Пресс-служба администрации Кемеровской области разместила на УouTube «Обращение Амана Тулеева к жителям области в связи с трагедией». Но насколько это выступление губернатора можно считать обращением именно к жителям региона — вопрос.

Скриншот. Стоп-кадр видеозаписи обращения Амана Тулеева Аман Тулеев обратился к кузбассовцам спустя три дня после трагедии

Он снова говорил про «определённые силы», которые «целенаправленно пытаются стравить людей». Про то, что он лично не может дотянуться до Австралии, в которой, по его словам, сейчас находится собственник сгоревшего ТЦ. И зачем-то связал анонимные звонки по минированию шахт и трагедию в ТЦ с гибелью более 60 человек.

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«Уважаемые кузбассовцы, я обращаюсь к вам, потому что время очень трудное, очень тяжёлый период мы переживаем. Про трагедию вы все знаете, и вокруг неё определённые силы целенаправленно пытаются стравить людей. Пытаются на чужом горе нажиться и соответственно страшно просто раскачивают ситуацию. Посмотрите, Украина, телефонный этот хулиган во всю мощь обзванивает наши морги, говорит, что вот примите. И вот чуть ли число погибших насчитывают там 600−700 человек. Хотя, ведь работают официальные органы. Трагедию ведь переживает вместе с нами весь мир практически. Такого никогда не было», — сказал Тулеев.

Government.ru Аман Тулеев

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Он напомнил, что в ТЦ «Зимняя вишня» погибла его племянница, и подчеркнул, что к этому общему горю «я не могу относиться даже через личную призму». А в рассказе про телефонный терроризм и бесконечное поднимание и опускание людей в шахтах из-за него вспомнил о звонках родственникам погибших в страшном пожаре в ТЦ. По его словам, семьям погибших звонят и от имени областного суда приглашают на предварительное слушание, а когда люди приезжают, то там даже не в курсе этого. И всё это: звонки о минировании шахт и звонки семьям погибших, по его мнению, делается, «чтобы озлобились люди».

«Просто травля идёт со всех сторон. И, к сожалению, они уже даже пошли по семьям погибших. Даже с ними уже начинают работать. Или давайте возьмём сегодняшнюю ночь. Вот третьи сутки не сплю лично. Вот звонки. Ночью сегодня минирование пяти объектов в Кемерово. Мы это чётко понимаем, что это всё глубоко продумано, всё это делается специально, чтобы взбудоражить людей, натравить одну часть населения на другую», — в очередной раз заявил Аман Тулеев.

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Своей задачей как губернатора он видит на сегодняшний момент: помочь семьям «достойно похоронить всех». Но предупредил, что это трудно, потому что ещё работают специалисты, которые «с Москвы приехали по поручению президента».

«Это долго делается. В течение трёх недель может идти. А люди же ждут. Это ж напряжение. Кто-то, да, похоронит сегодня-завтра, а остальные — надо ж ждать. А каждый день — это напряжение, стресс. И им пользуются», — вновь подчеркнул он.

И ещё один момент, на который хотелось бы сделать акцент в выступлении Тулеева: он заявил, что обратился к президенту РФ Владимиру Путину и попросил: «Владимир Владимирович, вот у людей на слуху, и разговоры идут об ответственности. Я очень прошу, чтоб никто не уезжал, чтоб до конца провели расследование, чтоб всех виновных реально достали, привлекли к ответственности. Без этой помощи мы не сможем». Говоря об этом, губернатор сказал, что он не может дотянуться до собственника, который сидит в Австралии.

«Свалится всё на кого-нибудь сторожа или билетершу. Нет. Основные реальные виновники. Не важно, где и кем он работает. Привлечь к ответственности», — сказал он.

Рассказал он и о помощи семьям погибших и пострадавших в этой страшной трагедии и что начинает личный приём этих семей.

«Каждой семье, где погиб ребенок или взрослый, мы перечисляем, областная власть, 1 млн рублей. А там, где в больницу обратились: легко ранены — 200 тысяч, а тяжелораненым — 400 тыс. Это наша мера. Теперь правительство. Уже поступило распоряжение, оно у нас в руках. Спасибо за реальную конкретную помощь. Тоже выделяет 1 млн рублей и также: легко раненным 200 тыс. и тяжелораненым — 400 тыс. Была работа предметная с предприятиями. Они тоже перечислили деньги на наш расчётный счёт. Там получается по три млн рублей на каждого погибшего в семье. Таким образом, каждая семья, где погибли люди, получает 5 млн рублей. Перечисления начинаются уже с сегодняшнего дня. Есть и по два, и по три человека погибли в одной семье — тогда получается, что два — 10 млн, три — 15», — пояснил Тулеев.

Кроме того, по его словам, крупные банки — ВТБ, Сбербанк, «Альфа-Банк» — взяли на себя обязательства по списанию выданных ими ранее кредитов и других долговых обязательств семьям погибших.

Вот с такой речью выступил Аман Тулеев перед населением своего региона. Выступил, правда, через видеозапись, в окружении своих замов и помощников.

Когда запись появилась на просторах интернета, многие в напряжении ожидали, что Тулеев объявит о своей отставке. Что уж говорить, после такой трагедии и действий, вернее будет сказать молчания главы области, митингов, где люди требовали его отставки, приезда президента в Кемерово большинство ждёт, когда же наступит тот самый миг объявления об уходе с поста. Но этого пока не произошло.

Не услышали кемеровчане и слов извинения за десятки жизней взрослых и детей, которые унесла эта страшная трагедия. Ждали ли? Обязан ли? Может, и не обязан, но ждали. Ждали, потому что даже спустя три дня после пожара ничего внятного от него не услышали. Ждали, потому что личного присутствия на месте трагедии не дождались. Ждали, потому что Тулеев лично попросил прощения у президента РФ за то, что произошло «на нашей территории». Но вновь не дождались.

42.mchs.gov.ru Пожарные у ТЦ «Зимняя вишня»

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А услышали вновь про тайные силы, которые пытаются стравить людей, дестабилизировать ситуацию. А жителям Кемеровской области сегодня важно другое — чтобы виновные понесли наказание за десятки жизней взрослых и детей. А услышали они от руководителя своего региона только то, что он бессилен в этом вопросе и обратился за помощью к президенту.

Тем не менее, несмотря на резкие высказывания в сторону Тулеева и требования его отставки, критику и прямые оскорбления в чатах и телеграм-каналах, он по-прежнему имеет политический вес и влияние. Один из экспертов, который попросил не называть его имени в силу некоторых обстоятельств, сказал, что выступление, а это слово лучше подходит для «обращения» Тулеева, укладывается в общую логику удержания власти, несмотря на обстоятельства.

«Психологи называют подобное состояние «властным аутизмом», когда руководитель за много лет сливается с властной должностью настолько, что не мыслит отдельного от неё существования и при этом все хуже воспринимает сигналы извне, реальные проблемы и переживания людей. Любое нарушение комфортного для него состояния «тотальной подвластности» управляемого им объекта рассматривается как некое покушение на «основы». Граждане при этом рассматриваются не как партнёры власти, но как вассалы либо девианты (в случае нелояльности)», — отметил он.