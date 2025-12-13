Российские войска, взяв город Северск на северо-востоке ДНР, освободили часть исторических российских земель, которые сугубо условно называют новыми территориями.

Поселение, которое сейчас называется Северском, — плод промышленного бума, продолжавшегося до Первой мировой войны. Историю города принято отсчитывать с 1913 года, по которому в советские времена было принято мерить благосостояние. Но Северск возник не на пустом месте, а там, где жило как минимум 12 поколений русских людей, а также «пришлые» — и далеко не только из Малороссии.

От Конана-варвара до Тишайшего царя

Если обращаться к древности, то первыми поселенцами на месте современного Северска были люди Черногоровской культуры раннего железного века (названной по кургану у хутора Черногоровского — ныне на его месте один из микрорайонов Северска). По мнению ряда исследователей, «черногоровцы» были родичами скифов и мигрантами из Южной Сибири. По другой версии, это были известные античным историкам киммерийцы, которые сейчас больше известны по фэнтези-романам о Конане-варваре.

Если обратиться к более близким временам, то эти края были «плавающей границей», которую оспаривали половцы и древняя Русь.

Часть бывшего Дикого поля, между Северским Донцом, его притоком Бахмуткой и мелкими речушками, начала заселяться во времена Ивана Грозного (точнее, эти древние Северские земли начали заново осваиваться после веков господства степняков).

1571 год был временем бедствий для Русского государства. Весной крымский хан Девлет-Гирей во главе 40-тысячной орды обошёл оборонительные позиции царского войска, подошёл к Москве. Татары осадили и подожгли город. Столица сгорела почти дотла, полностью уцелел лишь Кремль. Но в феврале того же 1571 года, за месяц до начала нашествия Девлета, царь Иоанн утвердил первый в России воинский и пограничный устав — «Приговор о станичной и сторожевой службе».

И в этом «Приговоре» упоминается Бахмутская сторожа — одно из главных укреплений, прикрывавших южный «фронтир» от крымскотатарских набегов.

Ряд историков считает, что именно с 1571 года начинается освоение земель, на которых возникнут Бахмут (ныне Артёмовск), Торская крепость (современный Славянск), Святогорская обитель, а в новейшие времена — Юзовка-Донецк, Краматорск, Соледар, Северск…

Но изучение архивных документов показывает, что Бахмутская сторожа существовала как минимум лет за 20 до того, как грозный царь решил упорядочить пограничную службу.

Так, сохранилось датированное 1550 годом донесение из пограничного русского города Путивля (ныне в Сумской области Украины) в котором были такие слова: «С Бахмутской сторожи доносят, де пришли на государевы украины на Бахмутский перевоз многих степных людей…». Тогда «украинами» называли приграничные, окраинные земли Российского государства.

Под защитой оборонительных «сторож» у берегов Северского Донца возникли первые зимовки — поселения казаков и крестьян.

Такие сторожевые посты были «станциями раннего предупреждения» своего времени. Севернее же рубежи государства прикрывала созданная в 30-е годы XVII века Белгородская засечная черта. Со времен царя Алексея Михайловича на месте нынешнего Северска — на правобережье реки Бахмут, у её притока — речки Ямы — существовало селение Старая Мельница, основанное казаками, служившими государю всея Великия и Малыя Руси.

При Петре I в истории Старой Мельницы открывается новая глава, балканская.

Сербы Хорват и Албанез

В 1723 году Пётр — уже император и Великий — выдал черногорцу на русской службе майору Ивану Албанезу грамоту, которая позволяла принимать в России сербов, желавших послужить России. Из них сформировали гусарский полк во главе с Албанезом. В районе Торской крепости, нынешнего Славянска, сербские гусары поселились уже после смерти Петра, в 1729-м.

В 1751 к «дщери Петровой» Елизавете обратился австрийский полковник-серб по имени Иван Хорват с проектом массового переселения сербов в Российскую империю. Это был аналог русских казаков — граничары — которые охраняли балканские владения австрийских Габсбургов от турецких набегов. Теперь им предлагали стать стражами русских южных границ.

Так к середине 1750-х появились две переселенческие провинции. В Новой Сербии на территории нынешней Кировоградской области поселился Хорват со своим полком. Два других полковника — Иван Шевич и Райко Прерадович поселили своих людей в Славяносербии, в современных ЛНР и ДНР — от реки Лугань до Бахмута. «Столица» — Славяносербск существует и сейчас, это райцентр в 33 км от Луганска.

Райко Прерадович, которого в России чаще звали Родионом или Радивоном Васильевичем, дабы подчеркнуть своё дворянское достоинство, прибавил к славянской фамилии французское «де» — и с тех пор он и его потомки стали писаться Депрерадовичами.

В 1762-м Екатерина II, придя к власти, начала следствие по припискам в Новой Сербии и Славяносербии. Ревизия выявила: по спискам в переселенческой колонии числилось почти 4300 жителей, а в наличии было только 1264. Проекты прикрыли, а семья Депрерадович осталась.

В 1768-м основатель династии Родион Васильевич Депрерадович получил от молодой императрицы в качестве «ранговой дачи» (земли, отданной в вечное владение или пользование) ту самую Старую Мельницу.

Радивоновкой или Родионовкой до сих пор называется часть Северска, где стояло село с таким названием.

