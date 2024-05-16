Дмитрий Поляков
Востоковед, сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН
Последние публикации
Кац призывает не поддаваться: Эрдоган объявил Израилю торговую войну
В начале мая этого года министерство торговли Турции объявило о приостановке торговых связей с Израилем. Решение является вторым этапом политики экономического давления на Еврейское государство — ранее в апреле Анкара ввела ограничения на экспорт 54 групп товаров. Однако эти меры не привели ни к...
16 мая 2024