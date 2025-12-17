В середине октября 2025 года президент Владимир Путин своим указом утвердил новую Концепцию миграционной политики России.

Иван Шилов ИА Регнум

Ключевой документ будет определять основы работы государства с иностранцами в ближайшие четыре года — с 2026 по 2030-й.

Целью госполитики обозначено снижение числа нелегальных мигрантов и количества преступлений, совершённых иностранцами. Должно снизиться число детей иностранцев, не посещающих школы, а число приезжих, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности, наоборот, вырасти.

Принятие новой Концепции стало логическим завершением целой серии серьёзных перемен в миграционной политики, которыми ознаменовался 2025 год.

Нарушителей — в реестр

Ещё в канун нового года, 30 декабря 2024-го, президент подписал указ: иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в России незаконно, обязывались или самостоятельно покинуть страну, или легализоваться до 30 апреля 2025 года.

С 5 февраля заработали два закона, меняющих миграционные правила — 248-ФЗ и 260-ФЗ, подписанные Владимиром Путиным ещё в августе 2024-го.

Так, был введён режим высылки иностранцев и лиц без гражданства, которые находятся в России нелегально или нарушили наше законодательство.

После вступления закона в силу те, кто незаконно находится на территории России, вносятся в особый реестр контролируемых лиц, через который нежелательных мигрантов отслеживают правоохранители.

Иностранцы и апатриды в режиме высылки не могут приобретать жильё и автомобили, управлять транспортом, брать кредиты, открывать вклады и производить банковские операции, вступать в брак, свободно перемещаться по России.

За нарушение требований полагается депортация.

А для российских граждан, организаций и фирм полагается административная ответственность за оказание услуг иностранцу, попавшему в реестр контролируемых лиц.

Срок временного пребывания иностранцев сократился до 90 суток в течение календарного года (до этого лимитом были 180 суток).

Кроме того, полиция получила возможность помещать в «специальные учреждения» на 48 часов иностранцев, которым назначено принудительное выдворение.

26 марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил: к этому моменту уже порядка 640 тыс. приезжих-нелегалов были включены в реестр.

«По данным МВД, на 1 сентября в реестре контролируемых лиц находились 770 тысяч мигрантов, треть из которых — женщины и дети», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём канале на платформе MAX.

Упрощённый порядок депортации

По закону 248-ФЗ в ряде случаев решение о депортации могут принимать сотрудники органов внутренних дел. Раньше такие постановления, как правило, выносил суд, а теперь государство дало возможность сократить путь от выявленного нарушения до реального исполнения.

Важно, что полномочия не «размазали»: в законе фигурируют руководители территориальных органов и их заместители, руководители миграционных подразделений. А также руководители по линии контроля за оборотом наркотиков и начальники линейных подразделений полиции на транспорте — в пределах их компетенции и состава правонарушений.

Выдворение становится инструментом, который можно применять быстрее именно там, где нарушение — типовое и массовое (например, нарушение режима пребывания или проживания, несоблюдение правил въезда и т.п.).

Решения принимаются без ожидания длинной процессуальной очереди.

При этом новый механизм не исключает возможности правовой защиты. Постановление о выдворении можно обжаловать в суде в установленный срок — 10 суток.

Одновременно закон дал МВД ещё один инструмент: возможность поместить иностранного гражданина, которому назначено принудительное выдворение, в специальное учреждение на срок до 48 часов — чтобы решение не оставалось бумажным и не срывалось из-за банального «исчезновения» нарушителя.

Единая служба регистрации и контроля

Указом президента от 2 апреля создана Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России. Начальник новой структуры одновременно является первым замом министра внутренних дел (сейчас в этой должности — генерал-полковник полиции Андрей Кикоть).

То, что профильное главное управление МВД «повысили в звании» до отдельной службы в структуре министерства, позволило выстроить единую и эффективную систему контроля миграционных процессов.

В ведении Службы в том числе находятся контроль пребывания иностранцев, применение законов и других норм о регистрационном учёте, оформление гражданства России и отказа от него.

