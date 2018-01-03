Местные и федеральные СМИ продолжают разбирать на цитаты заявления главы Хакасии Виктора Зимина, сделанные в ходе прямой линии 14 ноября.

Э. Альсалу. Семья барышника за обеденным столом. 1959 год

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, за три с половиной часа эфира Зимин ответил почти на 50 вопросов. А всего поступило около 700 звонков и сообщений.

Одно из высказываний руководителя республики касалось так называемых депрессивных поселений, которые «ничего не зарабатывают», а также глав этих муниципальных образований.

Сбор ягод вместо митинга

«По большому счёту, когда нет денег — это просто существование. У нас есть такие поселения, которые не то что не обрабатывают себя…» — сказал Виктор Зимин.

«Прошёлся» Зимин по руководителям на местах. Он считает, что не нужно много начальников в одной деревне:

«Определять должен сам глава поселения, насколько он актуален, стыдно или не стыдно ему сидеть там».

В конце концов, руководитель региона не на шутку разошёлся:

«Не на что жить, зачем людей смешить? Вы ничего не зарабатываете. Вы прям паразитами являетесь. Неужели не стыдно? Забастовки устраиваем, митинги: «Когда нам зарплаты выплатят?» Ну заработайте, создайте производство, ну хоть что-то делайте. Вот за это обидно иногда, знаете только митинг или написать ещё в какую-нибудь блуждающую газетку или в информационное агентство, рассказать, как всё плохо в России. Ты ж сам что сделал для этой России? Что создал, какую инвестиционную программу? Собрали ягоды, переработали, продали их. Ну живёте в тайге, ну что-то делайте. Нет, сидим. Кресло, книга амбарная, он сидит. Что ты сидишь? Ну сутками, что там прозябать? Выходи с инициативой, что-то создавай, процветай».

Вот такой совет Виктор Зимин дал жителям депрессивных поселений:

«Ну есть же все сейчас, элементарные вещи, сварите тушёнку, продайте на рынке, точку устройте. Сконцентрируйте бабушек-дедушек в этом селе, сделайте производство, маленькое, мы подхватим, мы дадим грант, всё что угодно. Но это делается и даётся тем, у кого есть инициатива».

В то же время, по словам главы Хакасии, «многие просто ничего не хотят делать».

«Почему мы иногда идём на неактуальные шаги? «Виктор Михайлович, не надо производств новых, будем в экологической зоне жить, на туризме…» Я б сказал, что мы на туризме на одном делать будем… Дело тоже иногда нужное. Но, не создавая производств, промышленности, мы бы не построили вот этого дворца туризма, не проводили бы форумы, не создавали бы радио‑ и телепрограммы», — подчеркнул он.

Подытоживая, Зимин заявил, что «иногда на местах просто движения нет»:

«Пора показывать, кто, как и чем живёт, вот прям прирост экономический, что сделала эта деревня для себя, что глава сделал».

Как выразился глава Хакасии, нужно дать удочку депрессивным поселениям.

Таким образом, глава Хакасии предложил сельчанам взять всё в свои руки. Им дают «удочку» — а они ловят рыбу. В связи с этим возникает вопрос. А как в Хакасии обстоят дела с бизнесом, особенно с малым и средним. Есть ли возможность у предпринимателей наловить рыбки? Или вода слишком мутная, да и пруд чужой?

Грибы в лукошке

О расцвете МСП говорить не приходится

«Как известно, в Хакасии непростая ситуация с бюджетом. Похоже, что многие предприниматели не могут получить оплату по госконтрактам. Платежеспособный спрос со стороны населения тоже снижен. Каких-либо программ по развитию экспорта или продажам в другие регионы нет, либо я о них не слышал. Какого-то стимулирования, а тем более расцвета малого и среднего бизнеса здесь я не наблюдаю. Некоторые меры, конечно, были приняты, но они явно недостаточны», — такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил хакасский предприниматель Максим Никольский.

К положительным моментам, по словам предпринимателя, можно отнести снижение ставки УСН (упрощенная система налогообложения) для определенных категорий.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хакасии Василий Кудашкин также считает, что о расцвете малого и среднего предпринимательства в республике в настоящее время говорить трудно.

«Ситуация с бюджетом непростая. Многие не могут получить оплату по госконтрактам — факт», — подчеркнул он.

«О расцвете малого и среднего предпринимательства в Хакасии действительно говорить трудно. Определенные меры, действительно, принимались, программы реализуются, но их недостаточно. Особенно на местном уровне со стороны глав большинства муниципалитетов», — сказал собеседник ИА REGNUM.

Что касается экспорта, по словам Василия Кудашкина, для крупного бизнеса (уголь, алюминий, руда, сельское хозяйство) есть следующие программы:

«Это инфраструктура (железная дорога, аэропорт, автомобильные пути). Это комплексные инвестиционные проекты. Многое делается в сфере культурных обменов, развития туризма, образования (новые школы, детские сады даже в сельской местности). По медицине вообще прорыв: перинатальный центр, новый корпус республиканской больницы».

