В Турочакском районе Горного Алтая общественность запланировала проведение митинга против массовой вырубки соснового леса в окрестностях сёл Верх-Бийск и Тондошка. Как сообщили ИА REGNUM представители инициативной группы, митинг пройдет 23 ноября, а решение о проведении акции протеста было принято на сходе жителей этих сёл, который состоялся 16 ноября.

H.-J. Sydow Вырубленный лес

Последней каплей, переполнившей чашу терпения местных жителей, стала совершенно криминальная история — ночью 15 ноября на одной из лесных делян злоумышленники подожгли сторожку, трактор и жестоко расправились с собакой, охранявшей имущество. Её труп бросили на виду, видимо, для острастки. Люди убеждены, что этот «привет» оставили представители так называемой «лесной мафии», которые массово вырубают лес и вывозят его на продажу. Формально эти «лесозаготовители» вроде бы закон и не нарушают, поскольку земли, на которых растёт лес, относятся к землям сельхозназначения. На таких землях сосны перестают быть лесом, а становятся «древесно-кустарниковой растительностью», от которой землепользователь может избавляться, как от сорняков. То есть, получается, что злодеи даже доброе дело делают… В итоге там, где раньше шумел бор, где стоял неповторимый и целительный хвойный аромат, сейчас зияет пустошь.

Turochak-altai.ru Сход местных жителей

Ситуация вызывает возмущение и негодование у подавляющего большинства жителей района. На собрании в Верх-Бийске присутствовали более сотни человек — и стар, и млад. Приехал из райцентра и глава муниципалитета Владислав Рябченко. С порога заявил, что в зале нет ни одного человека, которого устраивала бы данная ситуация.

«Почему лесники не могут охранять эти земли? Предысторию мы все с вами знаем, — продолжил он. — Были совхозы, у совхозов были в пользовании десятки тысяч гектаров земли. Когда в начале 90-х Турочакский совхоз преобразовался в общество, некоторые предприниматели получили контрольный пакет, выкупили доли других собственников и стали единоличными собственниками имущества, в том числе и земель, которые были переведены в категорию земель сельхозназначения, хотя по факту там лес, бор».

Власти пытались в суде оспорить принятые ранее решения, но безуспешно.

Фактически вырубка леса по договорам собственников с местными предпринимателями ведётся уже два года, просто раньше не трогали берега Бии и придорожную полосу. А сейчас деятельность по заготовке леса назвали «культурно-техническими мероприятиями мелиорационных работ по улучшению, осветлению выпасов» и рубят с удвоенной энергией.

Turochak-altai.ru Сход местных жителей

Для ограничения деятельности по вырубке и вывозу сосняка был выставлен пост ДПС, сотрудники ГИБДД накладывают штрафы на водителей машин, которые выезжают на региональную дорогу с грязными колесами, весовая же пока не работает в круглосуточном режиме.

«Собственники воспользовались ситуацией, когда в России объявлен призыв по расширению и расчистке пахотных земель, но все прекрасно понимают, что никакой расчистки не будет, пахоты тоже, а все порубочные остатки будут гнить в лесу, создавая пожароопасную ситуацию, свалку и неприглядный вид», — говорят местные жители.

Росприроднадзор имеет возможность после вырубки привлечь к ответственности землевладельцев за нарушения, но леса-то уже не будет, сетуют они.

На данном этапе органы власти могут препятствовать вырубке исключительно административными мерами, которые не могут в корне изменить ситуации, говорит Рябченко.

Turochak-altai.ru Владислав Рябченко на сходе местных жителей

Ситуация с лесами в Турочакском районе достаточно сложная, неоднозначная и трудноразрешимая, считает алтайский журналист Виктор Самойлов.

«Вся эта история крутится вокруг одного из депутатов республиканского Госсобрания из фракции КПРФ, — рассказывает он. — Именно этот депутат в своё время получил в собственность земли, потом раздробил участки, активно их продавал. Нередко участки и покупали с расчётом на растущий на землях лес. Было много судов, но все они для леса заканчивались безуспешно. В общем, есть подозрение, что решение будет найдено слишком поздно».

Как бы то ни было, местные жители продолжат сбор подписей в адрес администрации президента с просьбой вмешаться в ситуацию и запретить вырубку леса на берегах Бии. Кроме того, 23 ноября в Турочаке пройдет митинг в защиту лесов.