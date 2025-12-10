Одним из главных экономических итогов 2025 года стало то, что наша экономика с честью выдержала внешнее давление. Это при том, что ситуация в мире была далека от стабильной.

Иван Шилов ИА REGNUM

США пытались устраивать тарифные войны, экономики стран ЕС стагнировали по вине своих элит (из-за развязанной ими санкционной войны против России), азиатские державы из-за ухудшения отношений с Западом перестраивали сложившиеся связи. На этом фоне наша страна проявила себя как полюс устойчивости.

Об этом, в частности, свидетельствовала политика Центробанка по «работе» с инфляцией.

Прогнозы пересмотрены в сторону улучшения

В июле ЦБ снизил ключевую ставку с 20 до 18% годовых — что стало вторым подряд снижением за год. Тогда представители Центрального банка пояснили: «Ситуация с инфляцией сложилась лучше ожиданий».

В октябре года ЦБ вновь снизил ставку — до 16,5%, несмотря на внешние факторы (в первую очередь всё те же санкции). Это говорит о том, что Центробанк, который выступает в роли регулятора финансовой политики страны, считает снижение инфляции устойчивой тенденцией.

В своих документах Центральный банк прогнозирует: при сохранении текущей денежно-кредитной политики инфляция по итогам 2025 года составит около 6–7%.

Для сравнения, в марте годовая инфляция оценивалась на уровне примерно 10,3%.

На тот момент Банк России отмечал, что инфляционные риски остаются значительными. Но уже к лету-июлю статистика стала фиксировать снижение: месячный рост цен с учётом сезонности существенно замедлился. Тогда же ведомство Эльвиры Набиуллиной пересмотрело прогноз: 6–7% вместо изначальных 7–8%.

Судя по оценкам инвесторов и финансовых аналитиков, они доверяют выкладкам российского ЦБ. Это в том числе касается и западных финансистов, для которых реальная ситуация оказалась важнее риторики их правительств. Так, опрос Reuters показывает, что рынки видят инфляцию в России по итогам года на уровне приблизительно 6,5%.

Этап замедления пройден

В медиа и аналитике снижение став­ки и замедление инфляции уже рассматриваются как свершившийся факт, который открывает возможность для роста экономики без потрясений.

При этом ЦБ подчёркивает, что денежно-кредитная политика остаётся «ограничительно жёсткой»: регулятор готов сохранять контроль, пока не убедится в устойчивости дезинфляции.

Как отметил президент Владимир Путин 8 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, в этом году «темпы роста экономики России прошли ожидаемый этап замедления».

Однако, как указал глава государства, одновременно с сокращением инфляции, снизились и темы роста валового внутреннего продукта — по итогам года они составят около 1%.

«Полагаю, что сейчас созданы условия и возможности для того, чтобы начать постепенно наращивать экономическую динамику, при этом сохранить низкую безработицу и, конечно, умеренную инфляцию, которая на будущий год, по прогнозу Центрального банка, должна уложиться в диапазон четыре-пять процентов», — указал президент.

Такой прогноз, напомним, ЦБ дал 24 октября.

Расчёт недружественных режимов на то, что российская банковская система пострадает от санкционной паники, не оправдался.

Зампред ЦБ Ольга Полякова, отвечая в недавнем интервью на вопрос, могут ли санкции быть системным риском для банков, подчеркнула:

«Нет, мы уже не считаем санкции системным риском для банков. На сегодняшний день более 130 банков находятся под санкциями, это около 95% активов сектора. Полагаем, что период адаптации к новым реалиям и перестройки бизнеса банков в целом прошел».

Снижение ключевой ставки создаёт «хорошее настроение» и для банков, уже адаптировавшихся к изменившимся условиям, и для бизнеса, который пользуется их услугами.

Понятные инфляционные перспективы успокаивают и экономику в целом, и каждого гражданина в отдельности.

Также важны и положительные изменения на микроэкономическом уровне.

Цены не пугают

Минимальные цены на социально значимые продукты в российских торговых сетях снизились на 7% в ноябре этого года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и на 1% в сравнении октябрём этого года. Об этом сообщили 10 декабря в пресс-службе Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).

Например, рис подешевел на 38%, овощи борщевого набора — на 24%. Для сравнения, в прошлом ноябре борщевой набор, напротив, подорожал.

За ноябрь 2025-го цены на сливочное масло снизились на 17% по сравнению с тем же месяцем 2024-го, соль подешевела на 19%, сахар-песок на 14%, говядина — на 13,5%.

По оценкам экспертов, снижение цен может быть вызвано изменениями в логистике, хорошим урожаем и политикой крупных торговых сетей.

Но если обращаться не к сезонным факторам, а к долгоиграющим тенденциям, то можно отметить: цены если и растут, то не скачкообразно, а медленно. Так, если по итогам 2024-го рост цен, по мнению экономистов, составил 9,8%, то, по мнению аналитиков, опрошенных Банком России в декабре 2025 года, по итогам года потребительские цены вырастут на 6,3%.

Что, учитывая «поведенческий» характер современной экономики (и снижающийся риск «инфляционной паники»), позволяет бизнесу спокойнее закладывать планы на будущий год, а потребителям — планировать семейные бюджеты.

Создана платформа для роста

Снижение инфляции уже признаётся официально как «результат комплекса мер».

Это открывает возможность для экономического подъема: рост внутреннего спроса, снижение ставок по кредитам, инвестиционный приток, укрепление доверия бизнеса и граждан, более стабильный курс рубля, ослабление уязвимости перед внешними шоками.

Если вернуться на макроуровень, то следует отметить: достигнутая стабилизация позволяет строить общегосударственные планы, в том числе среднесрочные — до конца десятилетия.

Владимир Путин на заседании Совета по стратегическом развитию и нацпроектам поставил задачу правительству и «региональным командам»: в конце 2026 года сформулировать платформу для выхода на темпы роста отечественной экономики не ниже мировых. Принят план структурных изменений в экономике, рассчитанный до 2030 года.

Стабилизация с тенденцией к развитию и «иммунитет» российского государства и бизнеса к западным санкциям — это хороший сигнал для партнёров в дружественных странах.