5 апреля в Москве, у армянского кафедрального собора Преображения Господня на Олимпийского проспекте (крупнейшего храма Армянской апостольской церкви, ААЦ, за пределами Армении), собралось множество верующих. Это неудивительно — на нынешнее воскресенье по армянскому церковному календарю приходится Пасха.

ИА Регнум

Но люди пришли не только ради того, чтобы встретить Воскресение Христово. Они собрались, чтобы выразить солидарность с гонимыми священниками и вступиться за патриарха — католикоса всех армян Гарегина II.

Улицы на подъезде к собору почти не справляются с потоком машин. Водители осторожно разъезжаются, кто-то ест кулич прямо в салоне. Люди пришли семьями — снуют дети, у взрослых в руках корзины с крашеными яйцами. У многих в руках веточки вербы — в этом году армянская Пасха совпала с православным Вербным Воскресеньем.

Праздничная литургия завершилась — и под возгласы «Христос Воскресе!» множество людей вышло на площадь армянского храмового комплекса (Преображенский собор окружают несколько церквей поменьше, составляя небольшой квартал).

Звучат дудуки и флейты. Люди поздравляют друг друга и — не сговариваясь — устремляются к нескольким установленным у собора палаткам и транспаранту с надписями по-русски и по-армянски: «Встань на защиту Апостольской церкви!».

На бордовых скатертях с армянскими узорами — листы для подписей: имя, фамилия, телефон. Агитации почти нет: люди подходят сами, часто без вопросов, быстро ставят подписи, жмут волонтёрам руки.

«Мы собираем подписи в защиту нашей церкви и одновременно — за принцип отделения религии от государства», — объясняет девушка в бордовой футболке. Он представилась как Ирина, «чадо Армянской апостольской церкви, прихожанка московского храма».

Армянская церковь, говорит она, всегда была той силой, которая объединяла народ — в те века, когда не было своего государства, и особенно в самые чёрные годы, во время и после геноцида.

А теперь армянское государство во главе с премьером Николом Пашиняном вмешивается в церковные дела. Власть хочет заменить святейшего католикоса Гарегина, держит под стражей уважаемого богослова — архиепископа Баграта Галстаняна… «Хотя в нашей конституции прямо прописано: государство — светское, церковь — независима. Просто слов нет для того, чтобы описать то, что творится!» — говорит Ирина.

Акция, в которой она участвует, организована общественным движением «Наследники Ноя» и международной платформой Armspyurk. com.

Сбор подписей у крупнейшего храма диаспоры — это один из этапов международной кампании, которая охватила общины уже в 52 странах мира, включая США, Грузию, Румынию, Узбекистан, Великобританию… Уже 200 тысяч человек подписались по всему миру, говорят волонтёры в бордовых футболках.

«Имеет ли церковь отношение к этой кампании?», — этим вопросом отвлекаем от общения с прихожанами Левона Муканяна, представителя Российской и Новонахичеванской епархии ААЦ.

Нет, это инициатива мирян, и она не носит политического характера, терпеливо поясняет Левон. «Но эти люди говорят: мы с нашей церковью. Когда Пашинян публично утверждает, что якобы никто не поддерживает Святой Эчмиадзин — руководство церкви, никто не поддерживает католикоса, люди ему говорят: «Ты лжёшь!» — говорит собеседник.

И добавляет: настоятель Преображенского собора священник Геворг Варданян сейчас будет готов высказать своё мнение. Заходим в храм, из притвора которого отец Геворг наблюдает за общением прихожан.

«Знаете, мы не могли представить, чтобы когда-нибудь чадо нашей церкви, сын нашего народа начнёт гонения. Я говорю о Николе Пашиняне. Мы молились, служили Богу — но не можем молчать по поводу того, что происходит», — говорит ИА Регнум настоятель собора.

Власти заключили под стражу архиепископа Микаэла Аджапяхяна, главу канцелярии Святого Эчмиадзина Аршака Хачатряна и епископа Мкртыча Прошяна. После возмущения общественности священников перевели под домашний арест. Но србазан (владыка) Багран Галстанян по-прежнему в изоляторе.

Также возбуждены уголовные дела против Геворга и Амбарцума Нерсесянов — брата и племянника святейшего католикоса Гарегина.

