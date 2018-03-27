Кемеровчане называют 25 марта самым страшным днём в истории полумиллионного города. Именно в этот день в торговом центре «Зимняя вишня» вспыхнул пожар, унесший десятки жизней, в том числе детских жизней.

Иван Шилов ИА REGNUM Кемерово

А что местные власти? А местные власти во главе с «несменяемым губернатором» Аманом Тулеевым продемонстрировали полное бессилие, фактически потеряв контроль над ситуацией. Именно местные власти фактически держали население региона в неведении, периодически, так скажем, порционно, дозированно давая крупицы информации. И именно Тулеев в этот самый страшный день — день, когда погибли кемеровские дети, — не приехал к месту трагедии. Не захотел? Не смог? Боялся помешать «своим кортежем» оперативным службам? Это уже другой вопрос. Он предпочёл с отстранённым видом вещать из своего кабинета, сообщив и о семейной трагедии — погибшей в пожаре «ближайшей родственнице».

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове началось на 4-м этаже

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И сегодня пережившие трагедию кемеровчане устроили стихийный митинг. Они требуют отправить Тулеева в отставку. Но не проще ли, господин «несменяемый губернатор», уйти самому?

Как «информировали» население

Как известно, трагедия в Кемерове произошла 25 марта. Пожар в «ТЦ «Зимняя вишня», согласно информации, озвученной главой МЧС Владимиром Пучковым, вспыхнул 16:04 (местн.). Цитата:

«Площадь пожара в течение буквально нескольких минут увеличилась до 1 600 квадратных метров. В течение семи минут в зону пожара прибыли первые боевые расчеты пожарной охраны, скорая медицинская помощь, подразделения полиции, которые приступили к выполнению первоочередных мероприятий по оказанию помощи людям. С верхних этажей здания с применением специальной техники было снято 20 человек, из торгового центра было выведено более 700 человек».

А в это время страна находилась в неведении! Люди просто не знали, что в небольшом сибирском городке массово умирают дети! Массово! — умирают! — дети!

Когда подключились СМИ (примерно в пять-шесть вечера по местному времени, в 13−14 часов по мск), они начали из разных источников доставать информацию буквально по крупицам. Её давали соцсети и очевидцы, некоторые местные журналисты. В частности, по региону «гуляла» информация о том, что в результате пожара в «Зимней вишне» погибли четверо детей. Или пятеро… Или взрослых…

Зоя Емельянова ИА REGNUM Траур

А власть — молчала. И лишь в 20:25, то есть вечером 25 марта на сайте областной администрации появилось сообщение о том, что «губернатор Аман Тулеев возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Уточнялось, что очаг возгорания находился на верхнем, четвертом этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами. О количестве жертв — ни слова.

26 марта на сайте областной администрации появилось 10 новостей:

«В 22:30 час. состоялся телефонный разговор президента Владимира Путина и губернатора Кемеровской области Амана Тулеева» (сообщалось о пяти жертвах);

«По решению Амана Тулеева семьи погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» получат по 1 млн рублей» (сообщалось о гибели 37 человек);

«Всекузбасский межконфессиональный молебен по погибшим и пострадавшим в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» пройдет 26−27 марта»;

Аман Тулеев и Сергей Меняйло доложили премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву обстановку по ликвидации пожара в ТЦ «Зимняя вишня»;

Кузбассовцы массово сдают кровь пострадавшим в результате трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове;

«Кузбасскино» в память о погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» отменило кинопоказы 26, 27 и 28 марта»;

«Аман Тулеев обратился к собственникам с предложением оказать материальную помощь семьям погибших»;

«В Кузбасс поступают соболезнования в связи с гибелью людей на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове»;

«Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня совершит панихиду по погибшим в торговом центре в Кемерове»;

«Трехдневный траур объявлен в Кемеровской области в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня», унесшим жизни людей».

27 марта (на момент подготовки материала) — две новости.

Первая:

«Сбор средств для семей погибших и пострадавших при пожаре в «Зимней вишне» стартовал в Кузбассе».

Вторая:

«Только за сутки (26—27 марта) в областной Центр крови обратилось более 400 человек, желающих сдать кровь».

При этом официальный сайт региона периодически обрушивался под пользовательским натиском граждан всей страны, обостряя и без того напряжённую ситуацию.

Очевидно, что при таких условиях недостаток информации сыграл свою роковую роль. В местных пабликах в соцсетях, а также в телеграм-каналах люди начали писать, что их обманывают. Что жертв не 64 (как сообщал СКР и глава МЧС России Владимир Пучков), а гораздо, гораздо больше.