По ревизии 1859 года, в барском селе Старая Мельница, Родионовка тож, над рекой Бахмуткой имелось 15 дворов и 503 души. Места эти уже были густозаселённые — например, на месте микрорайона Ямского на берегу реки Каменки с того же 1859 года существовал хутор Марченко.

Новые времена в истории будущего Северска начались c началом правления Александра III — когда был открыт Каменский государственный оросительный участок с агрономической школой.

При Николае II, в 1908-м, для нужд быстрорастущей индустрии Донецкого бассейна была проведена железная дорога и произошло событие, определившее будущее этих мест.

Открытие Ямы

В 1909-м заложен и в 1913-м открыт доломитный завод, который существовал и в советские, и в постсоветские времена как Северский доломитный комбинат. И, добавим, вероятнее всего, будет восстановлен в освобождённом Северске.

Доломит — материал, который применяется от металлургии (как «огнеупор» в сталелитейном производстве на многочисленных заводах Донбасса) и стекольного производства до агротехники: доломитовая мука — и удобрение, и средство от вредителей. Заметим, что доломитовой мукой в том числе из Северска засыпали активную зону Чернобыльской АЭС после аварии.

Но вернёмся в 1913-й.

Тогда для нужд завода была построена железнодорожная станция и посёлок, получившие одно и то же название — Яма. По одной версии, от ямщиков, по другой — от географической особенности местности. Посёлок Яма и нынешний город Северск находятся в низине.

То, что происходило в этих местах накануне и после 1917 года, можно проследить по биографии самого известного «ямчанина» — Владимира Сосюры, который в советские времена стал знаменитым украиноязычным поэтом.

Родился в Дебальцеве, школу и сельхозучилище на станции Яма окончил «при царском режиме» (учился вместе с будущим маршалом Советского Союза Кириллом Москаленко). Работал на шахтах, в Гражданскую воевал сначала в петлюровских войсках, а затем в Красной армии. Бои шли в том числе и у станции Яма.

Пока бывший красноармеец Владимир Сосюра постигал науки в Коммунистическом университете тогдашней столицы УССР Харькова, в присоединённом к Украинской ССР русскоязычном Донбассе восстанавливались угледобыча и индустрия.

Не был исключением и доломитный завод, который стал малой, но крайне важной частью «большой металлургии» — доломит из Ямы шёл на заводы всего Союза.

Само поселение оставалось сравнительно небольшим — в 1938-м Яма получает статус посёлка городского типа.

После 1941-го, когда Владимир Сосюра служил военкором, его малая родина переживала нацистскую оккупацию. Посёлок был освобождён в начале осени 1943-го, когда в ходе Донбасской операции подразделения двух фронтов — Юго-Западного и Южного — прорвались от Ворошиловграда (Луганска) через Константиновку и дальше на запад.

Северск на юге

В 1961-м, после слияния со старинными сёлами Родионовка и Черногоровка, в Донецкой (точнее, тогда ещё Сталинской) области возникает новый город со старым названием Яма.

В том же году в городе Яме родился Борис Корецкий, будущий известный советский фехтовальщик на рапирах, чемпион Сеульской олимпиады 1988 года, заслуженный мастер спорта СССР. Сейчас Борис Николаевич — старший тренер национальной сборной Белоруссии по фехтованию на рапирах.

В 1973 году город Яма получает нынешнее название Северск — с географической привязкой к реке Северский Донецк. Оно же напоминает и о древнерусском племени северян, живших по берегам этой реки.

Впрочем, и местные, и окрестные жители называли город по-старому — Ямой.

После 1991 года Северск погружается в другую яму — демографическую (14 тысяч населения в 1989-м, 11 тысяч к 2021-му), но главное — экономическую. Агрофирма «Ямская» обанкротилась, а в 2008-м закрылось градообразующее предприятие — Северский доломитный комбинат.

Весной 2014-го, после референдума о независимости ДНР, который поддержало большинство жителей бывшей Донецкой области, Северск некоторое время находился под защитой ополченцев.

Но небольшой город в стратегически важном месте, на подступах одновременно к Артёмовску (Бахмуту) и Красному Лиману, стал одной из целей начатой Киевом «антитеррористической операции». Уже летом 2014-го ополчение ДНР было вынуждено покинуть город.

В 2015 году, после «Минска-2», линия соприкосновения формально стабилизировалась, но реального мира не наступило: Донбасс оставался «замороженной» зоной конфликтов.

Для Северска это означало длительный режим прифронтового существования: предприятия работали с перебоями или закрывались, инвестиций не было, квалифицированные кадры уезжали, население старело.

В первый год СВО, с июля 2022 года, Северск вновь оказался в зоне ожесточённых боёв — на этот раз с высокой интенсивностью и с применением массированной артиллерии и авиации. Ранее мы подробно рассказывали о первой попытке освобождения города в июле–сентябре 2022-го, и о причинах неудачи попыток штурма.

Завершение второй операции по взятию Северска 11 декабря 2025 года открывает не только возможность для полного освобождения ДНР, но и возвращает город на путь мирного развития в своей стране.

Правда, есть небольшая тонкость: в России сейчас два города с названием Северск. Второй — закрытый город (бывший Томск-7) ядерщиков в Томской области. Запрос «Северск» через поисковики почти всегда выдаёт ссылки на сибирского «тёзку». Но это не беда, в большой стране есть место и для «уранового» Северска и для «доломитового».