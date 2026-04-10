8 апреля на сайте «Изборского клуба» вышла статья Андрея Аверьянова и Павла Шамарова «Британская властная элита как субъект культурного и международного терроризма». Авторы анализируют роль Лондона как главного центра подрывной антироссийской деятельности, где соединяются силовое давление, культурное влияние и работа через элитные связи.

Иван Шилов ИА Регнум

Такая постановка вопроса и вывела публикацию за пределы площадки, где она появилась, и инициировала общественную дискуссию.

Аверьянов и Шамаров разворачивают мысль в исторической ретроспективе. Актуальное противостояние Британии с Россией предстаёт лишь современным этапом в долгом сюжете.

Авторы дают оценку Соединённому Королевству как государству, чьё могущество лишь отчасти основано на промышленности и торгово-финансовых операциях. Источником богатства Британской империи на протяжении веков были насилие в колониях и присвоение чужих богатств и культурных ценностей.

Из этого вытекает главный тезис текста: английская элита привыкла действовать жестоко и корыстно, поскольку убеждена в собственном «естественном» и безусловном праве навязывать волю другим народам.

Международная политика Лондона описывается тремя терминами — «британский культурный терроризм», «культурная деколонизация» и «исторический антироссизм».

Следующий смысловой блок статьи — современная политическая ситуация. Украинский конфликт, диверсии и теракты в России — элементы согласованной опосредованной войны против нашей страны, указывают авторы. В этой прокси-войне главным актором выступает Великобритания, вне зависимости от того, кто — Елизавета II или Карл III — находится на троне, какое — консервативное или лейбористское — правительство занимает офис на Даунинг-стрит.

Авторы пишут о британском участии в антироссийской деятельности через украинскую сторону, через эмигрантскую среду, через симпатизирующие Британии элиты и через скрытое воздействие на внутренние процессы в стране.

Аверьянов и Шамаров предлагают рассматривать такую деятельность как форму международного терроризма. На практике решать лондонскую проблему предлагается так: самоочищение элит, более жёсткая линия в отношении Лондона и возврат культурных ценностей, которые, по мысли авторов, Британия в разное время присвоила или вывезла.

Публикация авторов «Изборского клуба» получила резонанс в блогах и каналах мессенджеров. Комментаторы в целом приняли логику Аверьянова и Шамарова, но расставили собственные акценты.

Так, политолог Илья Ухов в отзыве поддержал главный тезис статьи: Британия — «наш прямой и бескомпромиссный враг».

«Лондон давно проводит враждебную политику, направленную на ослабление России, её влияния и внутренней устойчивости», — соглашается Ухов. При этом, он подчёркивает, что «антироссизм» не сводится только к поддержке Украины: «Британцы мастера играть в инфовойны, подстрекать к санкциям, прямо вмешиваться в политический процесс».

Отдельно политолог делает акцент на скрытом и долгосрочном инструментарии антироссийской работы британцев. В его формулировке речь идет о воздействии «через разветвлённую сеть НКО и разные способы мягкого влияния», а также о работе с частью российских элит.

«Крайне важный фактор британского влияния заключается в подсаживании на крючок отдельных представителей элит», где, как пишет аналитик, используются и система образования, и финансовые «крючки», и другие способы теневого воздействия.

Ухов связывает эту схему влияния уже с внутренними уязвимостями России. Политолог подчёркивает: Британия «пытается воздействовать на Россию через внутренние слабые места, задействует экономические трудности, подогревает деструктивные общественные настроения, активно работает с сепаратизмом, продвигает и разрушительную промиграционную политику».

Эксперт делает прикладной вывод: «Нужно самим проводить более наступательную политику в информационной сфере».

«Нужно очищать собственные элиты от людей, прямо или косвенно пляшущих под дудку британцев», — подчёркивает Ухов.

Развёрнутый отзыв в двух постах на статью Аверьянова и Шамарова оставил публицист Роман Антоновский.

Авторы, по его словам, «сформулировали то, что многие просто не понимают, боятся или стесняются сказать…».

Российские аналитики и СМИ давно и активно пишут о террористическом характере киевского режима, но авторы статьи для «Изборского клуба» резонно замечают, что «за укротеррористами стоит террористическое государство Британия», делает вывод Антоновский.

Он призывает обратить внимание на один из ключевых терминов статьи — который заслуживает того, чтобы войти в политический лексикон. «Комплекс русофобских и антироссийских действий, направленных на уничтожение нашей страны, авторы статьи метко назвали неологизмом «антироссизм», — пишет Антоновский.

Таким образом, в поле обсуждения выносится тема, которую затронули авторы «Изборского клуба»: «многолетнее стремление Англии уничтожить Россию достигло своего апогея сегодня», а в качестве главной угрозы называется «британо-украинский террористический симбиоз».

Этот общий вывод подкрепляется фактическими данными, которые необходимо включить в анализ британского антироссизма, указывает Антоновский.

Он поясняет: речь идёт о «военной и политической поддержке Англией Украины», о доказанных фактах участия британских наемников и инструкторов.

Это такая же неотъемлемая часть политики Лондона, как и попытка создать вдоль российских границ русофобский «пояс государств-лимитрофов», как и попытка противодействии российским проектам по всему миру, как и упомянутая Аверьяновым и Шамаровым работа через «пятую колонну» внутри страны.

Отдельно Антоновский останавливается на теме терактов: «Разработка и оперативное обеспечение операций находятся в компетенции спецслужб Великобритании, а их непосредственное исполнение — СБУ или ГУР».

Геополитическую оценку необходимо дополнять практически, уверен Антоновский, поясняя:

«Бить надо и по тем, кто эти теракты хохлам заказывает. Наказывать весь англо-украинский антироссийский террористический альянс». Так исходный тезис статьи превращается в предметный политический запрос.

«Наглосаксы понимают только силу и свою собственную боль», — утверждает Антоновский, а затем формулирует и главный вывод своего отзыва: «Если у англичан есть комплексная стратегия уничтожения России, значит, у Россия должна быть комплексная стратегия уничтожения Англии».

В таком виде отклик на статью окончательно выходит за пределы пересказа и превращается в самостоятельное политическое высказывание. Полемическое заострение исходных тезисов говорит о том, что обстоятельная статья Аверьянова и Шамарова затронула один из самых болезненных вопросов истории и актуальной политики.