Самым обсуждаемым событием минувшей недели в Хакасии стал митинг за отставку главы региона Виктора Зимина, организованный республиканским отделением КПРФ. Сами коммунисты утверждают, что в мороз минус 20 в Черногорский парк города Абакана 16 декабря пришли порядка 600—700 человек. Но в информационном пространстве республики есть и другая информация: митинговали не более 150 человек, акция протеста — провалилась. Попробуем разобраться.

Abakan.p-magnit.ru Абакан

Катастрофа республиканского масштаба

Виктор Зимин руководит Хакасией с 2009 года. И за это время коммунисты не раз заявляли, что он должен покинуть этот пост, так как не справляется. Это не первая акция протеста хакасских коммунистов. Вот, например, мероприятия за последние полтора года: в 2016 году коммунисты собирали подписи за отставку Зимина. Утверждают, что собрали более 15 тысяч подписей. А в 2017 году они создали инициативную группу по проведению референдума о недоверии главе. Но в итоге он не состоялся. В республиканском парламенте в мае текущего года заявили, что вопросы, вынесенные на референдум, были признаны не соответствующими требованиям федерального законодательства.

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К очередному митингу коммунистов подтолкнули осенние события. В октябре 2017 года депутаты Верховного Совета (парламента — прим. ИА REGNUM ) обнародовали информацию о том, что в Хакасии сложилась катастрофическая ситуация. Республика погрязла в долгах. По информации парламентариев, только за 2016 год госдолг республики вырос на 6,1 млрд рублей.

По данным Минфина РФ, к 1 ноября государственный долг Хакасии составлял чуть более 24,6 млрд рублей. Это более 130% от собственных доходов. Причём 17,9 млрд из этой суммы — коммерческий долг. В текущем году одни только расходы на обслуживание госдолга, по расчётам депутатов, составят 2,5 млрд (более 14% от собственных доходов). Учитывая вышеизложенное, они попросили федеральной помощи в размере 28,2 млрд рублей.

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Зимин в ответ назвал цифры запрашиваемой помощи некорректными и заявил, что республика начала получать помощь ещё до обращения депутатов. И, судя по всему, катастрофы в регионе Зимин не видел.

«Понимаю, что депутаты хотели помочь региональной исполнительной власти и в целом республике, но мне не совсем ясно, каким образом были сформированы столь серьёзные цифры, о которых идёт речь. Считаю их не совсем корректными», — сказал руководитель региона.

Тут стоит добавить вот что: сегодня, 18 декабря, стало известно, что глава Минфина РФ Антон Силуанов пригрозил руководству Хакасии и Мордовии казначейским сопровождением региональных бюджетов. По его словам, у этих регионов «растёт долг, растут обязательства, кредиторка растёт».

«Я все-таки назову два региона — Мордовии и Хакасия, которым надо очень серьёзно заниматься своими решениями, своими управленческими решениями, с тем чтобы не доводить финансы региона до ручки, если можно так сказать», — сказал Силуанов в Госдуме.

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Но вернёмся к Хакасии. В ноябре, съездив в Москву, Зимин сообщил, что Хакасия получит беспрецедентный объём помощи — в общей сложности около 16 млрд рублей.

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Позже по этому поводу резко высказался руководитель фракции КПРФ в Верховном Совете Владимир Керженцев. Он сказал, что единственный шанс Хакасии — «клянчить деньги у Москвы и, надо отдать должное Зимину, с этой задачей он неплохо справляется».

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В целом, по словам Керженцева, что касается системы формирования бюджета, «от главы региона здесь мало что зависит»:

«Ведь собственной экономической основы — промышленных и сельскохозяйственных предприятий — нет, всё уничтожено».

Однако митинг коммунистов был направлен конкретно против Зимина. И главным лозунгом митинга стал лозунг «Зимина в отставку!».

Kprfkh.ru Митинг

Митингам — нет, тушёнке — да

По признанию хакасских коммунистов, ещё одним поводом к митингу стало резонансное высказывание главы. С ним он «прогремел» на федеральном уровне.

14 ноября в ходе прямой линии Зимин призвал жителей депрессивных поселений и руководителей на местах не выходить на митинги и не устраивать забастовок с требованием зарплат, а «что-то делать». Например, «сконцентрировать бабушек-дедушек» в селе и создать производство («Ну живёте в тайге»): собирать ягоды, варить тушёнку и продавать на рынке.

