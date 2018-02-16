Начнём издалека, с теории. Любой более-менее разбирающийся в функционировании средств массовой информации специалист подтвердит, что бывает крайне сложно бороться с нелепыми информационными поводами, которые регулярно возникают в современном медиаполе и, подобно снежному кому, сметают на своем пути все препятствия в виде логики, фактов, беспристрастного анализа. Дабы обеспечить себе место под солнцем, то есть в новостных агрегаторах, «копирайтеры» переписывают такие новости до неузнаваемости ради хлёсткого заголовка, душещипательных подробностей и кликов. Истина задыхается под завалами, клики собраны, читатели впечатлены. Все, казалось бы, довольны…

Василий Верещагин. Апофеоз войны. 1871

Нередко приходилось наблюдать, как специалисты пресс-служб в органах госвласти или коммерческих структурах пытаются противостоять этому процессу, когда их боссы становятся жертвами такого вот «информационного интереса», спровоцированного собственным неосторожным высказыванием, чрезвычайным происшествием с регионом или посетителем магазина, да мало ли чем ещё. Честно говоря, выглядят сотрудники пресс-служб, пытающиеся лично остановить поезд, который на всех парах несётся по рельсам, не очень.

Что делать в таких ситуациях? Опять-таки всякие «гуру от пиара» глубокомысленно советуют «переключить внимание на позитив», «выстроить грамотную коммуникацию с объектом», «обеспечить общественности возможность комплексно оценить результаты деятельности», «наладить взаимодействие» и проч., и проч., и проч. А вот мой знакомый, много лет проработавший в пресс-службе одного из губернаторов, считает, что «все эти глубокомысленные советы не помогут».

«В таких случаях надо просто переждать, когда волна пройдёт. Лучше отмолчаться, потому что любой твой комментарий будет извращён или использован в убогом контексте. Поверьте мне на слово — эти спровоцированные «Яндекс-Новостями» волны проходят, «копирайтеры» каждый день находят новых жертв», — говорит ветеран информационных сражений.

А теперь перейдём к фактам, которые хорошо иллюстрируют вышеизложенную «теорию».

На днях информационное пространство Иркутской области взорвало сообщение о том, что министр здравоохранения этого региона Олег Ярошенко во время перелёта из Москвы в Иркутск чуть ли не прикинулся спящим и не стал оказывать помощь пассажиру, у которого на борту самолёта возникли проблемы со здоровьем.

Скриншот страницы YouTube пользователя Ost PressServis Министр Здравоохранения Иркутской области Ярошенко

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«Если вы думаете, что чиновник кинулся оказывать помощь, то напрасно. После того, как экипаж по громкой связи попросил подойти к пассажиру врачей, если таковые имеются на борту, министр не сдвинулся с места и, усевшись поудобнее, заснул», — цитировали информагентства некоего очевидца событий.

Сообщение подхватили многие СМИ. Их можно понять — читатели не любят чиновников и не любят врачей, а тут сразу «два в одном». Ожидания «копирайтеров» не были обмануты — тексты расходились по всей стране как горячие пирожки, социальные сети добросовестно «расшаривали» сообщения. Люди гневались, обзывали министра последними словами, и вообще всячески «наносили урон репутации органов государственной власти Иркутской области».

А как же реагировали эти самые органы государственной власти? Как и положено — «кондово», «в соответствии с поручением». В огромном по объёму сообщении пресс-службы областного минздрава долго и обстоятельно раскрывается «заговор» против министра Олега Ярошенко и его команды. Мне, как человеку со стороны, из другого региона, пришлось долго продираться сквозь это творение. Я бы и бросил, да вот только мучал вопрос, раскроют ли авторы повести имя того, кто, по их мнению, стоит за этим «информационным вбросом», кто кроется за псевдонимом «Лев Николаевич», он же «Вадим Громов», и кого в минздраве назвали «клоном известных политических провокаторов XX века Азефа и Гапона». Раскрыли.

Пресс-служба минздрава утверждает, что персонаж из Facebook «Лев Николаевич», ответственный за распространение информации о происшествии на авиарейсе, не кто иной как начальник управления по информационной политике администрации города Иркутска Игорь Наумкин. Он, мол, и не скрывает своей идентичности с вышеназванными фейсбучными псевдонимами.

Ну, что можно сказать? Молодец Игорь Наумкин — «трубадур этой власти за этот период», как написали о нём в минзраве. Огромный текст чиновников от медицины живописует, как Наумкин дирижировал федеральными СМИ и социальными сетями, как он распалял ненависть к органам власти Иркутской области, к правительству и губернатору региона. Его цель — «дискредитация, подрыв доверия, шельмование, обнуление результатов деятельности за два года, наклеивание ярлыков, раскручивание темы об отставке с должности, подталкивание к возбуждению уголовного дела». После его выходки Ярошенко стали называть «министром-убийцей».