«Когда скончался приснопамятный Илия II, патриарх грузинский, власть запретила его святейшеству Гарегину выехать из страны отдать долг памяти предстоятелю сестринской церкви, — говорит отец Геворг. — И это стало кульминацией, возмутившей прихожан».

Сейчас верующие показывают варчапету (премьер-министру) Пашиняну, что церковь — это сила, действующая не только на территории Армении, но и по всему миру.

При этом организаторы сбора подписей подчёркивают: они не выступают против Никола Пашиняна как главы правительства, но лишь призывают его одуматься и не рушить основу народа на родине и в диаспоре. Об этом же говорит и Левон Муканян, как представитель епархии ААЦ.

«Наша церковь всегда была и есть вне политики, точнее, над политикой. Священники не баллотируются в парламент, не занимают государственные должности. Но церковь просто обязана поднимать голос в защиту народа — а народ требует от премьера соблюдать конституцию. А как иначе?» — подчёркивает собеседник.

Конфликт премьера с церковью перешёл в открытую фазу в 2020-м. Тогда католикос Гарегин назвал его фактическим виновником поражения во Второй карабахской войне и возложил на премьера вину за углубление разобщённости народа.

После того как Нагорный Карабах (Арцах) оказался под полным контролем Азербайджана, иерархи церкви не раз обращали внимание на положение беженцев и — в том числе на международном уровне — требовали обеспечить сохранность армянских памятников в Арцахе.

В ответ была инициирована кампания по смещению католикоса Гарегина и «реформе» церкви. «Он [премьер-министр] собрал предателей — епископов, нашлось десять таких. Создал какой-то координационный совет. Он дает указания суду — вынести решение, чтобы католикос восстановил в сане и в должности разжалованного епископа», — поясняет Левон Муканян.

Власти обвиняют предстоятеля и епископат в поддержке «антиармянских интересов» (конкретнее — церковь якобы призывает к новой войне с Азербайджаном), священников называют «агентами влияния прежней власти». Конфликт возымел обратный эффект: рейтинг одобрения ААЦ вырос в республике с 30% до 75%.

Как ранее отмечало ИА Регнум, «варчапета» на днях фактически выгнали из церкви святой Анны в Ереване — тогда охрана премьера попыталась оттеснить верующих для прохода своего шефа, началась потасовка, и Пашинян вынужден был покинуть территорию храма.

Когда 1 апреля Пашинян прибыл с визитом в Москву, возле армянского посольства в Москве прошёл митинг под лозунгами «В единстве — сила, в разделении — слабость», «Армянская нация стоит на защите Церкви», «Диаспора и Армения — единое целое», «Вместе со Святым Эчмиадзином».

Как пояснил тогда ИА Регнум один организаторов акции, общественный деятель Мика Бадалян, «это уже пятый такой митинг, который проходит в Москве, плюс к этому аналогичные мероприятия еженедельно проходят в регионах России».

По мнению политолога Айка Халатяна, в сложившейся в республике ситуации ААЦ действует взвешенно. Так, вопреки призыву некоторых оппозиционных политиков, Святой Эчмиадзин не лишает сана тех священников, которые поддержали Пашиняна, что добавляет авторитета католикосу Гарегину. И на этом фоне ряд высших иерархов, которые ранее поддерживали Пашиняна, уже отказались от лояльности ему, отмечает Халатян.

Объединение разрозненной оппозиции вокруг церкви создаёт проблемы для Пашиняна и его окружения, указывают эксперты. Вместо нейтрализации паствы как неподконтрольной силы он получил организованных оппонентов — и в республике, и в общинах по всему миру. Что особенно важно, с учётом парламентских выборов, намеченных на июнь.

Партия премьера «Гражданский договор» по опросам находится на первом месте среди других политических сил, но это первенство относительное. Рейтинг правящей партии — всего 24%, тогда как к Армянской апостольской церкви по переписи 2011 года 92,6% принадлежит населения республики.

«Мы должны показать всему миру то, что наша церковь, она не бездетна, что чад армянской церкви много», — поясняет Ирина, участница сбора подписей у московского армянского собора Преображения Господня.