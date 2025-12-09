9 декабря Россия чтит память тех, кто посвятил жизнь служению Отечеству — от героев прошлого до героев настоящего. В этот год, объявленный Годом защитников Отечества, дата приобретает дополнительное значение: подчёркивает преемственность поколений и напоминает о людях, которые своей стойкостью и трудом утверждают безопасность и достоинство страны.

Александр Демьянчук/ТАСС

День Героев Отечества имеет глубокие исторические корни. Его предшественником был день кавалеров орденов Святого Георгия и Славы: 9 декабря (26 ноября по старому стилю) 1769 года Екатерина II учредила орден Святого Георгия — им отмечали воинов за исключительную доблесть, личную отвагу и готовность к самопожертвованию.

После революции 1917 года традиция чествования георгиевских кавалеров была прервана и на долгие десятилетия утратила официальное признание. Возрождение произошло уже в новом веке: орден был восстановлен указом президента в 2000 году, а в 2007-м федеральным законом снова установлена памятная дата — День Героев Отечества.

9 декабря чествуют Героев Российской Федерации, Героев Советского Союза, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия.

Этот день посвящён тем, кто выбрал службу государству и тем самым задал меру ответственности перед Отечеством.

По уже сложившейся традиции 9 декабря в Георгиевском зале Кремля традиционно собирают кавалеров высших наград, представителей власти и общественников.

По всей России инициативные объединения, волонтёрские центры и активисты общественных проектов проводят форумы, патриотические события, программы поддержки семей героев и ветеранов. Эти инициативы сохраняют живую связь поколений и подают молодёжи современный пример служения Родине.

Так, например, 9 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге празднование Дня Героев Отечества началось с возложения цветов к обелиску «Городу-герою Ленинграду» на площади Восстания. В церемонии приняли участие: губернатор Петербурга Александр Беглов, полпред в СЗФО Александр Гуцан, глава Совета Героев СССР и РФ и полных кавалеров ордена Славы Петербурга и Ленобласти Геннадий Фоменко, представители «Юнармии», движения «Волонтёры Победы», ребята из Российского движения школьников.

«Не думаешь о том, что это — подвиг»

В этом году 8 декабря, в преддверии праздника в рамках всероссийского проекта «Разговоры о важном» во всех школах и колледжах страны прошли беседы на тему «Россия — страна победителей».

Разговор был посвящён героизму как явлению, подвигам защитников Отечества во все века нашей истории и тому влиянию, которое эти проявления духа оказывают на идентичность и культурный код российского общества.

Федеральным спикером лекции «Россия — страна победителей» стала Герой России, военный медик Людмила Болилая.

Вот уже более 15 лет Людмила Вячеславовна спасает человеческие жизни — сначала как фельдшер скорой помощи, а позже — работая в прифронтовых госпиталях в зоне СВО. Болилая помогала и продолжает помогать не только бойцам, но и мирным жителям.

Сергей Карпухин/ТАСС Герой России, медсестра мотострелкового подразделения ефрейтор Людмила Болилая

В январе этого года при очередной атаке противника Людмила Вячеславовна бросилась на помощь пострадавшим и вытащила из-под обстрела нескольких военных. Она накрыла собой раненого бойца, получив осколочные ранения.

За подвиг при исполнении служебного и врачебного долга Людмила Болилая была удостоена высшей награды — президент Владимир Путин 22 мая вручил ей «Золотую Звезду» Героя.

«Совершая подвиг, не думаешь о том, что это подвиг. Каждый на моем месте поступил бы так же. Это и не должно быть подвигом, это само собой разумеющееся. Это наша норма жизни, когда мы помогаем друг другу, когда мы подставляем плечо», — подчеркнула Болилая в одном из интервью.

Герои России и педагоги — участники акции «Россия — страна победителей» — обращаясь к школьникам и студентам колледжей, подчёркивали: каждый подвиг — это преодоление, как в сражениях на передовой, так и в повседневной жизни.

«Те, кто готов отдать всё ради мира»

В 2025 году, объявленном Годом защитников Отечества, мы обращаем внимание на современный смысл героизма и на преемственность воинских традиций. Об этом в праздничный день говорят и участники СВО, удостоенные высшей награды страны.

«С Днем Героев Отечества! Для меня этот день — память о тех, кто готов отдать всё ради мира и благополучия нашего народа. Я вспоминаю подвиги дедов и прадедов, мысленно поддерживаю тех, кто сейчас выполняет свой долг, и читаю истории коллег и сослуживцев», — поздравляя защитников, рассказывает Герой России Владимир Манохин.

Майор Манохин, заместитель командира мотострелкового батальона, отличился в многодневных тяжёлых боях, которые летом прошлого года шли у села Крынки Херсонской области. Враг, высадившись на левом берегу Днепра в районе Крынок, сформировал плацдарм и попытался развить «наступ».

Подразделение майора Манохина в течение трёх недель сдерживало попытки ВСУ прорвать нашу оборону. Несмотря на многочисленные ранения, Манохин лично руководил батальоном, отражавшим постоянные атаки противника.