Но, уверяют в минздраве, «исполнители — вскрыты, оприлюднены, маски сорваны», а сама пресс-служба ведомства «демонстрирует свою открытость, публичность, приверженность к конструктивному медиадиалогу в сфере медицины с профессиональным, пациентским, гражданским, журналистским сообществами».

Надо признать, что особенной ясности в ситуацию с происшествием на борту самолёта это сообщение не привносит. Так и остаётся непонятным, почему же министр Олег Ярошенко не оказал помощь пассажиру Павлу Кудялову, зато в тексте есть пассаж об «осуществлённом в отношении министра здравоохранения Иркутской области акте информационной агрессии», который «является беспрецедентным по своему вероломству и коварству». «Очередной серийный медиашабаш, задуманный как беспроигрышный блицкриг, и в этот раз захлебнулся и не достиг своей цели», — уверены пиарщики Ярошенко, и в качестве доказательств приводят целый перечень достижений министра.

Только вот проблема в том, что это сообщение министерства прочтут десятки, от силы — пара-тройка сотен человек, к тому же вовлечённых в ситуацию. То есть подавляющее большинство из читателей минздравовского блога уже имеет сложившееся мнение об этой истории. А вот остальные десятки тысяч читать этот длинный текст не будут — он слишком тяжёл для восприятия. Хотя, вероятно, правдивый. И достижения у министра есть, и информационная война против правительства Иркутской области и лично губернатора-коммуниста Сергея Левченко ведётся. Только вот со стороны иркутского правительства адекватных ответов на эти вызовы практически нет.

Kremlin.ru Губернатор Иркутской области Сергей Левченко

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Характерным примером является «новогодняя сказка» о червивых конфетах, которые от имени губернатора якобы подарили детям из малообеспеченных семей. Несколько дней СМИ наперебой глумились над главой региона, упражняясь в мастерстве задеть побольней. При этом действия пресс-службы губернатора один из местных журналистов сравнил с работой «заправской похоронной команды».

«На выходе мы имеем ситуацию, где любое реальное или мнимое происшествие оборачивается репутационными потерями Серого дома (так в Приангарье называют здание облправительства, — прим. ИА REGNUM ). Когда новости про «боярку» и «червей в конфетах» не сходят с лент федеральных и даже мировых СМИ, а глава одной из крупнейших парламентских партий призывает отправить в отставку «проштрафившегося» губернатора — это трудно игнорировать и воспринимать, как рутинный эпизод инфопотока», — писал в своё время главный редактор региональных политических новостей портала БАБР Андрей Темнов.

«История с червивыми конфетами была разыграна заказчиком на высшем профессиональном уровне, в то время как пресс-служба губернатора оказалась абсолютно не готова к отражению такого рода атак, — говорил политолог Сергей Шмидт. — Можно сказать, что правительство региона этот раунд информационной войны проиграло, а оппоненты губернатора продемонстрировали свои информационные возможности. И, признаем, они весьма впечатляют».

Прошло чуть больше полугода, и ничего не изменилось в реагировании правительства Иркутской области на информационные вызовы. Надо признать, они проигрывают раунд за раундом.

Леонид Соломаткин. Угощение чиновников. 1864

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Сам Сергей Левченко, отвечая на вопрос ИА REGNUM о том, откуда «растут ноги» у этих слухов, сказал:

«Эти слухи потому так дурно пахнут, что растут оттуда, откуда растут ноги. Я думаю, что люди, которые подобного рода слухи распускают, находятся как раз в том самом месте… Когда я одержал победу, очень многие политики были разочарованы и получили свои низкие оценки, и этот негатив в душе у многих из них остался. Время от времени этот негатив выплескивается такими, мягко говоря, неприличными способами. Должен сказать, что эти слухи не обо мне говорят, они говорят о том, что у меня за оппоненты, какого это уровня люди, какой у них уровень воспитания, порядочности. Эти слухи — оценка им, а не мне».

Да, наверное, эти публикации не сказываются напрямую на электоральном рейтинге губернатора. Во время выборов технология работы «от двери к двери» до сих пор приносит куда большую отдачу, чем «посты в фейсбученьке». Но есть у всей этой возни вокруг Левченко другая сторона — элиты видят, что его можно эффективно порочить в прессе, над ним можно даже глумиться, и адекватного ответа не последует.

Ведь ответ пресс-службы минздрава — это, по большому счёту, письмо подчинённых министру Олегу Ярошенко. Он прочтёт, ему понравится, он успокоится, доложит наверх, что все разоблачены и «оприлюднены». А остальные свидетели этой истории в очередной раз будут впечатлены информационными возможностями оппонентов губернатора, о которых так много сказано в статье «главных по медицине».