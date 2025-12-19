На ежегодной конференции «Итоги года» Владимир Путин обозначил — и напомнил западным оппонентам — официальную позицию Москвы по поводу конфликта на Украине.

Гавриил Григоров/РИА Новости

«Мы готовы и хотим завершить этот конфликт мирными средствами на основе тех принципов, которые были изложены мною в июне прошлого года в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, и при устранении первопричин, которые привели к этому кризису», — подчеркнул президент.

В числе этих принципов, изложенных 14 июня 2024 г.: вывод ВСУ со всей территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в пределах их административных границ, отказ от вступления Украины в НАТО, снятие антироссийских санкций и полная денацификация Украины.

Кто отвергает мир

При этом Путин, отвечая на вопрос журналиста NBC, отметил, что Москва не отвергает возможность компромисса. Президент упомянул событие уже нынешнего лета — августовскую встречу с Дональдом Трампом в Анкоридже.

Российский лидер отдал должное усилиям президента США в урегулировании конфликта и подчеркнул, что Трамп действует искренне.

На саммите в Анкоридже готовность к мирному урегулированию была ещё раз подтверждена. Поэтому, подчеркнул он, «говорить о том, что мы что-то отвергаем, абсолютно некорректно и не имеет под собой никаких оснований».

Но Путин также указал, что в вопросе урегулирования «мяч целиком и полностью на стороне наших западных оппонентов, так скажем, прежде всего главарей киевского режима и их в данном случае и прежде всего европейских спонсоров».

Киевский режим на данный момент «выбросил в корзину» все договорённости, отказавшись обсуждать территориальные вопросы, отметил Владимир Путин.

«Если вы отвергнете мир, то будете ли ответственны за смерть украинцев?» — заявил представитель NBC. Президент в своём ответе разъяснил, что ответственность и за начало, и за затягивание конфликта лежит на киевском режиме.

Путин подчеркнул:

«Мы не считаем себя ответственными за гибель людей, потому что не мы начинали эту войну. Эта война была начата после государственного переворота на Украине, антиконституционного вооруженного переворота в 2014 году, а затем и начала боевых действий главарями киевского режима против своих граждан на юго-востоке Украины».

В беседе с журналистами президент вкратце напомнил предысторию конфликта.

Россия долго не признавала независимость ДНР и ЛНР, рассчитывая на политическое урегулирование.

Но «после обмана нас и нереализации договорённостей Минских соглашений» Москва была вынуждена использовать ВС России для завершения той войны, которую начал киевский режим при поддержке Запада.

Президент ясно обозначил границу: «Мы готовы прекратить боевые действия немедленно при обеспечении условий безопасности России на среднесрочную и длительную перспективу и готовы к сотрудничеству с вами».

Однако если оппоненты не готовы идти навстречу, Москва располагает всеми возможностями для продолжения специальной военной операции.

«Вышибли противника»

Как отметил Путин, нынешняя обстановка на фронте наглядно демонстрирует, что стратегическая инициатива находится в руках ВС России. Как подчеркнул президент, сейчас в СВО принимает участие около 700 тысяч солдат и офицеров.

«Только что выслушал очередной доклад начальника Генштаба, — сообщил глава государства. — В целом сразу после того, как наши войска вышибли противника с Курской земли, стратегическая инициатива целиком и полностью перешла в руки российских Вооруженных сил».

Президент вкратце перечислил недавние успехи наших войск.

Более половины Константиновки в ДНР освобождено, и, как подчеркнул Путин, «нет сомнений, что ВС РФ доберут и этот город».

Помимо этого: «Красный Лиман будет взят в самое ближайшее ближайшее время. 50% города под нашим контролем. И движение будет продолжено дальше», — дал прогноз президент.

Важным событием было взятие города Красноармейска, потому что оттуда открываются широкие возможности: «Соответствующий уровень военного руководства еще должен будет принять решение, а именно — в каком направления двигаться, но это очень хороший плацдарм для дальнейших наступательных операций».

Особое внимание Путин уделил недавнему освобождению Северска. «Это важный населенный пункт, и отсюда открываются возможности движения к одному из основных укрепрайонов, части этой агломерации — к Славянску», — отметил глава государства.

ВСУ действовали подобно нацистам

Незадолго до конференции на заседании Совета безопасности президенту рассказал о взятии Северска участник этой операции — командир штурмовой роты старший лейтенант, Герой России Наран Очир-Горяев. Этот офицер присутствовал на итоговой конференции, и по просьбе Путина он поделился подробностями штурма.

