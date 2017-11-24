Фонд президентских грантов подвёл итоги второго конкурса 2017 года. Победителями этого конкурса стали 2243 некоммерческие организации из всех регионов страны, которые получат гранты на общую сумму более 4,4 млрд рублей. 322 победителя — организации из Сибирского Федерального округа, которые получат почти 1 млрд рублей на реализацию проектов, направленных на развитие гражданского общества. Настоящего гражданского общества, а не того, которое пытались создать в нашей стране на гранты иностранных фондов.

Советский плакат

То, что нужно противостоять «иностранным агентам», оккупировавшим в начале 90-х годов общественное пространство страны, стало очевидно к началу «нулевых», когда практически все общественные активисты были подсажены на так называемую «грантовую иглу». В период царства западников в высших эшелонах власти это, вероятно, было не столь очевидно, ведь «гражданское общество» и правящая верхушка, питаясь из одного кармана, жили в мире и согласии. Разногласия стали проявляться в начале 2000-х, когда к власти пришел Владимир Путин, взявший курс на независимость внутренней и внешней политики от западных советчиков. И вот тут это самое прикормленное «гражданское общество» пригодилось своим спонсорам. Не будем утомлять читателей перечислением фактов — наш читатель просвещённый, и сам в состоянии вспомнить, что большинство инициатив, направленных на укрепление независимости страны, встречалось такой «общественностью» в штыки.

Игла

Одного закона об «иностранных агентах» и административных мер было мало. В обществе всегда есть определённый процент инициативных и беспокойных в хорошем смысле слова людей, которым не всё равно. Их энергия требует выхода, и забота государства в том, чтобы направить эту энергию в позитивное русло. Не всегда общественники становились зависимыми от западных спонсоров по злому умыслу — часто они просто хотели заниматься своими проектами на благо местного сообщества. А поскольку ниша, в которой раздавали гранты, была государством не занята, там сразу же оказались «наши давние партнёры». В этой связи тот факт, что несколько лет назад государство активно стало заниматься поддержкой общественных инициатив, лишь подтверждает серьёзность намерений нашей страны создать настоящее, независимое гражданское общество.

Немудрено, что работа Фонда президентских грантов вызывает недовольство определённых кругов из, скажем так, прозападной общественности. Они называют получателей грантов «агентами Путина». Но уж лучше быть «агентами Путина», чем всё время оглядываться на иноземцев, диктующих свои условия.

Перечислим лишь некоторые проекты, получившие средства. Например, в Омской области на средства президентского гранта собираются развивать движение школьных трудовых отрядов, создать кукольный центр при местном театре, а также открыть центр для страдающих от ДЦП детей. В Новосибирской области самый крупный грант получили инициаторы проведения чемпионата России по чтению вслух среди школьников. Кроме того, представители общественности создадут отряд клоунов для развлечения ребятишек, попавших в больницы. В Томской области займутся развитием образовательного туризма и краеведения, сохранением культурных традиций народов Сибири, созданием условий для школьного инженерного образования, откроют спортивный клуб для пожилых мужчин. В общем, все проекты в рамках одной статьи и не перечислить.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Анализ проектов, победивших в конкурсе, позволяет сказать, что гражданское общество у нас созрело для решения самых разнообразных задач, оно готово самосовершенствоваться, способно стать крепкой опорой для своей Родины. Многие проекты посвящены работе с социально незащищёнными слоями населения, развитию талантов и способностей подрастающего поколения; воспитанию здоровых, выносливых, знающих свою страну патриотов. Немало среди победителей тех, кто ставит своей целью налаживание добрых отношений между людьми разных вероисповеданий.

В общем, похоже, что процесс снятия российских общественных инициатив с западной «грантовой иглы» идёт успешно.