Кроме того, подчёркивает бизнес-омбудсмен, имеется соглашение с Хакасской таможней, предусмотрена возможность помощи участникам внешнеэкономической деятельности.

Бизнес в цифрах

За комментарием корреспондент ИА REGNUM обратился в правительство Хакасии. Там подчеркнули, что в регионе придерживаются утверждённого плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015—2017 годах. Он включает в себя поддержку отраслей экономики, в том числе развитие сельского хозяйства, промышленности, транспорта.

«Особое внимание уделяется поддержке малого и среднего предпринимательства», — утверждают власти Хакасии.

В республиканском правительстве привели следующие данные: в Хакасии действует более 21 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, которые производят порядка 22,6% товаров и услуг в общем объёме валового регионального продукта. Объём поступлений налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет республики «стабильно превышает» 1 млрд рублей, в том числе более 700 млн рублей направляется в республиканский бюджет.

Наиболее предпочтительной для малого бизнеса является сфера торговли и общественного питания. По итогам 2016 года её удельный вес составил 28,5% в общем количестве малых предприятий (без микропредприятий) республики. На предприятия промышленности приходится 20,4% удельного веса малых предприятий (без микропредприятий), строительство — 13,4%, транспорт и связь — 6,4%, сельское хозяйство — 3,1%.

«В целях обеспечения благоприятных условий развития предпринимательства в Республике Хакасия с 2011 года утверждена государственная программа Республики Хакасия «Экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Республики Хакасия», в рамках которой действует подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Хакасия». В период реализации программы оказана поддержка 1230 субъектам предпринимательства на общую сумму 458 млн рублей, в том числе открыли новый бизнес 303 начинающих предпринимателя. Ежегодно возрастает оборот организаций малого (включая микро) и среднего предпринимательства. В 2011 году отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, получена выручка от продажи приобретенных товаров на стороне на 32,26 млрд рублей, по итогам 2016 года — на 60,25 млрд рублей», — говорится в ответе республиканского правительства.

Для «дальнейшей поддержки» малого и среднего предпринимательства реализация госпрограммы «Экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Республики Хакасия» продлена до 2021 года.

В Хакасии реализуется федеральный приоритетный проект «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечивается доступ к закупкам крупнейших заказчиков, подчеркнули в республиканском правительстве.

Не столь радужные цифры приводит предприниматель, депутат Абаканского городского совета Евгений Мамаев.

«Если положение крупных и даже средних компаний (в Хакасии — прим. ИА REGNUM ) относительно стабильно, то положение малого бизнеса в последнее время серьезно пошатнулось. Так, количество малых предприятий в республике снизилось с 677 в 2014 году до 456 в 2016 году, а среднесписочная численность работников на предприятиях МСБ (малый, средний и микробизнес) упала с 32,4 тыс. человек на конец 2015 года до 24,3 тыс. человек на сентябрь 2016 года, то есть снижение составило 8,1 тыс. человек (для сравнения: в добывающей промышленности занято 9,5 тыс. человек). То есть по Хакасии снижение численности работающих в МСБ составило 25%, тогда как по Сибирскому федеральному округу без учета Хакасии снижение было 2,7%, а по России — 4,2%», —цитирует Мамаева ИА «Хакасия».

По его словам, по России прирост поступлений УСН составил 13%, по СФО — 12,24%. А вот по Хакасии, «наоборот, произошло снижение на 4,56%» — с 764,5 млн рублей до 729,65 млн рублей.

Как сообщили ИА REGNUM в Красноярскстате, на 1 октября 2017 года в Хакасии число хозяйствующих субъектов, учтённых в статрегистре Росстата, составило 25,1 тыс. единиц. Из них 9,5 тыс. единиц являются юридическими лицами; 0,4 — филиалами, представительствами и иными подразделениями, созданными без прав юридического лица, 15,2 тыс. единиц — индивидуальными предпринимателями.

Наибольшее число юридических лиц и индивидуальных предпринимателей республики в качестве основного вида деятельности заявили оптовую и розничную торговлю; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов.

Что касается так называемой демографии организаций, в сентябре 2017 года в Хакасии было зарегистрировано 36 организаций, официально ликвидировано — 171 организация.

Итак, в ходе прямой линии глава Хакасии Виктор Зимин заявил, что «всегда мотивировал и бизнес, и глав регионов к развитию». Насколько мощной мотивацией является призыв «варить тушёнку», сказать сложно. Но то, что это предложение вызвало в регионе, да и за его пределами, большой общественный резонанс, это очевидно.

Kremlin.ru Главы Республики Хакасия Виктор Зимин

Что ж, глава Хакасии в выражениях никогда не стеснялся. И на сегодняшний день уже известно, что эта прямая линия (вторая по счёту) была не последней. А это значит, что «цитатник Зимина» ещё пополнится.

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