Отдельно президент остановился на зверствах неприятеля по отношению к мирному населению Северска.

«При отходе Вооруженные силы Украины, подобно нацистам, расстреливали мирных жителей, которые не хотели с ними вместе уходить», — дополнил Наран Очир-Горяев.

Президент, отметив скромность Героя России, поделился с журналистами тем, о чём Очир-Горяев рассказал на заседании Совбеза.

«Вот Наран сейчас говорил о том, как вэсэушники обращаются с гражданским населением. Сейчас он не сказал, а тогда, когда в Кремле разговаривали, сказал: «Мы когда посмотрели, что они творили с гражданским населением, у нас просто руки чешутся». Да, Наран? Так сказал? «Мы готовы идти дальше и добивать эту гадину». Понимаете?»

«Чего стоять на пороге? Заходи в дом!»

Также Путин подтвердил, что под контроль ВС РФ несколько недель назад перешел город Купянск. Вместе с этим удалось взять в окружение значительные силы неприятеля: «Группировка, окруженная в этом месте, значительная — это 15 батальонов, 3,5 тысячи личного состава. Тоже не получили команду на сложение оружия. Шансов практически нет».

Не обошёл вниманием президент и нелепую попытку офиса Владимира Зеленского опровергнуть факт потери Купянска. В частности, по Сети разошёлся ролик с Зеленским, который стоит у стелы с надписью «Купянск».

Однако на поверку оказалось, что стела находится далеко за пределами города, а её состояние на текущий момент не соответствует тому, что видно на записи.

В Сети распространились кадры с двумя женщинами — военнослужащими ВСУ, которые хотели повторить селфи Зеленского у стелы на въезде в Купянск. Но сделать это не удалось: местность находится под постоянным огневым контролем ВС России.

Путин иронически прокомментировал ситуацию, предложив Зеленскому посетить сам город: «Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом! Правильно? Если уж Купянск под их контролем».

«Уверен, что до конца текущего года мы будем свидетелями новых успехов наших бойцов», — заявил президент.

Два явных преимущества

Отдельно Путин остановился на причинах наших военных успехов.

Во-первых, Россия сегодня превосходит противника по количеству БПЛА на всех участках фронта. За последний год ситуация изменилась кардинально. «По количеству дронов — да, не хватает тяжелых, таких как «Баба Яга» у противника, но в целом по количеству дронов мы превосходим противника практически на всех участках фронта», — констатировал глава государства.

Минобороны и оборонно-промышленный комплекс системно работают над устранением дефицита тяжёлых БПЛА. Государство поддерживает инженеров-энтузиастов, разрабатывающих новые виды дронов. Отдельно президент отметил вклад министра обороны Андрея Белоусова.

«Он лично занимается беспилотием, много сделал для этого. В том числе благодаря его усилиям ситуация с беспилотием у нас кардинальным образом поменялась», — пояснил Путин.

Во-вторых, важнейшим фактором остаётся качество личного состава: президент отметил, что в 2025 году воинские части России пополнили 400 тысяч новобранцев, добровольно заключивших контракт с Минобороны России. Таким образом, план по доукомплектованию армии РФ, который установил президент страны, выполнен.

Президент отдельно подчеркнул высокую мотивацию молодёжи, её патриотический настрой: «Что любопытно, есть совсем молодые ребята, молодые люди, студенты различных вузов, которые берут академ, чтобы подписать контракт и пойти на фронт».

По словам Владимира Путина, желающих служить в новом виде войск БПЛА так много, «что Министерство обороны вынуждено объявлять конкурс».

Украинская же армия, как отметил Путин, всё больше опирается на насильственную мобилизацию, а это плачевно отражается на её боеспособности.

В целом позиция Путина, озвученная на итогах года, может быть сформулирована так: Россия не стремится к войне.

Москва хочет в следующем году жить в условиях мира и стабильности, без военных конфликтов. Однако терпеть насилие над гражданским населением и бесконечное затягивание кризиса она не намерена.

«Нам тоже бы очень хотелось, чтобы мы в следующем году жили в условиях мира и без всяких военных конфликтов. Мы стремимся к тому, чтобы решить все спорные вопросы путем переговоров», — подытожил Владимир Путин. И позже в одном из ответов на вопросы дополнил: «Новых специальных военных операций не будет, если Запад будет с уважением относиться к РФ».