Одной из основных претензий родственников погибших и пострадавших стало отсутствие информирования. Об этом сообщалось на селекторном совещание МЧС РФ, которое провёл руководитель ведомства Владимир Пучков. В частности, было высказано пожелание, чтобы вывешивались списки погибших.

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Но очевидно, что местные власти не прислушались к кемеровчанам. Ситуацию усугубило то, что Тулеев не приехал на место трагедии. Поползли слухи, что он сильно болен и не может передвигаться или даже мёртв.

Но 26 марта он появился в новостных выпусках. И люди поняли — жив и разговаривает. Но вот только не с ними.

27 марта в Кемерово, переживающее траур по погибшим, приехал президент РФ Владимир Путин. Перед этим он прислал в регион десант министров. Путин сделал то, что не сделал Тулеев. Он побывал на месте трагедии и возложил цветы к стихийному мемориалу жертвам пожара.

Илья Дубровин ИА REGNUM Пожар в Кемерове

В городе он провёл совещание, в ходе которого сказал, что скорбит вместе с горожанами.

«Позавчера, 25 марта, произошла страшная трагедия здесь, в Кемерове, погибли десятки людей. Прежде, чем мы начнем работать, хочу сказать, что вся страна скорбит вместе с вами, вместе с горожанами. Хочу принести самые искренние и глубокие соболезнования семьям погибших. Предлагаю почтить память погибших минутой молчания», — сказал он.

«Что же у нас происходит? Это ведь не боевые действия, не выброс метана в шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей. Из-за чего? Из-за какой-то преступной халатности, из-за разгильдяйства. Как это вообще могло случиться? В чем причина?» — спросил президент.

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По его словам, от произошедшего «не плакать, а реветь хочется».

Время пришло. Тулеева — в отставку

27 марта кемеровчане вышли на митинг и потребовали от властей всей правды о случившемся. Также они потребовали отставки Тулеева. Громко и много раз. Жители полумиллионного города недоумевали, почему вокруг трагедии местные власти создают информационный вакуум.

ИА REGNUM Митинг в Кемерове

«Я думаю, что отказ и нежелание Амана Тулеева общаться с гражданами, с жителями той области, в которой он работает, это яркая демонстрация его отношения к тем людям, которым он по закону должен служить. Это, по сути, безразличное, наплевательское отношение», — считает омский юрист, общественный деятель Илья Потёмкин.

Он отметил, что конкурентная политическая система более защищена от таких трагедий:

«Там, где в политике есть конкуренция, там и надзорные ведомства лучше работают. А в данном случае один человек несколько десятилетий правит одним регионом (в июле 1997 года Тулеев был назначен главой администрации Кемеровской области, в октябре 1997 года был избран губернатором Кемеровской области — прим. ИА REGNUM ). Это несменяемость власти. А там, где есть несменяемость власти, появляется коррупция. Всё решают клановость, семейственность, подковёрные правила игры. От таких трагедий, конечно, никто не застрахован, но я убеждён, что в политически конкурентной системе их вероятность уменьшается, так как госорганы лучше поддаются контролю, в том числе и общественному. А в Кемерове, складывается такое ощущение, никого ничего не интересовало. И те органы, в обязанности которых входит предупреждение подобных трагедий, просто не сработали. Потому что не готовы были сработать».

Premier.gov.ru Аман Тулеев

Ответил Илья Потёмкин и на вопрос, что сейчас должен сделать Тулеев:

«Там, где репутация представляет собой ценность, где для политика репутация имеет огромное значение, после такого обычно уходят в отставку. Но, судя по всему, это не про Тулеева. И в целом в системе ценностей наших чиновников какая-либо человечность воспринимается как слабость. И им становится сложно даже подумать о каких-то этически обоснованных действиях, вроде ухода в отставку».

Красноярский политолог Алексей Новиков также обратил внимание на провал местных властей:

«Первое, что стоит сделать, — выразить соболезнование семьям погибших. В этой ситуации основную работу должны вести местные власти. А они в этом смысле демонстрируют абсолютный провал. Я сейчас смотрю прямую трансляцию митинга из Кемерова. Люди не могут определиться с количеством жертв. Они задают властям конкретные вопросы. И власти должны озвучить людям всю имеющуюся информацию хотя бы потому, что иначе люди потребуют ответов в более категоричной форме. Недостаток информирования — это сейчас ключевая проблема. Даже по количеству жертв — есть официальная версия (64 человека — прим. ред.), а есть многочисленные неофициальные, в которых количество жертв легко вырастает до 300. Я не могу оценивать работу спасателей, но работу местных властей и их службы по связям с общественностью — могу. И вывод здесь очевиден».

Действительно, вывод очевиден. Как очевидно и то, что Тулеев просто — в неизмеримом долгу перед кемеровчанами. Он им должен. Должен для начала уйти в отставку.