Улан-Удэ, 15 декабря, 2017, 08:24 — ИА Регнум. Запрет на вылов байкальского омуля, как и расширение водоохранной зоны Байкала — это вовсе не конфликт между требованиями охраны природы и интересами местных жителей, считает член Ангаро-Байкальского бассейнового совета, российский координатор международной экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов. По его словам, это «пример искусственно создаваемых горячих точек на байкальской природной территории». А в основе этого — циркуляры из Москвы вместо общественного обсуждения с жителями этих территорий.

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«Цель здесь вполне определенная, на мой взгляд: довести местных жителей до белого каления непродуманными и радикальными «природоохранными» решениями, чтобы затем, на волне народного возмущения, ослабить экологические требования к бизнесу на Байкале. Чем это грозит и что за этим воспоследует — думаю, объяснять не надо», — заявил эколог, комментируя проблемы, обозначенные жителями Бурятии на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 14 декабря.

В частности, Илья Кошлюнов из ГТРК «Бурятия» на пресс-конференции напомнил, что с 1 октября 2017 года введён запрет на вылов омуля:

«Соответственно, все предприятия, которые работали на берегу Байкала, закрылись, и люди остались без работы. <…> Единственный момент господдержки — это пособие по безработице».

Глава государства отметил, что обязательно обратит внимание на эту проблему. По словам Путина, бороться за экологию нужно, но при этом нельзя забывать о людях, «которые работают на этом и семьи свои кормят»:

«Если так происходит, это недопустимо. Естественно, надо бороться за экологию. У нас запрет на чёрную икру, допустим, как реализуется? Плохо, потому что на всех рынках чёрной икры полно. То же самое по омулю: если он истребляется, его надо защитить, надо на какой-то период ввести мораторий, но прежде нужно было подумать о людях, которые работают на этом и семьи свои кормят. Я обращу на это внимание обязательно».

Второй вопрос из Бурятии также был связан с озером Байкал. Его задала Юлия Пермякова, представляющая телерадиокомпанию «Тивиком». Она рассказала, что на Байкале расширили границы водоохранной зоны от 200 метров до 80, а где-то и до 100 километров, и люди, живущие на берегах Байкала, «теперь автоматически стали нарушителями»:

«Они не могут приватизировать землю, дома, они должны ездить по асфальтированным дорогам. Бьются они уже давно, по-моему, четыре года, последний раз активистка была на приёме у Донского (министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской — прим. ИА REGNUM ). Ничего, пока никак невозможно решить эту проблему. Речь идёт о 130 тысячах людей, это четыре района».

Говоря о расширении водоохранной зоны, Владимир Путин подчеркнул, что затрагивал эту проблему летом 2017 года в ходе совещания на Байкале.

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«Я уже говорил, когда мы совещание проводили на самом Байкале, что нужно бороться за экологию, коллега тоже об этом говорил, за сохранение природы. Нужно всё делать в рамках здравого смысла и не нарушать нормальной жизни людей, которые живут на этих территориях. Мы обязательно к этому вернёмся», — резюмировал президент.

По мнению Александра Колотова, чтобы вышеобозначенные проблемы начали решаться, нужно «признать, что у жителей на берегу Байкала есть свой голос и своё понимание сложившейся ситуации».

«Недопустимо, что принципиальные решения в отношении Байкала принимаются без всякого учёта мнения местных жителей, без общественных слушаний в каждом прибайкальском районе Бурятии и Иркутской области. Абсурд, но в этом году даже монголы приезжали в далекие байкальские посёлки для проведения публичных слушаний по монгольским ГЭС, а родное российское правительство до сих пор предпочитает слать из Москвы циркуляры, а не предложения к общественному обсуждению, которые можно критиковать и корректировать», — подчеркнул эколог.

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Александр Колотов считает: необходимо осознать, что проблемы Байкала требуют комплексного подхода, и запустить механизм проведения стратегической экологической оценки байкальской природной территории.

«Такая оценка позволит чётко расставить приоритеты и выявить необходимые условия для устойчивого развития всего Байкальского региона. Только поняв, каким мы хотим видеть Байкал в среднесрочной перспективе, можно точно определить, какой именно принцип нужно использовать для определения водоохранной зоны и какой именно объём вылова омуля можно считать приемлемым и для экосистемы, и для местных сообществ», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, площадь действующей водоохранной зоны озера Байкал на сегодняшний день составляет 57,2 тыс. км2. В её границах расположено 159 населённых пунктов с населением порядка 128,4 тыс. человек. Также в границы водоохранной зоны попали 167 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, 40 мест размещения ТКО, порядка 40 кладбищ, 28 автозаправочных станций, порядка 540 км дорог без твердого покрытия.

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В июне 2017 года в ходе прямой линии с Владимиром Путиным жители острова Ольхон на Байкале уже жаловались президенту на строгие ограничения природоохранного законодательства. Они рассказали, что после расширения водоохранной зоны чувствуют себя так, как будто находятся в резервации. Получается, что если дословно выполнять закон, то им вообще ничего нельзя делать.

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Что касается байкальского омуля, его биомасса за последние 20 лет снизилась примерно в три раза и остается на низком уровне, бьют тревогу учёные. В Лимнологическом институте СО РАН приводятся данные, что биомасса омуля на сегодняшний день — около 20 тысяч тонн.

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С 1 октября текущего года запрещён не только промышленный лов омуля, но и ограничено любительское рыболовство.

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