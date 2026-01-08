В конце декабря 2025 года дирекция Московского зоопарка сообщила: ослик Жорик, который перевозил снаряды в зоне СВО, поселился на одной из контактных площадок главного московского «зверинца» — в Детском зоопарке на Новой территории. «Теперь его дом — это уютная ферма… Он живет в соседнем вольере с камерунскими козочками. И надо сказать, соседи ему явно интересны!» — сообщил канал Московского зоопарка.

Жорик, который «служил» вместе с бойцами 1430-го гвардейского мотострелкового полка, был настоящим фронтовым помощником: не только подвозил боеприпасы для артиллерийских установок, но и «помогал по хозяйству». Когда подразделение передислоцировалось, ослика было решено «демобилизовать».

Благодаря неравнодушным людям Жорик в сентябре прибыл в зоосад в Великом Устюге Вологодской области — филиал Московского зоопарка. Здесь не раз бывавшего на передовой четвероногого помощника встретили ветеринары и зоологи.

Изначально предполагалось, что после адаптации и обследований на «родине Деда Мороза» фронтового ослика перевезут в столицу — что в результате и было сделано.

Использование вьючных животных для перевозки боеприпасов и имущества на передовую — это не экзотика. Ещё в начале года в соцсетях и СМИ появились сообщения о том, что в зоне СВО активно задействуют гужевой транспорт. Одним из первых об этом рассказал военкор Дмитрий Стешин в своём Telegram-канале, со слов одного из бойцов. Тот передал, что его подразделению «выдали ослика», чтобы на нём отвозили боекомплект «на передок».

Поскольку главная рабочая лошадка — грузовики «Урал-4320» часто оказываются целями противника, то задействовали живое непарнокопытное.

Похожую историю передал со слов бойца и другой военкор, фотокорреспондент Александр Гармаев: «Нам выдали ослика, он на взводобеспечении припаркованный».

Всё согласно действующему приказу министра обороны от 31.12.1999 «Об утверждении перечней техники, гужевого и вьючного транспорта», из которого следует: в ВС России могут использоваться «в качестве средства тяги» с упряжью — лошади и верблюды в возрасте от 4 до 7 лет, ездовые олени в возрасте от 2 до 5 лет, «ослы (ишаки) в возрасте от 3 до 7 лет, а также повозки, нарты и сани».

В западных СМИ, например в Forbes, уже позубоскалили по поводу того, что российская армия-де впадает в архаику: якобы по причине больших потерь в технике наши военные передвигаются на лошадях и возят на осликах.

На деле, как отметил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны 17 декабря, «в этом году исправность вооружения и техники поддерживалась на уровне не ниже 98%».

Что до новейших устройств, то — как указал глава Минобороны — в 2025-м ВС России получили 288 тысяч роботехнических (в том числе эвакуационных) платформ, и это только начало: пока наземные дроны закрывают потребность армии на 20%, и их число будет только наращиваться. Нет недостатка и в лёгких средствах перемещения: в августе Белоусов проинформировал, что армия получила 22,7 тысячи мотоциклов, квадроциклов и багги, и ещё 12 тысяч единиц предполагалось поставить до декабря (итого почти 35 тысяч к концу года).

Кажущаяся «архаика» в виде гужевых повозок — применение военной смекалки в современной войне беспилотников, какой и стала СВО к 2024–2025 годам.

Во всех случаях речь идёт, конечно, не о поставке «вместо» военных транспортов — тех же «Уралов», — а в дополнение к этой технике.

Ослики, во-первых, не столь заметная цель для вражеских FPV-дронов в сравнении с грузовыми или легковыми автомобилями (не говоря уже о военной технике).

Во-вторых, выносливое вьючное животное пройдёт по бездорожью, «зелёнке» и пересечённой местности — там, где сложно будет проехать даже мотоциклу, а бойцу будет и тяжело, и далеко идти и нести на себе груз.

«Тамплиерская» тактика спецназа

Схожую цель преследует и инициатива, о которой в сентябре сообщал телеканал RT. На полигоне 9-й бригады 51-й армии в отряде спецназначения «Шторм» бойцов обучают верховой езде, рассказал военкор Семён Пегов.

Как пояснил командир отряда с позывным Хан, преимущества очевидны: неподкованная лошадь не наступит на магнитную мину. Плюс всё та же возможность тихо и сравнительно незаметно проходить маршрут по пересечённой местности (а таких на донбасском участке фронта достаточно), где нет ни дороги, ни колеи.

Марш-бросок до позиций ВСУ, которые требуется зачистить и откатиться назад, может занимать до 10–15 километров, и бойцам спецназначения приходится преодолевать эти расстояния в полной выкладке.

Боевой конь, приученный не бояться звуков стрельбы и «прилётов» — такой, как жеребец Малыш из конюшни «Шторма», — хорошее средство передвижения, в том числе ночью. Лошадь хорошо видит в сумерках (если речь не идёт о кромешной тьме), быстро ориентируется на местности и чувствительна к любому движению — работает инстинкт избегания хищников.

«Одна лошадиная сила» не оставляет и теплового следа, сравнимого со следом двигателя.

Для большей эффективности в спецподразделении даже придумали что-то вроде средневековой езды «по-тамплиерски», по двое на одном коне: один боец управляет лошадью, другой «обеспечивает огневой контакт». По прибытии оба спешиваются и переходят к выполнению задачи.

«На утренней зорьке, бесшумно и незаметно»

В 31-м мотострелковом полку «Башкортостан» 67-й мотострелковой дивизии лошадей используют более традиционно — как тягловую силу. Причём, судя по сообщению агентства «Башинформ», используют ещё с лета 2023 года. Комполка с позывным Башкир тогда рассказал агентству: в распоряжении полка достаточно техники для доставки грузов на передовую — и «шишиги» (грузовики ГАЗ-66), и квадроциклы. Но на маршруте есть опасность попасть под удар с воздуха, подчеркнул командир.

«А на утренней зорьке на лошадях можно бесшумно и незаметно доставить всё что нужно до боевых позиций — на двух конях это порядка 200 кг», — пояснил офицер. Одним из инициаторов этой идеи был имам Хамза-хазрат Хафизов, который оказывает духовную поддержку бойцам полка — мусульманам (за православных воинов «Башкортостана» молится протоиерей Виктор Иванов), а двух коней Абзелила и Буяна передал бойцам бизнесмен из Баймакского района Башкирии.

В конце 2024-го Хамза-хазрат рассказывал изданию Daily Storm, что кони здоровы, сыты и исправно выполняют боевую задачу: возят миномёты, боеприпасы и другие необходимые грузы.

Фронтовые лошади и ослики выполняют не только «логистические» задачи — это ещё и возможность на передовой хотя бы отчасти восполнить гормон радости при общении с добрым и верным животным. Конечно, по возвращении из зоны СВО нуждающихся в психологической помощи бойцов ожидает реабилитация — и одним из методов которой является иппотерапия: адаптивная верховая езда и общение с лошадьми.

Как уже рассказывало ИА Регнум, лошадиной терапией занимаются в том числе энтузиасты и в Луганске, и в Донецке. Но и во время боевых действий тот же Жорик поддерживал бойцов своей преданностью, добротой и — опровергая стереотипы об ослах — умом.