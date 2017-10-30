Неприятным сюрпризом для многих казахских семей, проживающих в России, стал указ президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о переводе казахского языка с кириллицы на латиницу. Только вот, к сожалению, большинство из них предпочитают отмалчиваться — ведь у каждого на исторической родине есть родня, а подводить родню очень не хочется. Поэтому и сокрушаются российские казахи на кухнях да в юртах.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

Причин у этих сокрушений несколько. Первая — казахам просто неловко. Как бы ни говорили политики, как бы не убеждали, что в переходе на латиницу нет ничего антирусского, антироссийского, веры этому мало. Очевидно, что националистические силы в Казахстане таким образом прощаются с общим советским прошлым и закрывают ещё одну страницу «российского империализма».

Назарбаев шахматы

Прощание происходит на фоне антироссийской политики, которой принято следовать в «приличных» европейских салонах. Конечно, научно можно обосновать «разность» славянских и тюркских языков, рассказать о том, что с помощью латиницы, дескать, проще передать тюркскую фонетику, но мало у кого есть сомнения в сугубо политическом характере алфавитной реформы.

В России довольно много казахов. По данным переписи населения 2010 года, их насчитывалось 647 тыс. человек, при том что во всем мире казахов около 15 млн, а в Казахстане — 11,7 млн. Крупные диаспоры проживают и в приграничных регионах Сибири. Так, в Омской области казахов 78 тыс., в Республике Алтай — 12 тыс., в Алтайском крае и Новосибирской области — 8 тысяч и 11 тысяч соответственно. Ещё больше казахов в Астраханской и Оренбургской областях — почти 270 тысяч.

Многие из них имеют прочные связи с исторической родиной, неплохо ориентируются в родной культуре и знают казахский язык. Использование общего алфавита облегчало языковую интеграцию почти полумиллиона этнических казахов. Переход на латиницу усложнит ситуацию.

Кстати, в 30-х годах прошлого века родственные казахам алтайцы, чей язык был переведён на латиницу несколькими годами ранее, стали жаловаться на то, что в результате снизилась общая грамотность, возникла лишняя путаница.

«В 1931 году меня передали в распоряжение редакции «Кызыл Ойрот» на работу корректором. С корректорской работой я не справился, так как газета была на латинизированном алфавите, который мне очень трудно давался, — писал, например, в 1937 году житель Горного Алтая Михаил Бугуев. — Сейчас я работаю в редакции газеты «Сталинский путь» и до сих пор не научился читать газеты и книги на латинизированном алфавите, но в то же время я читаю свободно книги, изданные на алфавите на русской основе. Из своих наблюдений я знаю, что многие колхозники алтайцы хорошо пишут и читают на алфавите на русской основе и не знают латинизированного алфавита».

А второй секретарь ойротского обкома ВКП (б) Толуш Енчинов в том же году убеждал:

«Латинизированный алфавит создаёт искусственное отчуждение трудящихся алтайцев от русского языка и использовался и используется кое-где и сейчас буржуазными националистами в своих целях для того, чтобы законсервировать ойротскую культуру на достигнутом уровне, для того, чтобы «оберечь» ойротскую культуру от взаимного обогащения с другими национальными культурами народов СССР».

Люди в Центральной Азии изучают различия между кириллицей и так называемым янгилифом, общим латинским алфавитом, введенным для большинства тюркских языков Советского Союза в 1920-30-е гг

Собственно, именно потому и тревожатся российские казахи — хорошо адаптированные в русской среде, они опасаются, что с помощью латиницы их «оберегут» от взаимного обогащения с культурами других окружающих их в России народов.

«У нас будут большие сложности, — сказал в беседе со мной Ерболат Нурсолтанов, живущий в Омской области. — Вся наша семья владеет двумя языками, плюс, конечно, иностранный английский учили в школе. Мне кажется, станет труднее, потому что произойдёт какая-то психологическая ломка. Наверное, всё это со временем нормализуется, войдёт в свое русло, но я не совсем понимаю, зачем нам такое испытание».

Некомфортно будет и многочисленным русским, которые живут в Казахстане и, в общем-то, с уважением относятся к политике Нурсултана Назарбаева. Когда мне доводилось бывать в Казахстане, они убеждали меня, что «те страшные времена начала 90-х закончились», никаких гонений на русских больше нет, что Назарбаев проводит мудрую политику, в том числе в межнациональных вопросах. А в геополитическом смысле более верного, чем Казахстан, союзника у России попросту нет.

«Даже украинцы с нами некрасиво обошлись, а казахи так не поступят», — убеждали меня некоторые казахстанские русские.

Теперь им тоже неловко.

Altaihunters Казахская охота с орлами

Они рассчитывают, что на самом деле реформы не будет. Мол, Назарбаев потому и установил такой длительный переходный период, чтобы по факту её не проводить.

«Понимаешь, просто сейчас ситуация такая, он вынужден позаигрывать с националистами, чтобы их успокоить. Волноваться нечего», — говорит мой собеседник из Усть-Каменогорска.

Его интонации скорее вопросительные, он хочет, чтобы я подтвердил его правоту и разделил его надежды.

И становится неловко уже мне.