Пресс-служба Минобороны России Министр обороны Андрей Белоусов вручил Владимиру Манохину наградное оружие

«Полежал, чуть-чуть подремал, выпил таблеток, пошёл дальше. Когда через два дня стало, если можно так сказать, тихо, к медикам сходил. Осколки достали откуда-то из плеча, из затылка. И пошёл назад, вернулся», — рассказывал командир в интервью телеканалу «Звезда».

9 октября 2024-го при посещении раненых бойцов в Центральном военном клиническом госпитале министр обороны Андрей Белоусов вручил Владимиру Манохину «Золотую Звезду» Героя России.

Сейчас, поздравляя страну с Днём героев, майор Манохин подчёркивает:

«Хочу, чтобы каждый чувствовал гордость за свой вклад в защиту Отечества. Желаю здоровья, счастья и мирного неба над головой. Пусть ваша доблесть и преданность будут по достоинству оценены».

«Идите вперёд, никогда не сдавайтесь!»

Отдавая должное боевому подвигу солдат и офицеров, руководство России уделяет особое внимание их возвращению в мирную жизнь. Программа «Время героев» помогает участникам СВО открывать новые возможности для профессионального роста и реализации.

«Героями не рождаются — ими становятся. Каждый здесь на деле доказал преданность стране, самоотверженность и стойкость. Для меня важно, что президент оценил наши заслуги и дал возможность продолжать проявлять себя уже на гражданской службе. С праздником, уважаемые коллеги! Идите вперёд и никогда не сдавайтесь», — подчёркивает Александр Шептухин, Герой России и советник руководителя Федерального агентства воздушного транспорта, участник программы «Время героев».

Военный лётчик Александр Шептухин — участник контртеррористических операций на Северном Кавказе, в его послужном списке — боевые командировки в Сирии. С 24 февраля 2022 — на СВО. С начала спецоперации совершил более полутысячи боевых вылетов, из них не менее трёхсот в формально «нелётных» погодных условиях. При выполнении одного из боевых заданий его Ил-22 был поражён ракетой ВСУ.

Программа «Время героев» Герой России и советник руководителя Федерального агентства воздушного транспорта, участник программы «Время героев» Александр Шептухин

Александр Шептухин — командир экипажа, находившийся за штурвалом — получил тяжёлые ранения. Вопреки обстоятельствам, ночью и при плохой погоде, «Ил» удалось довести до аэродрома — благодаря слаженной работе экипажа, помогавшего своему командиру.

После нескольких сложных операций в госпиталях и возвращения к мирной жизни майор Шептухин принял решение принять участие в президентской программе «Время героев» — и трудится теперь на ответственном посту в системе гражданского воздушного транспорта.

«Благодаря программе «Время героев» мы с коллегами являемся частью большого общего дела, и я горжусь, что продолжаю приносить пользу Родине уже на гражданской службе», — делится Герой России, гвардии капитан Илья Споняков.

Сергей Гунеев/POOL/ТАСС Герой России, капитан Илья Споняков

Выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени Маргелова, Илья Споняков с февраля 2022-го — на передовой СВО. За мужество, проявленное в боях против ВСУ херсонском направлении, был награждён медалью «За отвагу».

Летом 2023-го 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк, где служил Споняков, был переброшен в Запорожскую область в район сёл Работино и Вербовое. На этом участке противник пытался развить своё широко разрекламированное наступление, здесь шли особенно тяжёлые бои.

Во время разведки 3 августа 2023 года командир роты старший лейтенант Споняков обнаружил продвижение украинской ДРГ. В материалах к представлению офицера к награде отмечалось:

«Профессионально организовав засаду, вступил в скоротечный бой с противником. Огнём из бесшумной снайперской винтовки «Винторез» уничтожил головной дозор в количестве трёх человек, затем, обойдя противника с фланга, блокировал его и вынудил сдаться в плен». «Взять» удалось четырёх офицеров ГУР минобороны Украины.

Несколько дней спустя в засаду, которую организовал командир разведроты Споняков, попала группа бойцов противника вместе с техникой — американскими БТР «Страйкер» и М113. И менее через неделю роте пришлось пройти серьёзное испытание — вести бой против превосходящих сил противника. Итог: три подбитых М113, два «Страйкера», не менее 30 «двухсотых» противника.

Указом президента от 30 ноября 2023-го Илье Дмитриевичу Спонякову вручена «Золотая Звезда» Героя.

Обращаясь к тем, кто удостоен высших наград России, капитан Споняков подчёркивает:

«Ваши усилия, преданность и готовность прийти на помощь делают нас сильнее. Вы — настоящие герои Отечества. Желаю, чтобы в ваших семьях всегда царили тепло и уют, а тыл оставался надёжным и крепким. Здоровья, удачи и успехов в работе! С праздником!».

Эти слова передают сдержанную, но глубокую правду о служении. Герой — это человек, для которого долг перед страной важнее личного удобства, и кто остаётся верен этому выбору вне зависимости от обстоятельств.

Важно, чтобы внимание к героям сопровождалось реальной поддержкой тех, кто несёт службу, а также заботой о ветеранах и семьях, чья жизнь напрямую связана с трудом и риском. Это делает память живой и укрепляет доверие внутри общества.