«Не на что жить, зачем людей смешить? Вы ничего не зарабатываете. Вы прям паразитами являетесь. Неужели не стыдно? Забастовки устраиваем, митинги: «Когда нам зарплаты выплатят?» Ну заработайте, создайте производство, ну хоть что-то делайте», — заявил Зимин на прямой линии.

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Это высказывание быстро разошлось по местным и федеральным СМИ. А также его с жаром обсуждали в соцсетях. Кто-то придерживался мнения, что Зимин прав, просто слова надо было подобрать более корректные. Но в основном раздавались возмущения: люди работали, заработали деньги, а зарплат не видят, и теперь ещё и требовать своих заработанных денег на митингах не могут. А призыв «сконцентрировать бабушек-дедушек» на селе и варить тушёнку некоторые пользователи соцсетей и вовсе назвали издевательством:

«Знаем мы, как власти поддерживают малый бизнес».

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После этого коммунисты республики сделали вывод, что региональная власть в лице Зимина «продемонстрировала не только свою некомпетентность, но и дикую отдаленность от народа, полное непонимание жизни большинства жителей республики»:

"Хочется узнать у Виктора Михайловича (Зимина — прим. ИА REGNUM ): сколько лично он создал производств в Республике Хакасия, сколько ягод насобирал и сколько тушенки наварил?».

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150 или 600?

Митинг за отставку Зимина состоялся 16 декабря в Черногорском парке города Абакана. Погода подвела, в этот день в Абакане подморозило до минус 20 градусов. Однако это не помешало людям выйти на улицу.

И, как утверждают в хакасском отделении КПРФ, на митинг вышли порядка 600—700 человек. Но эта цифра опровергается некоторыми пользователями соцсетей.

В частности, хакасский блогер Михаил Верхотуров на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал, что митинг коммунистов провалился. Он утверждает, что на мероприятии не набралось и сотни человек.

Ссылаясь на появившееся в соцсетях видео с митинга, Верхотуров заявляет:

«Видно, что тут едва сотня-то наберётся. Вычтите из этого числа половину: правоохранителей в штатском, зевак, которые не поддерживают идеи митинга, но приходят просто поглазеть, или упромыслительно сделать выводы (вроде меня)», — пишет он, делая вывод, что в акции протеста приняли порядка 60—70 человек (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ИА REGNUM ).

Корреспондент информагентства Хакасия, присутствовавший на митинге, сказал, что в начале мероприятия действительно собралось порядка 150 человек. Однако он также утверждает, что «на пике» акции протеста число митингующий приблизилось к 500.

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«Заметная протестная активность»

По мнению ведущего аналитика Агентства политических и экономических коммуникаций Михаила Нейжакова, даже количество митингующих в 150—200 человек — это уже серьёзная цифра для Хакасии.

«Сам по себе митинг за отставку Виктора Зимина вряд ли повлияет на его карьеру. Действительно, мероприятие было довольно заметным, даже если ориентироваться не на заявления организаторов (по словам которых, на акцию пришло 600—700 участников), а на более скромные оценки сторонних наблюдателей (150—200 человек). Учитывая, что население Абакана составляет более 181 000 жителей, это всё равно довольно заметная протестная активность. Тем не менее акции с подобными требованиями проходят в регионе не в первый раз (отметим хотя бы подобные митинги в феврале 2016 и январе 2017 года), но к замене главы республики они так и не привели. По сути, такой уровень протестной активности может восприниматься в Центре как привычный для данного региона. Да и КПРФ давно критикует Зимина, тут нет ничего нового. Поэтому подобная протестная активность в республике вряд ли заставит федеральные власти делать какие-то оргвыводы сама по себе», — считает эксперт.

Однако, по его словам, есть факторы, которые делают позиции Виктора Зимина менее устойчивыми:

«Так, в Хакасии за последний год произошёл ряд коррупционных скандалов, о серьёзном росте госдолга региона еще в июне 2017 года упоминал Дмитрий Медведев. Поэтому аргументов за замену главы Хакасии это, возможно, добавит, но не исключено, что это не помешает Зимину выдвинуться на новый срок. Несколько неудачных фраз главы Хакасии подхватывались федеральной прессой. Впрочем, появление таких материалов в общероссийских СМИ пока больше похоже на инерцию, чем на действительно масштабную кампанию со стороны федеральных групп влияния, которые могли бы добиваться замены этого руководителя».

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Михаил Нейжмаков делает вывод, что «вряд ли протестная кампания против Виктора Зимина всерьёз повлияет на результаты президентских выборов по региону» (в марте 2018 года состоятся выборы президента РФ — прим. ИА REGNUM ):

«Ведь в ходе президентской кампании федеральная повестка перебивает региональную куда больше, чем во время парламентской гонки».

