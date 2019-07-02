Кирилл Истомин
Последние публикации
«Мы все живые люди», но Усс ещё и губернатор: выводы о скандале в Канске
Ещё не оправившийся от предыдущего «лесного» скандала красноярский губернатор Александр Усс угодил в новый. Произошло это в пострадавшем от паводка городе Канск, куда губернатор приехал оценить масштаб проблем и встретиться с жителями. Общественный резонанс получило видео, в котором глава региона...
2 июля 2019
У Тулеева проявился «властный аутизм»
Пресс-служба администрации Кемеровской области разместила на УouTube «Обращение Амана Тулеева к жителям области в связи с трагедией». Но насколько это выступление губернатора можно считать обращением именно к жителям региона — вопрос. Он снова говорил про «определённые силы», которые...
29 марта 2018
Плач кемеровчан и молчание властей. Почему Тулеев должен уйти
Кемеровчане называют 25 марта самым страшным днём в истории полумиллионного города. Именно в этот день в торговом центре «Зимняя вишня» вспыхнул пожар, унесший десятки жизней, в том числе детских жизней. А что местные власти? А местные власти во главе с «несменяемым губернатором» Аманом Тулеевым...
27 марта 2018
«Чёрное небо» Красноярска. Кто тот невидимый убийца атмосферного воздуха?
Тема неблагоприятной экологической ситуации в Красноярске обсуждается уже давно и на разных уровнях. В феврале 2018 года к решению экологических проблем Красноярска подключился президент РФ Владимир Путин. В ходе своего визита в столицу Красноярского края он заявил, что не обратить внимание на эти...
12 марта 2018
Протесты в Хакасии: как главе региона аукнулись тушёнка и «паразиты»
Самым обсуждаемым событием минувшей недели в Хакасии стал митинг за отставку главы региона Виктора Зимина, организованный республиканским отделением КПРФ. Сами коммунисты утверждают, что в мороз минус 20 в Черногорский парк города Абакана 16 декабря пришли порядка 600—700 человек. Но в...
18 декабря 2017
«Горячие точки» на Байкале создают циркуляры из Москвы
Запрет на вылов байкальского омуля, как и расширение водоохранной зоны Байкала — это вовсе не конфликт между требованиями охраны природы и интересами местных жителей, считает член Ангаро-Байкальского бассейнового совета, российский координатор международной экологической коалиции «Реки без границ»...
15 декабря 2017
322 «агента России» в Сибири
Фонд президентских грантов подвёл итоги второго конкурса 2017 года. Победителями этого конкурса стали 2243 некоммерческие организации из всех регионов страны, которые получат гранты на общую сумму более 4,4 млрд рублей. 322 победителя — организации из Сибирского Федерального округа, которые получат...
24 ноября 2017
«Лесная мафия» бесчинствует в сибирской тайге
В Турочакском районе Горного Алтая общественность запланировала проведение митинга против массовой вырубки соснового леса в окрестностях сёл Верх-Бийск и Тондошка. Как сообщили ИА REGNUM представители инициативной группы, митинг пройдет 23 ноября, а решение о проведении акции протеста было принято...
17 ноября 2017
Варите тушёнку, паразиты!
Местные и федеральные СМИ продолжают разбирать на цитаты заявления главы Хакасии Виктора Зимина, сделанные в ходе прямой линии 14 ноября. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, за три с половиной часа эфира Зимин ответил почти на 50 вопросов. А всего поступило около 700 звонков и...
16 ноября 2017
Валерьянка для чиновников и окончательно погрязшее в долгах Забайкалье
Следующий финансовый год вызывает ужас у региональных властей. Чтобы хоть как-то расслабиться и снять эмоциональное напряжение, в некоторых регионах чиновники решили принять успокоительное в виде кредитов на миллиарды рублей. Но такой «валерьянки» хватит ненадолго, придётся урезать социальные...
14 ноября 2017
Назарбаев поставил всех в неловкое положение
Неприятным сюрпризом для многих казахских семей, проживающих в России, стал указ президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о переводе казахского языка с кириллицы на латиницу. Только вот, к сожалению, большинство из них предпочитают отмалчиваться — ведь у каждого на исторической родине есть родня...
30 октября 2017
«Министр-убийца». Иркутское правительство проиграло информационную войну
Начнём издалека, с теории. Любой более-менее разбирающийся в функционировании средств массовой информации специалист подтвердит, что бывает крайне сложно бороться с нелепыми информационными поводами, которые регулярно возникают в современном медиаполе и, подобно снежному кому, сметают на своем пути...
24 октября 2017
На чужом несчастье: как власти Новосибирска за счёт стариков баллы набирают
Значительная часть рядовых граждан на выборы идёт для того, чтобы избрать если уж не защитника, то по крайней мере того, кто будет отстаивать их права и интересы. И нередко в период предвыборных кампаний потенциальные участники становятся настолько активны, что готовы даже за счёт самых...
20 октября 2017