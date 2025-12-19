Дроны атакуют Россию
СВО на Украине
Поиски семьи Усольцевых
Поставки оружия Украине
Регнум помогает
ХАМАС против Израиля
Новости
Статьи
Мнения
Видео
СтУдия
Лица России
Новости
Статьи
Мнения
Фото
Видео
СтУдия
Репортажи
Карикатуры
Пресс-релизы
Происшествия
Мир
Страна
Москва
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Авто
Армия
Здоровье
Образование и наука
Недвижимость
Туризм
Религия
Семья
Техника
Экология
Глеб Забелин
Автор
Последние публикации
«Добить гадину» и жить без конфликтов: Путин обозначил условия победы в СВО
На ежегодной конференции «Итоги года» Владимир Путин обозначил — и напомнил западным оппонентам — официальную позицию Москвы по поводу конфликта на Украине. «Мы готовы и хотим завершить этот конфликт мирными средствами на основе тех принципов, которые были изложены мною в июне прошлого года в...
19 декабря 2025
Отсекать чужих, звать своих: как в 2025 изменилась миграционная политика
В середине октября 2025 года президент Владимир Путин своим указом утвердил новую Концепцию миграционной политики России. Ключевой документ будет определять основы работы государства с иностранцами в ближайшие четыре года — с 2026 по 2030-й. Целью госполитики обозначено снижение числа нелегальных...
17 декабря 2025
«Личная победа Путина»: 9 мая 2025 Запад убедился в провале изоляции России
80-летнюю годовщину разгрома нацизма Москва встретила не только масштабным парадом с демонстрацией военной техники и пролётом авиации. Как тогда отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, «на полях» празднования 80-летия Победы российский лидер провёл многочисленные и крайне успешные переговоры...
15 декабря 2025
ВСУ не выбрались из Ямы. Северск — наш
Российские войска, взяв город Северск на северо-востоке ДНР, освободили часть исторических российских земель, которые сугубо условно называют новыми территориями. Поселение, которое сейчас называется Северском, — плод промышленного бума, продолжавшегося до Первой мировой войны. Историю города...
13 декабря 2025
«Лучше ожиданий»: Россия в 2025-м развивала экономику и удержала инфляцию
Одним из главных экономических итогов 2025 года стало то, что наша экономика с честью выдержала внешнее давление. Это при том, что ситуация в мире была далека от стабильной. США пытались устраивать тарифные войны, экономики стран ЕС стагнировали по вине своих элит (из-за развязанной ими санкционной...
10 декабря 2025
«На деле доказали преданность»: Россия чествует своих Героев
9 декабря Россия чтит память тех, кто посвятил жизнь служению Отечеству — от героев прошлого до героев настоящего. В этот год, объявленный Годом защитников Отечества, дата приобретает дополнительное значение: подчёркивает преемственность поколений и напоминает о людях, которые своей стойкостью и...
9 декабря 2025
Информация об агентстве
Редакция
RSS
Реклама
Вакансии
Контакты
info@regnum.ru
+7 495 645-80-75
115093, г. Москва,
ул. Партийный переулок, дом 1, корпус 57, строение 1
(ст. метро «Серпуховская»/«Павелецкая»)
Пользовательское соглашение
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии
При цитировании информации гиперссылка
на ИА REGNUM обязательна.
Использование материалов ИА REGNUM в коммерческих целях без письменного разрешения агентства не допускается.
Свидетельства о регистрации СМИ:
Эл № ФС77-55029 от 14 августа 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор);
ИА № ФС77-51367 от 23 ноября 2012 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
© 1999–2026 ИА REGNUM