Kremlin.ru Виктор Зимин

Один из самых «красных регионов»

Политолог Сергей Комарицын также считает, что протестные настроения в Хакасии, безусловно, есть:

«К тому же это один из самых «красных» регионов страны — показатели КПРФ на федеральных выборах всегда значительно выше среднероссийских. Этот митинг коммунисты устроили в рамках своей партийной политики. КПРФ в республике достаточно сильна. Это, в том числе, показали выборы в Госдуму в 2016 году. Надежда Максимова от «Единой России» — человек достаточно известный и авторитетный в стране — с трудом стала депутатом Госдумы, проиграв КПРФ города Хакасии».

Собеседник ИА REGNUM подчеркнул, что коммунистам надо закреплять позиции:

«У них есть проблемы, серьёзные внутренние разногласия, они не могут определиться со своей кандидатурой на выборы главы республики (пройдут в сентябре 2018 года — прим. ИА REGNUM ). Но они претендуют на роль серьёзной политической силы. И у них есть для этого ресурс, в отличие, например, от соседнего Красноярского края. У них довольно представительная фракция в Верховном Совете, неслабые позиции в ряде муниципалитетов. И они хотят, чтобы с ними считались. Большой любви персонально к Зимину они, конечно, не питают. Но всё же Зимин выбран основной мишенью критики в первую очередь для мобилизации своих сторонников и укрепления позиций на предстоящих выборах. В этом и стратегическая и тактическая цели республиканской организации КПРФ, которая пытается максимально использовать недовольство населения».

То, что Зимин будет отправлен в отставку — маловероятно, считает политолог. При этом он признаёт, что у руководителя республики «есть серьёзные проблемы, в первую очередь связанные с коррупционными скандалами в окружении» (напомним, одни из самых громких последних коррупционных скандалов связан с теперь уже бывшим руководителем администрации главы Хакасии — прим. ИА REGNUM ).

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«Он (Зимин), однако, недавно сделал заявление, что собирается идти на выборы главы Хакасии в 2018 году. Зимин — человек опытный, своё заявление он, вероятно, согласовывал. Не знаю, как с администрацией президента, но с Сергеем Шойгу должен был, потому что Зимин — его человек», — рассуждает политолог.

Он напомнил, что коммунисты уже обращались к президенту с просьбой отправить Зимина в отставку, потом пытались организовать референдум.

«Хотя изначально было понятно, что затея эта малоперспективная. Но если рассматривать действия хакасских коммунистов с точки зрения укрепления позиций, мобилизации электората и так далее, то они вполне логичны. Повлиять на какие-то кремлевские решения они не могут, но пытаются утвердить свои позиции в регионе. На это, по большому счёту, и был направлен митинг», — резюмировал Сергей Комарицын.

Глава спокоен?

Еще перед митингом пресс-секретарь главы Хакасии Николай Денисов сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, что Виктор Зимин расценивает инициативу КПРФ «не иначе как попытку привлечь внимание к партии перед предстоящими выборами».

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Сегодня, 18 декабря, то есть уже после митинга, Денисов заявил, что позиция главы на этот счёт не изменилась.

«Почему Виктор Зимин не реагирует на громкие заявления по поводу митинга? Потому что не считает это правильным. Потому что это достаточно сомнительные политические очки, которые пытается набрать оппозиционная политическая партия», — сказал тогда Денисов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, митингующие 16 декабря приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отправить Зимина в отставку. Также было принято решение, чтобы жители, которые были на митинге и которые не пришли по каким-то причинам, но разделают требования митингующих, отправляли индивидуально обращения президенту с требованием отставки Зимина.

К какому результату приведёт протестная акция КПРФ и приведёт ли, пока сказать сложно. Также, пока в Хакасии не началась предвыборная гонка, невозможно с точностью до 100% сказать, кто дойдёт до конца и выиграет выборы главы Хакасии в 2018 году. Однако коммунисты, по их словам, настроены решительно. И во что выльется их активность, покажет время.

Стоит также напомнить, что депутаты Верховного Совета Хакасии 13 декабря 32 голосами «за» во втором чтении приняли закон о республиканском бюджете-2018. Итоговые параметры главного финансового документа региона выглядят следующим образом: доходы — 26 млрд 376 млн рублей; расходы — 27 млрд 687 млн рублей; дефицит — 1 млрд 311 млн рублей. «Против» принятия такого бюджета проголосовали 10 человек, в том числе и фракция КПРФ в полном составе (шесть человек).