В новой структуре консолидированы усилия, которые ранее были распределены между различными ведомствами, каждое из которых ведало отдельным направлением — учётом, проверками, оформлением документов, исполнением решений о депортации.

Единая служба позволяет оперативно выявить «дыры в системе»: быстрее выявляются фиктивные регистрации, проще увязываются данные разных подразделений, эффективно выявляются схемы посредников, которые зарабатывают на обходе закона.

В этом смысле показательными стали результаты операции «Нелегал-2025», о результатах которой МВД, ФСБ и Росфинмониторинг отчитались 20 ноября.

По итогам двух этапов операции (июньского и октябрьского) возбуждено около 4,8 тыс. уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, было выявлено более 128 тысяч нарушений миграционного законодательства, в том числе свыше 100 тыс. нарушений правил въезда и выезда, более 28 тыс. нарушений порядка осуществления трудовой деятельности.

Принято свыше 19 тысяч решений об административном выдворении и депортации мигрантов.

Добавим, что в ходе аналогичной операции 2024 года, при 106 тысячах выявленных нарушений, было депортировали 20 тысяч мигрантов.

По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), с января по август 2025 года приставы выдворили во общей сложности не менее 35 тысяч иностранцев и лиц без гражданства.

Электронный надзор

9 июля президент подписал указ №467, по которому в стране должен быть создан государственный информресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина».

До 30 июня 2026 года МВД должно запустить систему, которая будет содержать сведения обо всех иностранцах, въезжающих, выезжающих и находящихся в России.

По сути, это и есть тот самый «паспорт иностранца» в цифровом смысле: единый профиль, в котором собраны данные о миграционном учёте и пересечении границы, наличии ограничений на въезд, трудовой деятельности, абонентских номерах и других параметрах.

Смысл меры — убрать «слепые зоны», на которых держатся серые схемы: фиктивные регистрации, разрыв между ведомственными базами, повторные нарушения под разными поводами.

Задача профиля — дать полную, достоверную и актуальную картину для оценки миграционной ситуации и выбора мер. При этом иностранцы смогут подавать сведения о себе, в том числе через портал госуслуг.

Для государства это означает более быстрые проверки и уменьшение «ручного режима», а для законопослушных мигрантов — потенциально меньше бумажных кругов и «решал».

Добавим, что с 1 сентября трудовые мигранты, которые прибывают в Москву и Московскую область, обязаны регистрироваться в мобильном приложении «Амина».

Программа, которая внедрена в экспериментальном режиме в двух субъектах Федерации, особо привлекательных для иностранцев, позволяет автоматически сверять заявленный адрес пребывания мигранта с его фактическим местоположением.

Не исключено, по результатам работы пилотного проекта «Амину» или её аналог внедрят и в других регионах России.

Экономические меры

1 сентября вступили в силу ранее утверждённые президентом поправки в Налоговый кодекс. Они вводят дополнительные госпошлины для иностранцев, приехавших на работу в Россию. Как предполагается, это позволит увеличить поступление средств в бюджет, а также усилить контроль.

Так, вводится пошлина в 500 рублей за постановку приехавших на миграционный учет по месту пребывания. Теперь будет проще устанавливать места фактического нахождения приезжих.

В конце года важные нововведения утвердило правительство. Постановлением от 5 декабря была пересмотрена допустимая доля иностранных работников по отраслям.

В частности, на 2026 год правительство снизило планку в строительстве: лимит упал с 80% до 50% от общей потребности в рабочей силе.

Для работодателей это означает простое правило: структуру персонала придётся привести в соответствие с отраслевыми и региональными ограничениями уже до 1 января 2026 года. Иначе включаются меры административной ответственности.

Это не «закручивание гаек», а приоритет занятости россиян и попытка подтолкнуть отрасль к более цивилизованной модели — меньше зависимости от дешёвой рабочей силы, больше производительности и дисциплины.

