На Украине с продвижением российской армии всё более разнузданные и извращённые формы принимает местное русофобское «творчество», которое не только показывает царящие «во власти и высшем обществе» фашистские настроения, но и попирает обычные нравственные нормы. Антироссийские призывы становятся всё безумнее, а выпады всё чудовищнее. На этот раз здравый разум затмило у некой львовской актрисы, которая в клипе устраивает сцену казни, используя серп.

Иоганн Генрих Фюссли. Безумная Кейт

Русофобский ролик

11 апреля глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении украинской актрисы Андрианны Курилец, которая в рекламном ролике со сценой казни призвала к насилию в отношении офицеров Вооружённых сил России.

«В рекламе Курилец озвучивает экстремистские высказывания. […] Данный ролик распространён в социальных сетях и содержит явные человеконенавистнические выражения, а также угрозы», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее СКР завёл уголовные дела в отношении общественных активистов и ведущих украинского телеканала, которые призывали калечить и кастрировать российских военных, грозили российским лётчикам и их семьям, агитировали убивать детей из России.

Цитата из видео «Украинская актриса Адрианна Курилец призвала убивать русских» Адрианна Курилец

«Диагноз элите Украины»

Многие пользователи в социальных сетях отметили, что до этого ролика ничего не знали об этой «актриске с герпесом на губах», её «даже поисковики не знают», хотя «смерть с серпом и в ночнушке — это что-то новое». И делают вывод, что ролик — это проявление «обыкновенного фашизма», только в этот раз «свою родину, нацию продают за доллар».

«Решила пропиариться и подзаработать на текущих событиях», — уверен Александр П.

«Ей «лавры» террористов не дают покоя?! Метод террористов же, которые устраивают публичные казни» — удивляется Леонид Г.

«Совершенно безумное зрелище. В здравом уме такое не сделать», — отмечает mila.

«Дорога в психбольницу», — поддержала Ирина К.

«Эта «актриска» на Западе может быть востребована только в определённых специфических фильмах… Ну вы поняли», — продолжает DP.

«И мы всё ещё хотим с ними о чем-то договариваться?» — ставит вопрос Kosta.

«У нас некоторые переговоры ведут с такими же, как она, страну нашу сознательно унижают этими переговорами и следующими после них действиями. Почему против них Быстрыкин уголовное дело не возбуждает? Или против российских рупоров за их словесную диарею иностранным каналам?» — возмущается Ygavarvarovna.

Многие комментаторы высказывают мнение, что таким роликом актриса не только поставила «диагноз себе самой, но и всей правящей Украине и её так называемой элите»:

«В конце она должна была сказать не «Добро пожаловать в ад», а «Добро пожаловать на Украину», — пишет Alex R.

«Сама свою страну адом назвала!» — поражён Никита Б.

«Сама себе записала приговор», — вставляет реплику Сергей М.

«Отличный вброс от укрвласти, они сами себе яму выкопали. Браво! Так явно показать человеконенавистнические настроения — это ж нужно было постараться», — добавляет Ирка Б.

«По этому ролику можно определить, где будут следующие провокации после Бучи и Краматорска», — полагает Вадим В.

«Нужен обряд дешайтанизации»

Ряд пользователей обращается к главе Чечни Рамзану Кадырову.

«Может, Кадыров и за её поимку для следствия вознаграждение предложит? Пусть поживёт в ситуации, когда страшно ходить по улице и глаза закрыть», — предложил «Старый в.»

Cechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

«Прав Рамзан Кадыров: их поразил шайтан-сатана. Может, он знает, что с ними делать, но дьявола из них надо изгонять!» — согласен Борис N.

«Мы в России её покрестим», — добавляет Олег Л.

«Да, панночка нуждается в обряде дешайтанизации», — вставляет реплику Николай.

«Или хотя бы судить и отправить на Колыму в исправительный лагерь», — предлагает Леонид К.

«На Лубянку привезут её достаточно скоро», — прочит Саша Б.

Другие пользователи отмечают, что уголовное дело надо заводить не только «на панночку», но и всех причастных к созданию сего «чудовищного акта «творчества»:

"А лысый мужик из ролика типа не при делах? А режиссёры и операторы? Заказчики, монтажёры, звукачи, костюмеры и так далее?» — оставляет открытым вопрос Сигизмунд.