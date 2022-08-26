Международную информационную повестку разбавил «классный троллинг» экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль, которая превратила знаменитую серовскую картину «Ходоки у Ленина» в интернет-мем. Идею подхватили пользователи социальных сетей и мессенджеров, заваливая смайликами репосты «живописной» публикации со словами, что «фрау Кнайсль жжёт». Особо творческие натуры предложили новые варианты названия — например, картину Репина «Приплыли». Другие пытались разглядеть в «белых ходоках» очертания лиц европейских политиков, при этом в рейтинге потенциальных «ходоков» лидировали Макрон, Шольц, Дуда и «Байден в парике».

Владимир Серов. Ходоки у В. И. Ленина. 1950

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«Ходоки» у Путина

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль опубликовала изображение, созданное на основе легендарной работы Владимира Серова «Ходоки у Ленина», заменив вождя пролетариата на президента России Владимира Путина и переименовав картину: «Февраль 2023 год. Путин принимает в Сочи делегацию ЕС».

«И однажды придёт время для дипломатии, настоящих разговоров», — добавила от себя экс-глава австрийского МИД.

Отметим, что Кнайсль была вынуждена покинуть Австрию за из-за постоянных угроз и травли в своей стране, что в Кремле оценили как симптом нездорового общества. Это именно она предупреждала, что «Европа нуждается в России больше, чем Россия в Европе». Это именно она дерзнула разделить мужчин-политиков из России и ЕС на «взрослых людей» и «тинейджеров», причисляя к «обществу взрослых людей» Путина и Лаврова:

«К западу от Вены часто мужчины-коллеги из ЕС, я их называю тинейджерами, постоянно взволнованы, постоянно в позиции морального превосходства».

В социальных сетях, говоря о критике чиновников со стороны бывших руководителей, отмечают, что «думающие и здраво рассуждающие люди не нужны Европе», особенно «такие дерзкие и смелые», а «так — спасибо», что «не прогнулись».

«Вот это женщина, браво! Классный троллинг», — восхищается Бинокль К.

«Женщина с характером. Она им всем ещё даст жару…» — уверен Е Сид.

«Нет пророка в своём Отечестве! В Австрии её затравили совсем. Бог всё видит, и каждому воздастся по заслугам его», — грозит Вячеслав Л.

«Карин Кнайсль жжёт, такое редко увидишь, молодец, фрау министр. Как же вас достали ваши коллеги в Европе, правильно сделали, что покинули это гнездо разврата», — поддержал экс-министра Виктор Щ.

«Все мировые экс-чиновники высказываются в пользу России, а вот действующие чиновники — куклы-марионетки, которые даже выразить мысль справедливую не могут, могут ремня получить от старших», — уверен Сергей К.

(сс) Bundesministerium für Europa Карин Кнайсль

Картина Репина «Приплыли…»

Некоторые пользователи отмечают «шикарное чувство юмора», предлагая экс-министру переехать в Россию и даже считая её достойной занять пост в правительстве. Другие обращают особое внимание на «оборванность ходоков», третьи дают свои интерпретации мема.

«А по мне картина Репина… «Приплыли…» — оценил Алексей П.

«Возможно, так и будет, но, думаю, раньше в Европе повторится сюжет картины Питера Брейгеля Старшего «Триумф смерти», — считает Владислав З.

«Тогда следующей будет картина «Путин в октябре»! Появится Путин и с трибуны произнесёт исторические слова: «Временное правительство ЕС низложено», — добавляет Владимир Х.

«Для полноты картины ходокам не хватает заискивающих физиономий Макрона, Шольца и Дуды», — полагает Владимир Ч.

«Макрон, Шольц… а третьего не узнаю», — пытается разглядеть лица «ходоков» ovumz.

«Байден в парике», — подсказывает Evgenij.

«Путин должен ещё сидеть в респираторе, «ходоки» же не мылись год», — считает cursor.

Один из пользователей заметил, что за 100 лет «ничего не поменялось, так же едут на поклон к… ВладиМиру».

«Крутой пост, прямо пророческий, только вот доживёт ли до этого ЕС?» — задаёт риторический вопрос Ольга К.

Лев Соловьев. Монахи. Не туда заехали. 1870-е

«Когда до них дойдёт, что они самоубийцы, страны свои ввергли в холод, голод, регресс?» — также оставляет открытым вопрос Gayane.

Продолжая поднятую Кнайсль тему, пользователи разделись во мнении, где следует принимать «ходоков из ЕС». Среди городов-кандидатов названы, к примеру, Одесса, Феодосия, Крым и Севастополь, но лидирует по числу голосов Ялта.

«Я бы предложил принимать их не в Сочи, а в Ялте, что было бы здорово и символично!» — предлагает Коломбо.

«А давайте у нас на мосту через Амур. Китайцы подскочат», — пишет Vza.

«Лучше в Киеве», — заключает alex.