В общежитии рядом с учебным корпусом Мордовского госуниверситета 29-летний студент Андрей Шепелев собирается на пары так же, как и остальные: рюкзак, расписание, дорога в две минуты. Разница лишь в том, что после тяжёлого ранения второкурснику приходится заново «собирать» память — и учиться заново, уже взрослым человеком с опытом передовой и тяжёлого ранения.

Иван Шилов ИА Регнум

Татьянин день 25 января, День российского студенчества, он отмечает так же, как и его одногруппники, которые в среднем на 10 лет его младше.

«Я поступал в университет, когда ещё лежал в госпитале. Был на лечении и в это время дистанционно сдавал вступительные экзамены. Самое сложное — адаптация к образовательной программе, — рассказывает Андрей ИА Регнум. — Ребята относятся с пониманием. А как же ещё. Помогают… Я учусь со всеми».

Наш собеседник находит время и для встреч со школьниками, которым он рассказывает о пережитом на СВО. А ведь для полноценного возвращения к мирной жизни студенту Шепелеву необходимы физические нагрузки — он занимается плаванием, велопрогулками, играет в сборной Мордовии по адаптивному футболу, участвует в республиканских спартакиадах среди ветеранов и участников боевых действий.

Личный архив Ветеран СВО Андрей Шепелев находит время и для учёбы, и для общения с молодёжью

История Андрея Шепелева — не исключение из правил, а часть большого сюжета.

Если в 2024 году в российские вузы было зачислено примерно 16,5 тыс. ветеранов СВО и членов их семей, то в 2025-м — уже 28,7 тыс. Об этом, подводя итоги прошедшего года, сообщил президенту Владимиру Путину профильный министр — глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Российское студенчество начала XXI века было принято упрекать в меркантилизме и нацеленности исключительно на персональный успех. Мол, их цель — получить заветные «корочки» и работать на себя (максимум — на свою семью). То ли дело поколение абитуриентов в шинелях, пришедших в аудитории в 1945-м.

Однако современные студенты выбиваются из этого стереотипа. И речь не только о тех, кто возвращается с фронта и садится за учебники, но и о тех, кто как максимум отслужил «срочную» или посещает военную кафедру.

«Свечи делают, лекарства собирают…»

«Маскировочные сети плетут, окопные сети делают, лекарства собирают постоянно, гуманитарную помощь», — рассказывает о своих однокашниках Андрей Шепелев.

Студенты по всей стране вовлечены в волонтерские проекты, помогают фронту, работают в приграничье и в новых регионах. Так, к примеру, юноши и девушки — активисты «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» (ВСКС) из Ростова-на-Дону помогли сформировать 140 тыс. продуктовых наборов.

В прифронтовых районах Курской и Белгородской областей ребята из ВСКС занимались логистикой помощи, заготовкой дров для нужд военнослужащих и аварийно-восстановительными работами. В новых регионах студенты помогали устранять последствия обстрелов: закрывали тепловой контур зданий, разбирали завалы.

В добровольчество вовлечены не только студенты университетов (по сути, уже взрослые люди), но и подростки.

Например, по данным столичного департамента образования, учащиеся московских колледжей в 2025-м отправили на передовую 15 тонн «гуманитарки».

Государство, со своей стороны, помогает будущим специалистам, развивая систему льгот и квот, в том числе на региональном уровне.

«Всего один документ требуется»

По данным Минобрнауки, в 2025 году была выделена квота на 53,8 тыс. бюджетных мест для участников СВО и их родных. Базовый ориентир для вузов — не менее 10% «бюджета» под эту категорию; при этом сотни университетов добровольно поднимают порог выше установленного минимума. Свои меры поддержки работают и на региональном уровне.

Примером такой помощи служит история ещё одного студента, с которым ИА Регнум поговорило в канун Татьянина дня.

Ветерану СВО из Чечни, студенту Грозненского нефтяного технического университета Алихану Бугаеву сейчас 24 года. В 2011-м он с отличием окончил восстановленную (впервые открытую ещё в 1961-м) школу №2 в Аргуне, которая носит имя Канти Абдурахманова, героя Великой Отечественной.

Бугаев взял призовые места на состязаниях по шахматам и боксу, получил среднее образование в Ингушском индустриальном колледже в городе Карабулаке по специальности «оператор информационных систем и ресурсов». Участие в СВО отнюдь не перечеркнуло дальнейшие планы.

«Вернулся после окончания контракта, какое-то время искал себя «на гражданке», потом пошёл учиться. При поступлении на контрактной основе, как участнику боевых действий, мне дали льготы — 50-процентную скидку на обучение на платной основе», — рассказывает Алихан.

Для оформления льготы не потребовалась бумажная волокита. «Справку об участии в военкомате предоставляют по месту прописки. Это единственный документ, который требуется», — объясняет наш собеседник.

Личный архив Алихан Бугаев защищал Родину на передовой и в будущем видит себя IT-специалистом

«С учёбой у меня пока проблем не возникало: учусь так же, как и мои одногруппники, — делится наш собеседник. — Вопросы о том, что было на СВО, задают все: кто-то больше, кто-то меньше». Самая распространённая реакция — удивление: в таком возрасте уже ветеран… Но это удивление сочетается с уважением.