Параллельно ограничения распространяются и на предприятия в широком смысле — на целые производственные цепочки. Например, в лесной отрасли и деревообработке лимит тоже снижен — с 50% до 40%.

Смысл таких лимитов — не перекрыть кислород экономике, а сделать рынок труда менее уязвимым: чтобы бизнес меньше опирался на серые схемы и посредников, а контроль был не точечным, а системным, в том числе с учётом региональной специфики, которую постановление отдельно предусматривает.

Привлечение соотечественников и полезных иностранцев

«Миграция иностранных граждан в нашу страну больше не рассматривается как вспомогательное средство для решения демографических проблем, а является лишь дополнительным инструментом для реализации мер в экономической сфере», — отметил в ноябрьском интервью «Российской газете» заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин.

Он подчеркнул: прибывающие в нашу страну иностранцы не могут безосновательно рассчитывать на постоянное проживание в России, за исключением отдельных категорий.

Новшества в миграционной сфере, появившиеся в 2025-м, касались не только ужесточения контроля. Как уже отмечалось выше, главной целью миграционной политики обозначено привлечение тех, кто разделяет наши духовно-нравственные ценности.

Это касается, во-первых, соотечественников, оказавшихся за рубежом и желающих вернуться на Родину. И, во-вторых, тех, кого не устраивают неолиберальные порядки, господствующие в странах Запада.

В 2025 году внесены несколько важных изменений в госпрограмму по переселению соотечественников.

Раньше участники программы и члены их семей могли оформить трёхмесячную визу без продления. С 21 июля введено новое правило: можно получить визу сроком до одного года с возможностью продления.

Для участников программы — граждан (или тех, кто раньше имел гражданство) Белоруссии, Казахстана, Молдавии или Украины — теперь не требуется предоставление документов о владении русским языком.

Для остальных расширен перечень документов, которые подтверждают знание русского: теперь это, в том числе, аттестаты и дипломы, полученные в СССР до 1 сентября 1991 года, и российские документы об образовании (в том числе дипломы филиалов наших вузов за рубежом, при условии обучения по-русски).

Упростить и внести ясность в порядок репатриации призвана единая автоматизированная система «Соотечественники»: через неё проходят все документы — от подачи заявлений на участие в программе переселения до оформления гражданства и предоставления соцгарантий.

Одновременно региональным властям было дано больше полномочий для работы с соотечественниками: от сопровождения участников программы до дополнительной поддержки, в том числе финансовой.

2 декабря президент подписал указ о поддержке переселения иностранцев, представляющих интерес для России, и об особенностях их правового положения.

Речь идёт о тех, кто имеет «достижения в сфере научно-технологического развития, производства, спорта, креативных (творческих) индустрий, в культурно-гуманитарной сфере, в учебе».

Под действие указа подпадают иностранцы, которые «внесли вклад в развитие общества, экономики, обеспечение обороноспособности и безопасности»России либо обладают особо востребованными профессией, специальностью, квалификацией или навыками.

Такие иностранные граждане и лица без гражданства с 15 апреля 2026 года смогут обратиться с ходатайством о признании их представляющими интерес для России.

Потенциальный переселенец, соответствующий одному или нескольким условиям, должен будет обратиться в специализированную некоммерческую организацию (которую определит МВД по запросу «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов).

В ходатайстве надо будет указать свои мотив и подтвердить, что этот иностранец «уважает традиционные российские духовно-нравственные ценности, многообразие региональных и этнокультурных укладов жизни» народов России.

Таким образом, открывается возможность для приезда тех, кто не согласен с либеральной «повесткой» и русофобской политикой своих стран, способен интегрироваться в наше общество и разделяет базовые ценности.

Оба направления, в которых в 2025-м менялась (и менялась быстро и разительно) миграционная политика — усиление контроля за мигрантами и привлечение соотечественников и иностранцев, близких по духу — часть одного процесса.

Это продолжение той политики, которая нашла выражение в Концепции 2026-2030. Главное требование к миграционной политике России — обеспечить безопасность для российских граждан, сохранить их культурную и национальную идентичность.