать конфликты в странах по всему миру… А нет — так бойтесь дальше», — предупреждает Ангелина В.

«Сами разогнали конфликт — сами испугались. Гении!» — замечает Димок Ц.

Тут же сыпятся рецепты «лечения» и приводится анекдот, что называется, в тему.

«Надо Столтенберга отправить на перевоспитание к Кадырову», — в продолжение темы предлагает mariya g.

«Карелин или Валуев за закрытыми дверями доходчиво объяснят ему его заблуждения», — предлагают горячие головы.

«Владимир Владимирович, докладываю! Африка наша, Европа наша, ну и пара-тройка стран из Тихоокеанского региона. В общем, как вы и просили, полмира взяли! — Сергей Кужугетович, я говорил Пальмира, а не полмира!» — рассказывает анекдот Green.