Выбор заочного связан с тем, что Алихан совмещает работу и учёбу — трудится помощником машиниста, идёт на повышение, а учёба откроет перед ним разнообразные пути развития в мирной жизни. Одним из таких путей Алихан видит работу IT-специалистом в нефтегазовой отрасли.

Студент-ветеран, конечно, не забывает и о тех, кто сейчас на фронте. «В студенческих инициативах ещё не было возможности принять участие, но мы с коллегами недавно отправили гуманитарную помощь», — рассказывает Бугаев.

«Когда закрываю «хвосты», муж берёт быт на себя»

Когда заходит речь о новом российском студенчестве — активном и неравнодушном, в первую очередь вспоминают об участниках спецоперации, о молодых волонтёрах, работающих в прифронтовой зоне или помогающих в тылу.

Но следует вспомнить и о тех, кто ломает стереотип о том, что для молодежи главное — карьера и «личная жизнь без обязательств», — и заводит семью, не дожидаясь «идеального момента».

Например, по данным столичной мэрии, в Москве летом 2025-го был зафиксирован рекорд за 10 лет — было зарегистрировано 36 тыс. браков, причём средний возраст молодожёнов снизился с 29 до 26 лет. В целом по России (по состоянию на весну позапрошлого, 2024 года) 5,3 млн молодых семей, из которых 3,9 млн растят детей. Такие данные приводила вице-премьер Татьяна Голикова.

2024-й был объявлен Годом семьи, но это, конечно, не значит, что в предыдущие и последующие годы государство упускало из виду вопрос о поддержке молодых супругов и родителей.

С июля 2025 года заработали поправки в закон «О молодёжной политике», которые официально закрепили понятие «студенческая семья»: оба супруга (или единственный родитель) в возрасте до 35 лет обучаются по программам среднего профессионального или высшего образования.

Как сообщила на проходившем в декабре 2025-го Конгрессе молодых учёных глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, сегодня в российских университетах насчитывается 50 тыс. студенческих семей, из которых около 13 тыс. — семьи с детьми.

В приказе, который Минобрнауки издало 30 октября прошлого года, перечислены рекомендации вузам: оказывать материальную помощь студенческим семьям, создавать комфортные условия для студентов, в том числе семейные комнаты.

Примерно в 400 вузах молодым мамам выплачивают матпомощь, а более чем в 200 — освобождают от платы за проживание в общежитии при наличии детей.

О том, как поддержка работает «на земле», ИА Регнум рассказали Данир Менкеев и Гиляна Молоткова, которые учатся в Калмыцком государственном университете в Элисте.

Данир сделал предложение руки и сердца Гиляне в 2024 году на Всероссийском студенческом форуме «Твой Ход», где они оба участвовали как авторы социально важных проектов. Летом 2025-го молодые люди сыграли свадьбу.

Личный архив Будущие супруги Данир Менкеев и Гиляна Молоткова участвовали в студенческом форуме «Твой Ход» в национальных костюмах

Студенческая семейная жизнь — дело не из лёгких, признаёт Данир, магистрант КалмГУ. «Главная сложность — дефицит времени для качественного досуга… Не просто «как дела», а нормально провести время», — делится собеседник.

Его жена Гиляна, которая учится на 4-м курсе по направлению психолого-педагогического образования, добавляет: в студенческом браке есть и свои плюсы.

Раннее создание семьи не «съедает» учёбу, а иногда делает её проще — за счёт взаимной подстраховки. «Он студент, я студентка — сессии почти одновременно, — рассказывает Гиляна. — Когда я закрываю свои «хвосты», он берёт часть быта на себя. Когда ему нужно время на курсовые, я могу помочь — я понимаю, как это оформляется, и беру на себя рутину».

Также важно, что студенческой семье помогает и университет.

После регистрации брака им выплатили материальную помощь от КалмГУ, предлагали переселиться в семейное общежитие — «блочного типа, своя кухня, свой санузел, есть детская комната», поясняет Гиляна.

У них с Даниром уже было жильё, но такое предложение — большое подспорье для других молодых семей, подчёркивают собеседники.

Личный архив Главное в семье — взаимная поддержка, уверены Данир и Гиляна

«Помощь на самом деле большая, и не всем мы ещё успели воспользоваться», — делится Гиляна. Это университетские праздники и подарки для детей студентов, путёвки в санаторий-профилакторий и просто бытовая помощь, «которая редко попадает в отчёты».

Официальные цифры, которые приводят Минобрнауки и профильные ведомства в регионах, говорят о расширении «входных» возможностей — квоты растут, приём по ним увеличивается. Участие в волонтёрских проектах давно стало частью университетской повседневности. А поддержка студенческих семей постепенно оформляется в обычную практику.

Но общение в канун Татьянина дня с теми, кто постигает науки в 2025/26 учебном году, позволяет уловить другое: изменение самого облика российского студенчества — от растущего уважения к защитникам России до желания создавать семью, не дожидаясь получения диплома.