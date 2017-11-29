На чужом несчастье: как власти Новосибирска за счёт стариков баллы набирают
Значительная часть рядовых граждан на выборы идёт для того, чтобы избрать если уж не защитника, то по крайней мере того, кто будет отстаивать их права и интересы. И нередко в период предвыборных кампаний потенциальные участники становятся настолько активны, что готовы даже за счёт самых незащищённых слоёв населения набирать себе политические баллы.
Именно такое ощущение складывается после истории, которая произошла в Новосибирске с пожилой парой, которую после 20 лет проживания в комнате общежития решили просто выгнать на улицу в октябре. Потом муниципальные власти якобы сжалились и позволили им, как говорится, дожить свой век в помещении в 19 кв. м.
В итоге и у самих пожилых людей сложилось впечатление, что за их счёт власти Новосибирска просто пропиарились в преддверии предстоящих выборов президента РФ и губернатора Новосибирской области, о возможном участии мэра города Анатолия Локтя в которых ранее заявляло региональное отделение КПРФ.
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Здравствуйте, мы — ваши приставы
11 октября 2017 года в дверь четы пенсионеров внезапно постучали судебные приставы. Они пришли выселять из комнаты в общежитии пожилую пару — Галине Астафьевой 78 лет, Анатолию Демину — 70 лет. Как выяснилось, департамент ЖКХ мэрии Новосибирска через суд решил выселить их. На то, чтобы собрать вещи, дали неделю — до 18 октября.
Как рассказала Галина Астафьева, в комнате они с супругом живут вот уже 20 лет. Муж (с которым сегодня, правда, они в разводе, но продолжают жить вместе и вырастили сына) в своё время работал в строительной организации и получил ордер, на основании которого дали комнату в общежитии. В их паспортах есть постоянная регистрация — ещё с 1995 года. Но когда жильё разрешили приватизировать, выяснилось, что документы в маневренном фонде затерялись. Жильцы решили скандал не поднимать и просто продолжали жить в своей комнате. И вот сейчас, спустя 20 лет, когда обоим старикам перевалило за 70, власти решили «восстановить историческую справедливость» и выселить людей на улицу.
Старики стариками, а бумага всё же ближе
В департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска заявили, что комната в общежитии, где проживают Астафьева и Демин, отнесена к специализированному жилищному фонду — маневренному. В этой связи наниматель, проживающий в указанном помещении, обязан заключить договор найма на определённый срок.
«Договор на проживание в маневренном жилищном фонде был заключён между Анатолием Деминым и комитетом жилищно-коммунального хозяйства мэрии Новосибирска сроком до 22 ноября 2000 года. Специалисты отдела маневренного фонда неоднократно письменно уведомляли жильцов о необходимости заключения нового договора, но Астафьева и Демин каждый раз отказывались от этого. В связи с чем департамент вынужден был обратиться в суд с иском об освобождении данного жилого помещения маневренного фонда», — уверили в новосибирском департаменте ЖКХ.
Муниципальные власти заявили, что судебные заседания назначались несколько раз, но Галина Астафьева и Анатолий Демин в суд для защиты своих прав на спорное жилое помещение не являлись. Пожилые люди утверждают обратное — дескать, никаких уведомлений не получали и о заседаниях не знали.
Кто молодец? Я молодец!
Спустя несколько дней, как рассказала Марина Кузнецова, которая откликнулась на беду пожилой пары и начала искать варианты, как помочь им (от многочисленных записей в социальных сетях и многократном освещении проблемы в СМИ до обращений к власти), ей вместе с пенсионерами удалось побывать на приёме у главы Кировской администрации Андрея Гончарова, который принял их по указанию мэра Анатолия Локтя.
«По дороге домой с нами связалась начальник жилищного отдела Анжела Галкина и сообщила, что у них имеется копия ордера, по которому пенсионеры вселялись. Позже нам сообщили и о том, что прокуратура, увидев репортаж, тоже подключилась и отправила запрос в администрацию», — рассказала Кузнецова.
Накануне, 19 октября, на еженедельной встрече с журналистами Локоть заявил, что «в понедельник дал распоряжение, чтобы эту семью оставили в покое».
«Моя позиция как мэра, новосибирца и гражданина заключается в том, что это ненормальная ситуация, когда людей, попавших в сложные обстоятельства, выселяют на улицу. Так не должно быть. Это не свойство сибиряков», — цитируют «Новосибирские новости» мэра.
Хотя сами пенсионеры считают, что, если бы не реакция СМИ и общественности, их бы в покое не оставили, и уже сегодня, возможно, они оказались бы на улице.
«Я считаю, что мэр пиарится перед выборами. Мы ему сколько писали, но к нему секретариат не пустил, сказал, что по пустякам он не принимает. А я писала, что это не пустяки, и я видела однажды по телевизору, что он с женщиной разговаривал по таким же жилищным вопросам», — отметила Галина Астафьева.
Марина Кузнецова тоже склоняется к тому, что сегодняшние действия властей предприняты исключительно под давлением общественного резонанса, который получила история.
«Мэр говорит, что в понедельник дал указание. Я неделю назад написала пресс-секретарю мэра о ситуации. Спустя день или два повторно спросила, будет ли решаться или нет вопрос. Но ответов не было. И только на этой неделе они соизволили. Во вторник нам сказали, что в среду глава администрации Кировского района нас примет. Сегодня была встреча с журналистами, и, видимо, ему были нужны ответы, поэтому вчера и организовали этот прием. Но, а если бы не СМИ и общественность, то я сомневаюсь, что кто-то палец об палец ударил бы. Случай вопиющий. И это дело случая, что удалось помочь пожилым людям. И это страшно, потому что выселяет департамент ЖКХ», — высказала своё мнение Марина Кузнецова.
Возможно, что пиар, предвыборная кампания и действия муниципальных властей в данном конкретном случае и не связаны. И даже, может быть, мэр Новосибирска действительно решил помочь пожилой паре, потому как о действиях департамента ЖКХ, судебных процессах и горестях отдельно взятых горожан он мог и не знать. Вот только горожане в благие намерения местной власти почему-то не верят. Да и на фоне происходящих в регионе событий и событий грядущих всё это начальственное благодушие выглядит весьма подозрительно.